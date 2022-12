Oroscopo del Cancro 2023, amore, soldi, lavoro, decade per decade, come sarà il nuovo anno, Caterina Galloni prevede, un quadro completo ddl vostro futuro

Oroscopo 2023, segno CANCRO. E’ un ottimo 2023! Aprite questo nuovo anno con grande slancio, spirito competitivo.

Se nel 2022 non vi hanno dato la promozione che vi aspettavate o non avete ottenuto il lavoro a cui aspiravate, con Giove in Ariete farete di tutto per dimostrare di che stoffa siete fatti e avere una rivincita! Fino al 16 maggio avete la possibilità di salire la scala del successo. Sfruttate questo periodo per prendere l’iniziativa! Dopo il 16, Giove entra in Toro e all’orizzonte potrebbero apparire progetti entusiasmanti: il pianeta sarà d’aiuto ad affrontare qualsiasi sfida! Siete alla ricerca di aperture, prospettive più ampie, novità? Alcuni Cancro potrebbero essere persino tentati di cambiare lavoro, stile di vita e rivoluzionare tutto! In qualsiasi settore vorrete evolvere anche se ciò significherà liberarvi di tutto ciò che vi appesantisce, ha fatto il suo tempo e vi impedisce di progredire.

Oroscopo 2023: denaro

A parte i primi tre mesi dell’anno in cui potrebbero esserci delle spese impreviste, sul fronte denaro tra Saturno in Pesci che vi assicura la stabilità e Giove in Toro che garantisce affari e contratti redditizi, potrete star certi di costruire un futuro finanziariamente solido.

Oroscopo 2023: amore

In coppia: raggiungerete alcuni obbiettivi, farete progetti a due e li concretizzerete! Non abbiate timore dei cambiamenti poiché è così che la relazione si trasformerà in modo nuovo, migliore ed entusiasmante. Soli: dite addio al triste passato che vi ha ferito e coltivate il pensiero positivo! Un incontro è possibile, sarà molto romantica e stabile ma procedete per gradi senza forzare nulla.

Forma: soprattutto a gennaio, febbraio, marzo la tendenza sarà quella di impegnare parecchie energie e mettervi sotto pressione. Dal mese di giugno capirete – e lo farete – che dovete investire al meglio il tempo e le energie. In questo modo affronterete le situazioni con dinamismo!



Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

E’ un anno importante, alcuni eventi vi costringeranno a mettervi in discussione, i rapporti con gli altri dovranno evolvere! Con Giove in Ariete, a gennaio e febbraio 2023 sarete un po’ aggressivi e intorno a voi creerete un’atmosfera elettrica, lavoro o vita personale sarete un po’ stressati. In compenso tenete presente che il resto dell’anno è all’insegna dell’evoluzione, sarete più saggi grazie al lungo transito di Saturno in Pesci. Avrete le idee chiare, saprete quale direzione imboccare e quali gli obbiettivi da raggiungere. Da metà maggio a metà luglio e poi di nuovo a novembre e dicembre, Giove in Toro segnala l’arrivo di madama Fortuna. E’ un ottimo momento riguardo alle finanze, alla conclusione di un affare o la firma di un contratto che vi regalerà il successo. In questi periodi dell’anno riflettete su eventuali investimenti poiché vi permetteranno di guadagnare un bel gruzzolo di denaro.

Seconda decade

Se Giove in Ariete vi offre qualche occasione per salire la scala del successo, interessanti aperture a livello sociale tra il 20 febbraio e il 4 aprile, contate sul suo transito benevolo in Toro il 5 luglio e il 5 novembre per rafforzare il desiderio di vivere il futuro come desiderate. Non dovete rimanere nella vostra zona di comfort ma osare! Nel primo periodo sopra citato, la presenza di Giove vi spingerà ad avere un ritmo veloce o a essere troppo duri: il che non andrà a vostro vantaggio. Non avrete vie di mezzo e benvenuto stress! Dal 5 luglio al 5 novembre cercate di essere costruttivi: il transito di Giove in Toro, segno concreto e in buon aspetto con il vostro Sole, vi farà toccare con mano che la ruota sta girando, la dea bendata è dalla vostra parte! Certo, nulla vi sarà regalato e dovrete rimboccare le maniche ma sarà la prova che la fatica, l’impegno vengono sempre ricompensati. A novembre e dicembre, infine, un cambiamento vi permetterà di trovare un equilibrio: Urano passerà per l’ultima sui gradi della vostra decade e annuncia che vedere le cose da un’altra prospettiva può essere molto appagante.

Terza decade

Plutone in Capricorno attraversa i gradi della vostra decade e il passaggio lancia un’esortazione: prima di lanciarvi a occhi chiusi, agire impulsivamente e giocare con il fuoco accertatevi di avere chiara una situazione: Cercate di agire in modo strategico, non lasciate nulla al caso. Alcune situazioni potrebbero essere ingarbugliate, potrebbero presentare dei conflitti oppure delle inaspettate complicazioni. Non sottovalutate nessun dettaglio. Avete voglia di un cambiamento nella vostra vita, nelle relazioni e nei progetti? Con Urano che guarda i gradi della vostra decade, giugno potrebbe essere un buon mese: la voglia di osare una trasformazione sarà forte nonché quella di ampliare il raggio d’azione. Vorrete dare una scossa benefica alla vostra esistenza, fare scelte che corrispondono alle vostre aspirazioni: riflettete, mettete le basi ma senza fretta. Darete il via l’anno prossimo!