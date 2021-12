Oroscopo Gemelli 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Gemelli 2022: è un anno in cui la comunicazione sarà al centro della scena: sarà fondamentale ciò che direte, come lo direte e come gli altri lo interpreteranno e reagiranno. Lungo la strada del 2022, ci saranno inevitabili errori, contrattempi e problemi di comunicazione ma la capacità di adattamento, la vostra arguzia, vi permetteranno di avere la meglio in tutte interazioni personali o di lavoro.

E il 2022 inizia alla grande con il transito di Mercurio – vostro pianeta governatore – in Acquario. È un nuovo anno e lo vivrete in modo diverso: infrangere le regole vi piacerà! In generale, vita sociale e lavoro, nel 2022 saranno al centro della scena: sfruttate questi 365 giorni per migliorare la vostra situazione, consolidare la vostra posizione professionale, rivedere le vostre ambizioni e stringere delle nuove amicizie. Grazie a Giove in Ariete dall’11 maggio al 28 ottobre per quanto riguarda i progetti potrete contare anche sul fattore fortuna. Rimboccate le maniche prima che Marte nel vostro segno, il 30 ottobre, entri in moto retrogrado. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Gemelli 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: nel 2022 potrete costruire su ciò che avete iniziato nel 2021. Con il munifico Giove in Pesci tra il 1 gennaio e il 10 maggio, e poi di nuovo dal 28 ottobre al 20 dicembre, potreste avviare l’attività dei vostri sogni o ottenere una promozione che vi garantiranno maggiori entrate. In ogni caso, tenete sempre sotto controllo il budget.

Lavoro: il 2022 sarà uno dei migliori anni vissuti da un decennio a oggi. Arriveranno numerose opportunità professionali che prima potevate solo sognare. I periodi migliori per il progresso professionale saranno quando Giove sarà in Pesci dal 28 dicembre 2021 al 10 maggio 2022 – in particolare la Luna nuova in Pesci il 2 marzo – e poi di nuovo dal 27 ottobre al 20 dicembre.

Amore: quando Giove sosterà in Ariete, dal 10 maggio al 27 ottobre, avrete molto più tempo da dedicare all’amore. Soli o in coppia si parla di unione di cuore, di passioni ardenti, di incontri nuovi di zecca e di matrimonio o convivenza.

Prima decade

Il 2022, precisamente a gennaio-febbraio, si apre con Giove in Pesci e la vostra decade dovrà affrontare la realtà. Anche se l’atmosfera non è stabile evitate di imboccare la direzione più semplice, ovvero fingere che non stia accadendo nulla. Cercate, al contrario, di capire cosa è che non va. Nel periodo da maggio a ottobre, uscirete da questo stato d’animo e grazie a Giove in Ariete, sarete liberi di affermarvi, muovervi liberamente. E’ un ottimo momento per intraprendere e in effetti vi lancerete. Se avrete studiato una buona strategia otterrete ottimi risultati.

Seconda decade

E’ un 2022 in cui dovete tenere gli occhi sempre ben aperti ed essere lucidi. In particolare tra metà febbraio e fine marzo e i primi 15 giorni di maggio, il rischio è che non sarete realistici. Anche, ad esempio, per quanto riguarda le vostre energie, non avere la misura di ciò che siete in grado di fare e ritrovarvi super stressati. Tra settembre e dicembre rifletterete sul passato e sul futuro: il vostro obbiettivo sarà quello di eliminare dalla vostra vita ciò che non corrisponde al vostro modo di essere, alla realtà attuale. E dunque sarete pronti a evolvere per non rimanere indietro e avere una visione più salda e serena del vostro futuro.

Terza decade

Nel 2021, Giove ha sostenuto le vostre iniziative e ambizioni ma nel 2022, da metà aprile a fine maggio e poi di nuovo negli ultimi tre mesi dell’anno se alcune situazioni vi sembreranno poco chiare farete più che bene a prendere le distanze. Sempre meglio che farvi fregare o rimanere coinvolti. Con Giove e Nettuno in Pesci è sempre difficile sapere su chi è possibile contare, se si ha a che fare con persone affidabili. Nei periodi segnalati, dunque, procedete con cautela. I periodi migliori dell’anno, i più affidabili e costruttivi, saranno la prima metà di aprile e da giugno a fine agosto: sarete determinati a riprendere il timone della vostra vita, a organizzarla per garantirvi un futuro più sicuro.