Oroscopo Bilancia 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Bilancia 2022: avete le carte in regola per avere successo. Siete un segno d’aria diplomatico, desiderate pace e armonia ma visto che siete così gentili spesso le persone trascurano la vostra notevole intelligenza. Nel 2022 dimostrerete di avere le carte in regola per ottenere successo andando oltre le aspettative degli altri e forse anche le vostre. Non c’è niente di sbagliato di lavorare per il bene di tutti ma non c’è niente di sbagliato nel perseguire anche i propri interessi.

Venere, vostro pianeta governatore, apre il 2022 in Capricorno: soprattutto nel settore finanze e nell’amore non avrete voglia di sperimentare. Manterrete le cose invariate fino a quando non avrete individuato alcuni obiettivi futuri da raggiungere. Dalla fine di gennaio all’inizio di marzo il pianeta sosterà in Acquario: a quel punto inizierete a diversificare e persino a ribellarvi un po’. Quando Venere alla fine di settembre entrerà nel vostro segno le relazioni saranno il vostro obiettivo principale, ma assicuratevi di prendere cura anche delle vostre esigenze. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Bilancia 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: quanto è sano il vostro rapporto con il denaro, Bilancia? E’ una domanda che nel 2022 potrebbe presentarsi ripetutamente quando inizierete a liberarvi delle tue insicurezze e delle vecchie convinzioni su questo argomento. State per entrare in un periodo di due anni che porterà cambiamenti e adeguamenti al vostro reddito.

Lavoro: se stata pensando di prendere l’iniziativa riguardo al lavoro, cambiare strada o siete a spasso, la congiunzione Giove-Nettuno del 12 aprile rappresenta la migliore occasione per ottenere un impiego molto più che ben pagato.

Amore: febbraio e marzo, in coppia sono due mesi all’insegna dell’amore e se siete soli è il periodo ideale per incontrare una persona speciale se single. Il 6 marzo, con la congiunzione Marte-Venere o in Acquario, è una giornata in cui potrebbe scattare una forte attrazione, potrebbe nascere un grande amore. A parte settembre che chiederà, se siete in coppia, di non scatenare discussioni, fino alla fine dell’anno i sentimenti, per tutti, brilleranno!

Prima decade

Il 2022 è un anno complessivamente positivo ma potreste sembrare irriconoscibili! Altro che diplomatici Bilancia: tirerete fuori gli artigli, il lato combattivo e in alcuni momenti anche aggressivo. Da maggio a ottobre con la presenza di Giove in Ariete, non sarete sempre in grado gestire lo stress, le emozioni e partirete in quarta, proprio come segno opposto al vostro, l’Ariete. potrebbe spingervi a prosciugare le vostre energie. Rischiate di andare troppo veloci o di fare troppo, accollarvi parecchie responsabilità. Procedete con calma, evitate il braccio di ferro sul posto di lavoro o nella vita personale e anziché premere l’acceleratore, aspettate che arrivi il momento giusto.

Seconda decade

Nel 2022, Saturno in Acquario guarderà ancora benevolmente la vostra decade. Da gennaio a marzo e poi da settembre a dicembre, sarete molto realistici, con la testa sulle spalle e nessuna fetta di prosciutto sugli occhi. Vi garantirete il successo ma costruito su basi solide. Tra il 19 marzo e il 1 aprile sarete pronti a dimostrare il vostro talento. Dal 7 al 30 settembre, dal 27 novembre al 27 dicembre e dal 30 gennaio al 3 marzo 2023, non avrete timore di concretizzare le ambizioni tue ambizioni e ottenere quanto rivendicate.

Terza decade

Affronterete il 2022 con grande sicurezza riguardo al futuro. Saturno in Acquario guarda la vostra decade da marzo ad agosto e poi di nuovo a dicembre. Il che significa che il pianeta del tempo sarà d’aiuto a sviluppare idee concrete e permeate di saggezza. Durante la primavera, intorno al 12 aprile e al 3 maggio, si apriranno nuove porte, all’orizzonte si profileranno opportunità per orientare favorevolmente il percorso professionale. Due i momenti turbolenti dell’anno: dal 21 febbraio all’8 marzo e dal 22 giugno all’8 luglio. Ma dal 30 settembre al 27 novembre con Marte in Gemelli niente vi fermerà, sarete determinati! In ogni caso, se volete ottenere ciò che volete, fate solo attenzione a non chiedere troppo e a moderare il vostro approccio.