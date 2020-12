Oroscopo Gemelli 2021: previsioni amore, denaro, salute, Oroscopo Gemelli per il 2021

Oroscopo Gemelli 2021: Nel 2021 i pianeti vi coccolano, puntano i riflettori su progetti innovativi, favoriscono un rinnovamento nelle relazioni di lavoro e personali. Giove in Acquario al riguardo, vi apre nuovi orizzonti. Un incontro casuale, ad esempio, potrebbe spingervi a cambiare attività o posto di lavoro. E Saturno in Acquario, vi insegnerà a gestire il tempo: saprete quando sarà il momento giusto per muovervi e non ci sarà spazio per decisioni impulsive né tantomeno dispersive. Punterete alle sicurezza così da garantirvi un futuro sereno. Mercurio, vostro pianeta governatore, sosterà parecchio nei segni d’Aria – Gemelli, Bilancia, Acquario – e renderà armoniose le relazioni, sarete re e regine della comunicazione. Ma al contempo sarete molto selettivi, vorrete avere accanto persone sincere, stabilire relazioni profonde. Una selezione – soprattutto nelle amicizie – sarà la benvenuta soprattutto a fine marzo, primi di giugno e di luglio: Nettuno in Pesci crea incomprensioni, imbroglia le situazioni, fa rimanere abbagliati dalle apparenze.

Oroscopo 2021 per i Gemelli: Amore

Venere sarà positivo a febbraio, primi di aprile, fine maggio, primi di settembre e ottobre.

In coppia: la relazione, grazie alle positive vibrazioni del pianeta, si rafforzerà, prenderete decisioni importanti, farete progetti per il futuro.

Soli: incontri in vista, i pianeti vi permettono di rinascere dalle vostre ceneri, proprio come l’Araba Fenice. Guardate avanti e lasciate alle spalle il passato. Potete conquistare, amare ed essere amati!

Oroscopo 2021 per i Gemelli: Lavoro

Giove e Saturno in Acquario vi metteranno in grado, grazie anche a idee ingegnose, di migliorare il lavoro di sempre e consolidare la vostra posizione. Se arrivano, non tiratevi indietro di fronte a nuove responsabilità. In cerca un impiego? Occhieggiate verso nuovi settori!

Oroscopo 2021 per i Gemelli: Denaro

Giove vi strizzerà l’occhiolino e nelle finanze ci sarà un netto miglioramento. Attenzione invece nei primi tre mesi dell’anno, fate in modo di non spendere troppo mettendo a rischio la stabilità del budget.

Oroscopo 2021 per i Gemelli: Salute e Forma psicofisica

Nel 2021 i pianeti vi dotano di entusiasmo e di belle energie. Caricati a pallettoni progredirete e affronterete l’anno con grande baldanza! In ogni caso, da maggio a luglio, cercate di non strafare e concedetevi delle pause regolari mirate a ricaricare le batterie.

Oroscopo Gemelli 2021: l’oroscopo per il segno dei Gemelli PRIMA DECADE dal 21 al 30 maggio

Un anno estremamente positivo! Aprite le danze a gennaio con coraggio, faccia tosta, competitivi e vi guadagnerete un’ottima reputazione. A febbraio, marzo e nei mesi seguenti del 2021, cercate di prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare il vostro mondo, il quotidiano, lo stile di vita. Affinché il futuro sia adeguato alla situazione attuale è probabile dobbiate trasformare cose importanti. Siate concreti, guardate agli obbiettivi da raggiungere ma, attenzione, senza saltare nessuna tappa. Vietato prendere scorciatoie. Non abbiate fretta: l’importante che puntiate a situazioni affidabili e costruttive.

Oroscopo Gemelli 2021: l’oroscopo per il segno dei Gemelli SECONDA DECADE dal 31 maggio al 9 giugno

Puntate sull’inizio dell’anno per ampliare gli orizzonti, affermare le competenze e ambizioni, cogliere al volo qualsiasi opportunità per fare passi avanti nella carriera, gratificarvi attraverso un’attività che vi piace e sentirvi valorizzati! Da metà aprile agli inizi di agosto deciderete di operare un rinnovamento mirato a costruire e garantirvi una vita migliore. D’altra parte è proprio il messaggio che vi lancia Saturno in Acquario: per evolvere, progredire, avere successo, dovete trasformare, rinnovare, svecchiare. Prendete tempo ma iniziate a pensarci già in questo 2021. Potrete concretizzare all’inizio del 2022.

Oroscopo Gemelli 2021: l’oroscopo per il segno dei Gemelli TERZA DECADE dal 10 al 21 giugno

Saturno e Urano, nel 2021 ignorano la vostra decade ma potete contare sull’appoggio di Giove in Acquario tra il 16 marzo e il 13 maggio e, in seguito dal 28 luglio al 29 dicembre. Il che vuol dire che vivrete una rimonta, potrete concretizzare un progetto, imboccare nuove strade più soddisfacenti, ben più gratificanti. Avrete di che essere soddisfatti! Al contempo, Nettuno in Pesci a partire da maggio guarderà i vostri gradi. Attenzione a chi frequentate, le persone potrebbero non essere sempre affidabili, sincere e oneste. Occhi aperti, non cedete al canto delle sirene, evitate di concedere facilmente la vostra fiducia poiché in seguito potreste pagarne il prezzo.