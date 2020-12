Oroscopo Bilancia 2021: previsioni amore, denaro, salute, Oroscopo Bilancia per il 2021

Oroscopo 2021 Bilancia, finalmente un anno esaltante segnato dalla positiva presenza di due pianeti in Acquario che vi vedrà di buonumore e soddisfatti! Giove moltiplica le opportunità, favorisce incontri inattesi, amichevoli e costruttivi. Ma non solo, vi metterà in grado di trovarvi nel posto giusto nel momento giusto. Saturno in Acquario appaga la voglia di dare un nuovo assetto – e un nuovo senso – alla vostra vita. Tutto ciò che farete sarà frutto di una scelta matura, prenderete tempo per concretizzare e soprattutto sarete sicuri di voi stessi. I lunghi transiti di Mercurio nei segni d’Aria – Acquario, Gemelli, Bilancia – faciliteranno la comunicazione nel lavoro e nella vita personale.

E poi c’è lo splendido sostegno di Venere – vostro pianeta governatore – dal 2 al 25 febbraio, maggio, dal 17 agosto al 10 settembre e dall’8 ottobre al 5 novembre. Il pianeta accentua il vostro fascino, il potere di seduzione, la diplomazia e non solo negli affari di cuore. Saranno le armi vincenti per negoziare, convincere il boss e nel lavoro far passare le vostre idee.

Oroscopo 2021 per la Bilancia: Amore

In coppia: convivenza, matrimonio e progetti di vita a due importanti. E’ l’anno giusto per avere un bebè.

Soli: nel 2021 c’è profumo d’amore, di storie romantiche. Venere, a febbraio, fine maggio, fine agosto, inizi di settembre e metà ottobre, vi garantisce delle relazioni serie e sentimenti duraturi e profondi.

Oroscopo 2021 per la Bilancia: Lavoro

Dimenticate la pesantezza del 202o, gli astri vi spalleggiano per tutto l’anno. Gli affari riprendono quota soddisfano la vostra ambizione. Mesi ottimi sono giugno e soprattutto settembre, favorevoli ai contratti e ai progetti solidi e durevoli e che porteranno bei guadagni.

Oroscopo 2021 per la Bilancia: Denaro

Mettete in conto parecchie entrate ma occhio a diventare spendaccioni. Avrete comunque la possibilità di scovare buoni affari e disporre di un piano B per cadere in piedi.

Oroscopo 2021 per la Bilancia: Salute e Forma psicofisica

Belle energie a marzo, settembre e ottobre anche se il 22 dovrete canalizzarle perché potrebbero ritorcersi contro di voi. La Luna Piena del 28 marzo, 26 maggio, 24 luglio e 12 dicembre vi doterà di grande buonumore e ottimismo.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno della Bilancia PRIMA DECADE dal 23 settembre al 3 ottobre

Cercate di aprire l’anno con un atteggiamento più originale, meno classico, più audace e già a gennaio ovunque riscuoterete consensi. Nel lavoro sarete concentrati, ambiziosi ma soprattutto soddisfatti di ciò che farete. E’ un ottimo anno per mettervi al centro della scena e promuovere i vostri obbiettivi. Saturno fa arrivare progressi costanti e grandi risultati grazie alla pazienza, determinazione e un forte senso del dovere. Con Giove positivo fino al febbraio 2021 avrete un periodo di grande fortuna e benessere. Le strutture che state costruendo nella vostra vita, dalla pianificazione finanziaria, al percorso professionale, allo studio o persino alla famiglia e alla casa, saranno solide e durature.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno della Bilancia SECONDA DECADE dal 4 al 13 ottobre

Dal 28 febbraio al 15 marzo, Giove invierà splendide vibrazioni alla vostra decade. Avrete ottime idee, innovatrici e potreste stupire chi vi circonda. Dal 1 agosto al 18 dicembre Saturno guarderà i vostri gradi: potrebbe essere un buon momento per acquistare e vendere immobili o ristrutturare la casa. È probabile che rafforziate il legame con il partner. Se siete soli, una storia d’amore potrebbe basarsi su considerazioni pratiche, con una persona più grande o più giovane. Uscite, in generale, da vecchi schemi che non vi appartengono più. Canalizzate l’energia creativa e competitiva in modo costruttivo.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno della Bilancia TERZA DECADE dal 14 al 23 ottobre

Dal 2020 avrete sicuramente tratto qualche lezione amara e ora dovrete vedere le cose in modo diverso. Il lungo transito di Giove in Acquario, sui gradi della vostra decade – da metà marzo a dicembre – vi darà una mano a essere più indipendenti, mostrare al mondo che sapete sbrogliarvela da soli. Dovete sentirvi più voi stessi, più liberi! Certo, non dimentichiamo la presenza di Plutone ancora attiva per cui potrebbe esserci dei problemi nelle relazioni, nelle situazioni. Non sono esclusi conflitti di potere o l’arrivo dello stress. Avvertirete le sue vibrazioni a inizio gennaio, fine maggio, la prima metà di giugno, dal 17 settembre al 6 ottobre e dal 17 ottobre al 5 novembre (ma in questi due ultimi periodi arriverà comunque qualcosa di positivo).