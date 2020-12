Oroscopo Cancro 2021: previsioni e astri sull’amore, denaro, salute, Oroscopo Cancro per il 2021

Oroscopo Cancro 2021: Il 2020 è stato a dir poco pesante, vi siete trovati di fronte a parecchi ostacoli ma nel 2021 la situazione cambia, circolerà più leggerezza. Con Giove e Saturno in Acquario tornerete a respirare ma al contempo Urano dal Toro solleciterà la voglia di cambiare, sarete un po’ ribelli, non avrete timore di ingaggiare il braccio di ferro con chi tenterà di dominarvi. Davanti a voi la strada è libera, non ci sono barriere ed è finalmente il ritorno alla serenità. Tappa dopo tappa, sempre sostenuti dai pianeti, raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Già da gennaio, Marte in Toro vi aiuta a canalizzare al meglio le energie così da concretizzare un’idea che avete a cuore. Urano, per tutto l’anno, stimola vostra creatività e darete il via ad alcuni progetti. Tra maggio e luglio, Giove farà capolino in Pesci e a quel punto stringerete alleanze importanti, ovunque otterrete dei consensi. Unico neo in questo 2021 è in autunno, con l’anello di sosta di Mercurio in Bilancia: piccole contrarietà, qualche delusione nella vita sociale, affettiva o amorosa. Ma non vi lascerete abbattere e al momento opportuno sarete pronti a chiudere una relazione ormai arrivata al capolinea.

Oroscopo 2021 per il Cancro: Amore

In coppia: potrebbe circolare un po’ di inquietudine – infondata – ma saprete trovare un compromesso e insieme al partner vi lancerete in nuovi progetti. Matrimonio, cambiamento di casa? Tutto è possibile!

Soli: è un anno ottimo per incontrare l’anima gemella, in particolare a marzo, giugno e novembre. Mostrate apertamente il vostro lato romantico, dolce e farete una strage di cuori!

Oroscopo 2021 per il Cancro: Lavoro

Vi sentirete appagati, avrete la possibilità di far progredire i progetti ma fino a luglio, siete pregati di evitare conflitti epocali con il boss, colleghi e collaboratori. Mantenete un atteggiamento pacato tanto più che in seguito l’atmosfera sarà più distesa e più piacevole.

Oroscopo 2021 per il Cancro: Denaro

E’ un anno in dovete difendere con fermezza i vostri interessi. Nelle questioni finanziarie mettete tutto per scritto, nero su bianco. Le entrate di denaro ci saranno, in particolare il periodo tra il 23 giugno e il 12 luglio sarà all’insegna della prosperità, ma approfittatene per risparmiare o per fare un investimento.

Oroscopo 2021 per il Cancro: Salute e Forma psicofisica

In particolare a gennaio, febbraio e marzo scoprirete risorse insospettate, potreste rimanere sorpresi voi per primi dalla resistenza, dal dinamismo e dalla tenacia con cui affronterete le situazioni. Per il resto dell’anno avrete comunque ottime energie ma non dimenticate di seguire uno stile di vita salutare.

Oroscopo Cancro 2021: l’oroscopo per il segno del Cancro PRIMA DECADE dal 22 giugno al 1 luglio

Se non l’avete fatto nel 2020, sbrigatevi a mettere in atto il cambiamento che vi sta chiedendo Urano e che fino a metà maggio 2021 guarderà la vostra decade. E’ il momento di ripartire da zero, fissare nuovi obbiettivi e scrivere un nuovo capitolo della vostra vita! Soprattutto a gennaio, fine aprile e i primi 12 giorni di maggio, avrete la possibilità di fare il grande balzo in avanti e il coraggio non vi mancherà. Dite dunque sì alle novità e se occorre assumete qualche rischio, potete farlo. E quando Giove, tra la seconda metà di maggio e la fine di luglio, farà capolino in Pesci ci sarà un’esplosione di ottimismo, vivrete splendide emozioni. In coppia o soli, circolerà dolcezza e felicità.

Oroscopo Cancro 2021: l’oroscopo per il segno del Cancro SECONDA DECADE dal 2 all’11 luglio

Dite ciao ciao allo stress e a tutte le situazioni spiacevoli vissute nel 2020. Nettuno in Pesci, da gennaio a marzo, renderà l’amore spettacolare, da sogno! E Urano in Toro, a partire dalla metà di maggio, vi darà la possibilità di introdurre delle novità nella vostra vita, vi spingerà a prendere qualche rischio – sempre calcolato – così da cambiare qualcosa nel lavoro o perfino cambiarlo. Sarete pronti a mostrare di che stoffa siete fatti e avrete l’occasione di dare il meglio, essere vincenti. E a fine anno proverete quanto siete indispensabili, potrete prepararvi a un futuro in modalità “maxi schermo”. I protagonisti dello splendido film sarete voi!

Oroscopo Cancro 2021: l’oroscopo per il segno del Cancro TERZA DECADE dal 12 al 22 luglio

Plutone guarda di traverso la vostra decade e nel periodo che va da fine maggio fino al 12 giugno, dal 17 settembre al 6 ottobre, nella seconda parte di ottobre e primi di novembre, cercate di spegnere eventuali tensioni o di dare credito alle malelingue. Nel lavoro, se avete difficoltà a ottenere qualcosa non insistete ma studiate una strategia, agite con sottigliezza. A marzo sarete ottimisti, grazie anche al buon aspetto di Nettuno in Pesci. La strada sarà abbastanza libera e se avete un progetto in cottura, potrete concretizzarlo nella prima metà di dicembre. Ma Nettuno doperà anche il romanticismo e potreste dare il via a una storia o migliorare quella che avete in corso.