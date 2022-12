Oroscopo 2023, segno CAPRICORNO. Il vostro è un segno ambizioso, che lavora sodo e per arrivare in vetta è disposto a sacrificare la vita personale e a mettere la carriera al primo posto.

Il 2023 si apre con Saturno, vostro pianeta governatore, in Acquario: i primi due mesi dell’anno lavorerete per garantirvi un equilibrio finanziario. Per raggiungere i vostri obbiettivi, ottenere il successo, dovrete mettere in mostra il talento, le abilità. Tanto più che da fine marzo a metà giugno, Plutone uscirà temporaneamente dal vostro segno e farà capolino in Acquario: il transito a voi chiede di far vedere quanto valete!

Quando il 7 marzo, Saturno entrerà in Pesci non solo stabilizzerà le finanze ma vi permetterà di consolidare la vostra posizione o firmare nuovi contratti di lavoro. Grazie a Urano in Toro troverete persino il coraggio di osare, sperimentare qualcosa di nuovo, aprire una vostra attività. Avrete grande sicurezza in voi stessi e toccherete con mano che il futuro è promettente. Dal 16 maggio, quando Giove entrerà in Toro, godrete di un meritato successo!

Oroscopo 2023: denaro

Grazie alla vostra pazienza e ostinazione, avrete molte possibilità di guadagnare denaro. Le persone possono contare su di voi e questa è un’ottima ragione per stringere accordi. Avete buone possibilità di costruire qualcosa di veramente eccezionale. Non preoccupatevi dei piccoli ostacoli: potete superarli tutti.



Oroscopo 2023: amore

In coppia: dovreste dedicare più tempo alla dolce metà, concentrandovi eccessivamente sul lavoro la relazione ne risente. E’ probabile che nel 2023 stabilire un chiaro confine tra amore e lavoro, vi permetterà di rafforzare il legame! Soli: al vostro segno non piacciono le avventure effimere ma una storia sincera e duratura nel tempo. Con Giove in Toro, dal 16 maggio, avrete splendide opportunità per incontrare la persona giusta.

Forma: il successo, la realizzazione di alcune ambizioni vi doteranno di uno splendido morale! Determinati e dinamici, sarete in grado di raggiungere qualsiasi obbiettivo.

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

Nel 2023, alcuni transiti ribalteranno i vostri punti di riferimento e, ancora di più nei prossimi anni sarete spinti a esplorare nuove risorse che vi porteranno a cambiare percorso nonché la vostra vita! A gennaio e febbraio 2023, con Giove in Ariete che guarda i gradi della vostra decade, circolerà stress, sarete intransigenti, perderete il notorio sangue freddo e a suon di irascibilità non sarete certo campioni di simpatia. La cosa migliore sarà quella di non prendervela con chi vi circonda! A marzo, l’entrata di Saturno in Pesci vi restituirà la calma, la sicurezza in voi stessi e il controllo su qualsiasi situazione! Ma il momento top e fortunato dell’anno è l’arrivo di Giove in Toro: da metà maggio a metà luglio poi ancora a novembre e dicembre sarete molto astuti, produttivi, riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi, anche finanziari. Prendete nota di quei mesi: segnano il periodo ideale per guadagnare e investire denaro!

Seconda decade

A dicembre 2022, Saturno ha smesso di rompere con fardelli e responsabilità materiali che per tutto l’anno vi hanno appesantito. Nel 2023 dovreste dunque avere abbastanza margine di manovra così da poter concentrarvi sulla vostra vita amorosa. Sarà al centro dei vostri pensieri ed entro il 2024 essere oggetto di diversi possibili cambiamenti positivi. Da fine febbraio a metà aprile 2023, Giove in Ariete vi renderà molto irritabili, in questo periodo perderete facilmente la calma e chiunque avrà il potere di farvi saltare i nervi. L’atmosfera sarà decisamente tranquilla, quando Giove in Toro guarderà la vostra decade e vi permetterà di avere successo nelle vostre iniziative. Tornerà il coraggio, la costanza, la determinazione! Ma non solo, le entrate lieviteranno e visto che il vostro segno è abbastanza attaccato ai soldi – ammettetelo! – ne sarete ampiamente soddisfatti. Negli ultimi due mesi del 2023, avrete voglia di cambiare e sicuramente guarderete al futuro in modo diverso.

Terza decade

State gradualmente uscendo da un periodo di interrogativi fondamentali destinati a rivelare chi rivelare chi siete veramente, cosa volete davvero ma una volta liberati di tutto ciò che può aver ostacolato la vostra identità. Dal 7 marzo metterete fine alla possibile pressione esercitata sul vostro ambiente da Saturno, che vi ha costretto a mettere ordine, a strutturare il vostro mondo materiale. In ogni caso da aprile a maggio 2023 , occhi aperti una situazione di lavoro o personale che potrebbe rivelarsi più destabilizzante del previsto, soprattutto se reagirete impulsivamente alla piega che prenderanno gli avvenimenti. Tenete presente che da giugno a novembre la situazione sarà migliore e un progetto catturare la vostra attenzione oppure grazie a incontri casuali potreste dare il via a un cambiamento del percorso lavorativo. E in questo caso, con il coraggio che vi distingue, imboccherete una direzione in linea con le vostre aspirazioni.