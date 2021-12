Oroscopo Ariete 2022: è un anno frizzante! E’ un anno che si annuncia frizzante fin dall’inizio: le prime settimane di gennaio Marte sarà in Sagittario e avrete voglia di avventura, di vivere esperienze di vita totalmente nuove! Tra la fine di marzo e la fine di aprile farete faville: sarete pronti a conquistare il mondo e non avrete timore di inseguire ciò che desiderate. Prenderete l’iniziativa, vi sentirete leader e non vi piacerà che qualcuno dica cosa dovete fare. Evitate discussioni e piccoli disaccordi. Ignorate chi cercherà di farvi imbestialire senza una buona ragione.

Dalla fine di maggio fino all’inizio di luglio, Marte sosterà nel vostro segno: sarete competitivi, eliminerete tutto ciò che rappresenta un ostacolo. Saprete esattamente dove dirigervi e, anche se potreste non prendere sempre la via più facile, non vi fermerete finché non sarete arrivati alla destinazione che avete in mente. Da fine ottobre fino a tutto dicembre, dovrete invece adottare un approccio più strategico. A voi piace superare senza se e ma i problemi ma in quel periodo l’energia marziana aggressiva non funzionerà. Dovrete adottare un atteggiamento riflessivo. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Ariete 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: da gennaio a giugno, controllate regolarmente i conti e non lanciatevi in acquisti inutili. A luglio e agosto occhio a comprare impulsivamente. Da settembre a novembre cercate di risparmiare. A dicembre ci sarà un netto miglioramento.

Lavoro: attivi e determinati avrete in mano il timone della situazione e il controllo degli eventi. Porterete a termine i vostri progetti senza disperdervi e vi concentrerete sul successo. Grazie a Giove che entra in Ariete dall’11 maggio fino alla fine di ottobre, le cose saranno facili e il successo è garantito. Questo periodo può coincidere anche con l’intervento di supporti affidabili.

Amore: in coppia, fino alla fine di aprile, cercate di essere più presenti e attenti. Cercate di favorire il dialogo. A maggio, per migliorare la relazione immettete un po’ di fantasia! Da luglio a settembre, moltiplicate le opportunità per raggiungere insieme la realizzazione. A ottobre, parlate delle reciproche aspirazioni. A novembre e dicembre, apritevi alle novità e siate creativi. Soli: è l’anno in cui negli affari di cuore sarete felici, vi innamorerete! A marzo e aprile, accettate gli inviti, cercate di ampliare la cerchia di relazioni. Da maggio a settembre, flirtate e avrete la possibilità di vivere una storia importante. Negli ultimi mesi del 2022, fai il punto su ciò che avete vissuto.

Prima decade

Grazie a Giove nel vostro segno, tra metà maggio e la fine di ottobre, premerete il pedale dell’acceleratore e la voglia di progredire sarà imbattibile! Niente e nessuno sarà in grado di fermarvi! Unica accortezza: dal 20 maggio al 4 giugno, visto che il pianeta sarà in congiunzione con Marte, non avrete vie di mezzo, la parola “moderazione” non sarà di casa. E’ comprensibile che quando ci si lancia è difficile regolarsi ma occhio allo stress e non saltate le tappe.

Seconda decade

Il 2022 sarà un anno importante: con i piedi per terra, nel lavoro affronterete senza timore qualsiasi impegno e responsabilità. Nel periodo febbraio-marzo e gli ultimi 4 mesi dell’anno penserete alla vostra sicurezza futura. Accoglierete con gioia le nuove realtà, compreso un felice avvenimento: avrete i nervi saldi, anche quando si tratterà di organizzare uno stile di vita in funzione delle circostanze. Benvenuta maturità!

Terza decade

Lucidi, sicuri di voi stessi, da metà marzo a fine agosto e a dicembre, non prenderete decisioni alla leggera, senza sapere esattamente in cosa vi state impegnando. Avrete chiaro ciò che vorrete ottenere nel 2023, pronti ad avere il controllo sulle future situazioni. A ottobre e novembre, nel lavoro sarete leader, i colleghi seguiranno il vostro dinamismo! Alla fine dell’anno sentirete che il vento sta girando a vostro favore. Mantenete la rotta e sarete ricompensati.