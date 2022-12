Oroscopo Bilancia 2023, amore, soldi, lavoro, decade per decade, come sarà il nuovo anno, Caterina Galloni prevede

Oroscopo 2023, segno BILANCIA. Il 2023 si apre in bellezza! Nei primi due mesi dell’anno Saturno in Acquario vi permetterà di sviluppare idee nuove e originali per migliorare sia la carriera che la vita personale.

È un anno in cui sarà importante stabilire un buon equilibrio tra lavoro e la vita privata, valutare come le vostre qualità possono contribuire non solo al successo ma al contempo al benessere delle relazioni di amicizia e con i familiari. Tuttavia, dovete anche guardare al futuro lasciando alle spalle abitudini, schemi vecchi e ormai obsoleti. Fino al 16 maggio, Giove in Ariete favorisce la firma di contratti, nel lavoro ci saranno dei cambiamenti positivi, le entrate miglioreranno, anche se avete un’attività in proprio. Quando il 16 maggio il pianeta entrerà in Toro, dovrete lavorare sodo, non eludere le responsabilità quotidiane e all’occorrenza svolgere qualche compito in più. In alcuni momenti è innegabile che vi peserà ma è tempo di trasformazione!

Denaro, oroscopo 2023

Il settore delle finanze sarà stabile, nel corso dei mesi ci sarà la possibilità di guadagnare di più, in estate non è escluso l’arrivo di un’entrata a sorpresa. Forse un bonus… Cercate di spendere denaro per migliorare l’istruzione, le competenze. Non saranno soldi sprecati.

Amore, oroscopo 2023

In coppia: è un ottimo anno per rafforzare la relazione. Qualche viaggetto con la dolce metà sarà il modo migliore per riaccendere l’amore, ritrovare l’intesa perduta tra le pieghe del quotidiano. Niente figli, amici, familiari, solo voi due.

Soli: il 2023, in particolare a novembre, vi offrirà nuove opportunità per incontrare la persona giusta e vi innamorerete immediatamente. Non preoccupatevi delle convenzioni, seguite solo il vostro cuore. Non dovete fare altro.

Forma: potreste essere un po’ stressati, per il troppo lavoro o qualche evento personale ma il morale sarà sempre alto. Ad aprile, maggio, giugno la forma sarà al top ma durante l’estate non premete l’acceleratore. Dopo l’estate sarete super dinamici, non vi fermerà nessuno.

Oroscopo decade per decade

Prima decade

Plutone appare solo molto furtivamente nella vostra decade, tra il 23 marzo e l’11 giugno, ma segnerà comunque l’inizio di una metamorfosi emotiva e creativa. Nel 2023 sentirete il bisogno di esprimere il vostro potenziale e il vostro talento in modo diverso. Nel mese di gennaio, lavoro o vita personale fate in modo di difendere le vostre idee poiché saprete come imporle! Febbraio è decisamente meno tranquillo, vi troverete immersi in un’atmosfera elettrica. Ma si tratterà solo di qualche scossa: il cielo astrale si schiarirà velocemente e ripartirete più pimpanti che mai. Alcuni problemi non fermeranno quello che si prospetta un buon anno. Dal 21 maggio al 10 giugno i pianeti annunciano un periodo importante, appagante e vincente: nel lavoro rimboccate le maniche e puntate in alto. Nei primi quindici giorni di settembre sarete abili strateghi: a suon di diplomazia vi farete largo e otterrete il successo. Tra il 25 novembre e l’11 novembre, la presenza di Marte in Sagittario vi dota di ottimismo: ricordate sempre che volere è potere!

Seconda decade

Nel 2023, Urano vi spingerà ad alcune prese di coscienza che potrebbero comportare delle trasformazioni radicali. E’ probabile che gli eventi vi faranno uscire dalla vostra zona di comfort e vi mettano alla prova. Ma alla fine sarà positivo! Vi libererete da schemi che non hanno più senso. A febbraio 2023 dovrete sfoderare la diplomazia e avere fiuto: rivolgetevi a chi potrà dare una mano, siate elastici e più disponibili che mai! Nel mese di marzo e fino a metà aprile occhio all’ impazienza, all’aggressività e all’impulsività. Sono tre nemiche da tenere sotto controllo. Evitate di arrabbiarvi, non partite in quarta ed evitate litigate inutili: Bilancia avvisata è mezza salvata… Nel mese di giugno se pensate che qualcosa su cui impegnarvi ne vale la pena, lanciatevi senza esitare: avrete le carte in regola per imporvi. A settembre, sarete in grado di scegliere le persone giuste per realizzare un progetto. E fate bene astuti Bilancia: perché fare tutto da soli quando lavorando in team potete ottenere risultati migliori?

Terza decade

Il 2023 rappresenta la fine di un ciclo che vi ha costretto a esaminare il modo in cui gestite la famiglia e le relazioni sentimentali. Probabilmente questa analisi vi è stata utile, vi ha costretto ad affrontare certe esperienze del passato che hanno afflitto la vostra esistenza per troppo tempo. Fino a metà marzo 2023 e poi ancora negli ultimi tre mesi dell’anno sarete concentrati su alcuni cambiamenti da fare per rimettervi in carreggiata ed essere sempre in gioco. Il vostro terrore infatti è rimanere un passo dietro agli altri e non aver potuto cogliere un’opportunità. Aprile e maggio 2023, potrebbe rappresentare un periodo delicato: lotte di potere o problemi sul lavoro rischiano di scuotervi e scatenare ansia. Avrete la sensazione che qualcuno tenti di farvi le scarpe oppure che le persone parlino male di voi. Muovetevi con circospezione, siate strategici, perspicaci, evitate discussioni e di esplodere nel momento sbagliato: vi dareste la zappa sui piedi. Da fine giugno a metà agosto, nonché fine settembre-inizio ottobre, oroscopo dice che gli affari di cuore saranno al centro della scena e ciò alla Bilancia piace sempre parecchio.