Oroscopo Cancro 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Cancro 2022: il vostro segno è governato dalla Luna e le emozioni dunque spesso prendono il sopravvento ma nel 2022 dovrete essere voi a dirigerle! E noterete una bella differenza. Vi troverete di fronte a delle scelte e avrete la possibilità di dimostrare che non siete così emotivi come dicono. Se farete scelte sagge sia con la testa che con il cuore, il 2022 può essere un anno indimenticabile.

La luna nel vostro segno a metà gennaio in opposizione al Sole in Capricorno e un ottimo momento per dimostrare che in voi c’è molto di più che l’emotività. E questa è solo una delle tante lunazioni dell’anno che vi guideranno nelle importanti questioni della vita. Saturno in Acquario stabilisce il tono generale dell’anno, mettendo in luce le responsabilità e spingendovi a seguire i progetti che avete fatto e gli obiettivi che intendete raggiungere. Per portare a termine quanto avete in mente potreste ricorrere a metodi meno convenzionali.

Quando alla fine di giugno il Sole entrerà nel vostro segno, inizierete a brillare e le relazioni più strette saranno il vostro obiettivo principale. Anche migliorare l’abitazione sarà nel vostro programma: più bella è la vostra casa, più vi sentite avvolti dal comfort. Prendete pure cura delle persone care durante questo dolce transito ma non dimenticate di coccolare un po’ anche voi. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Cancro 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: Giove in Pesci tra l’11 maggio e il 27 ottobre porterà ricompense per il vostro impegno. Questo periodo è il migliore dell’anno per accettare un lavoro in cui guadagnare di più, avere più vantaggi.

Lavoro: Il momento migliore per il progresso, un avanzamento nella carriera, accrescere il prestigio è con la Luna Nuova in Ariete del 31 marzo. Più in generale sfruttate i primi sei mesi dell’anno se siete in cerca di un impiego.

Amore: il 31 marzo, Giove sarà congiunto al Sole e accentuerà il fascino: soli o in coppia, è un aspetto da sfruttare al massimo! Dal 17 luglio all’11 agosto, Venere sosterà nel vostro segno: rinnovate il look e uscite: con il fascino di cui sarete dotati sarà impossibile resistervi!

Prima decade

Niente più ostacoli, rallentamenti e prove. Nel 2022 vi mette le ali e favorisce il vostro progresso. E’ un anno in cui a gennaio-febbraio grazie a Giove in Pesci ci saranno belle aperture, affermerete le vostre ambizioni. Un nuovo lavoro, una promozione e comunque il meritato riconoscimento, per alcuni anche eclatante, delle doti e meriti. Momento delicato da maggio a ottobre: la sosta di Giove in Ariete, vi renderà decisamente poco diplomatici. Cercate di gestire l’aggressività. Discutere, premere, alzare la voce per ottenere ciò che volete o per affermarvi, non sarà una carta vincente.

Seconda decade

Nel 2022, contate su l’atmosfera vitale e dinamica di febbraio (in particolare intorno al 18 febbraio) in cui avrete una marcia in più e sarete in grado di cogliere al volo qualche grande opportunità per intravedere il futuro in modo più creativo. Sia attraverso nuove proposte (a volte del tutto inaspettate), incontri fortuiti che farà arrivare Urano in Toro, grande vostro alleato per tutto il 2022, troverete la giusta direzione. Il pianeta potrebbe spingervi a cambiare stile di vita in alcuni casi opererete una totale trasformazione. Unica accortezza: da fine maggio-primi di giugno tenete sotto controllo l’irritabilità e il nervosismo.

Terza decade

Nel 2022 darete una nuova impronta alla vostra vita, cambierete direzione e sarete soddisfatti, in particolare da fine marzo a fine maggio e da fine ottobre a fine dicembre, grazie alla presenza di Giove in Pesci, volerete in alto! Con questi aspetti positivi la creatività sarà al top e dovreste sfruttarla al meglio. I pianeti in Pesci regalano il successo a tutto ciò che intraprenderete. Attenzione, invece dal 21 febbraio all’8 marzo, in cui sarete aggressivi e dal 22 giugno all’8 luglio, rischiate di far esplodere qualche situazione delicata. Se volete prendere le decisioni giuste senza ferire nessuno, prima di agire dovrete riflettere.