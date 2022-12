Potreste anche migliorare la vostra formazione professionale attraverso un corso, così da ottenere una promozione, una nuova posizione nell’azienda dove siete impiegati o un lavoro in un campo completamente nuovo. E’ un momento di crescita e cambiamento! All’inizio di marzo, Saturno entra in Pesci e se avete intenzione di fare passi avanti nella carriera con conseguente guadagno in più, dovrete rimboccare le maniche. Ottenere aumenti e promozioni vi faranno sentire orgogliosi di voi stessi! Fino al 16 maggio 2023, Giove in Ariete vi metterà in grado di fare passi avanti nei progetti: è un periodo in cui dovete prendere delle iniziative! Successivamente, il pianeta entrerà in Toro e portare a termine ciò che avete in mente richiederà tempo.

Oroscopo 2023, segno GEMELLI. Nei primi due mesi dell’anno, Saturno sosta in Acquario ed è un aspetto positivo: è d’aiuto a diversificare gli obbiettivi, sviluppare nuovi progetti e in generale ad essere un po’ più aperti e non convenzionali.

Sul fronte finanze, nei primi tre mesi dell’anno occhio alle spese, avrete le mani bucate. La parte migliore è dopo l’estate. Giove vi metterà in grado di rendere stabile il settore purché facciate un budget e lo rispettiate. Nella seconda metà del 2023, avrete buon fiuto: se sentite che un investimento è quello giusto, lanciatevi.

In coppia: dovete essere aperti e sinceri: è la ricetta per la felicità. Nel 2023, cercate di parlare di più dei sentimenti che provate per il partner ed essere più sensibili ai suoi bisogni emotivi e pratici. Non dovete pensare solo al lavoro!

Soli: preparatevi a grandi cambiamenti. Incontrerete il vero amore, una speciale con cui vivere una storia “per sempre”. I desideri diventano realtà e forse oltre alla carriera, sarete in grado di concentrarvi su qualcos’altro.

Forma: con Saturno in Pesci, evitate di impegnare troppe energie. Se non controllerete la situazione, il superlavoro, stress, ambizioni non realizzate potrebbero far parte della vostra vita. Ritagliate del tempo per voi e guardate con distacco le situazioni.

Oroscopo decade per decade

Prima decade

Nei primi due mesi del 2023, avete la possibilità di far riprendere nuovo slancio ai progetti. Con Giove in Ariete al vostro fianco, l’aria profuma di progresso, di successo e aprirete l’anno alla grande. A partire dal 7 marzo, l’entrata di Saturno in Pesci rende le cose meno facili. Il pianeta del Tempo farà in modo di mettere ordine nella vostra vita, il che comporterà che emergeranno delle carenze con qualche crisi. La cosa migliore, invece di abbattervi, è stabilire le priorità anche se ciò richiede un notevole impegno. Se nel 2022 avete seminato bene avrete un buon raccolto ma chi ha agito con leggerezza rischia di rimanere un po’ bloccato e pagare il conto. Ricordate, anche se in alcuni momenti il buonumore sarà latitante, non dovrete mollare, per alcun motivo! Quando a marzo 2024, Saturno dirà ciao ciao alla vostra decade, avrete acquisito una nuova maturità che vi metterà in grado di far progredire qualsiasi settore della vostra vita su basi più solide!

Seconda decade

È tempo di chiarire cosa sta ostacolando il vostro progresso: un compito difficile ma che sarà d’aiuto a permettere al vostro lato creativo di esprimersi pienamente, liberandovi finalmente delle palle al piede del passato. Godrete del sostegno di Giove in Ariete da metà febbraio a metà aprile 2023: cercate di sfruttare pienamente il passaggio, concretizzate – lo potete fare – un progetto che vi sta a cuore. Visto che sarete molto motivati, lanciatevi e otterrete il successo, soprattutto perché ad accompagnarvi c’è una dose di fortuna in più. Nel mese di giugno pensate in grande e puntate in alto. ampliate il raggio d’azione in ogni settore della vostra vita. Nella seconda parte di settembre, fate vostro il detto “l’unione fa la forza”: lavorando in team raggiungerete più facilmente un obbiettivo. A dicembre 2023, cercate di essere cauti e prudenti, evitate di lanciarvi sull’onda dell’entusiasmo. E’ così che vi mettere al riparo dalle delusioni.

Terza decade

Nel 2023 sarete spinti a progredire, anche se ciò significherà lasciare alle spalle qualche situazione ormai diventata obsoleta. Prenderete coscienza di ciò che fino a ora potrebbe aver impedito di andare avanti. Approfittate della presenza di Giove in Ariete (dal 4 aprile al 16 maggio) per impostare un progetto, realizzarlo o aprire nuove e stimolanti prospettive. Guardate a tutto ciò che nuovo, compreso il modo di lavorare con nuove tecnologie, così da risparmiare tempo ed energie. Nei mesi di aprile e maggio, date voce al lato curioso che è in voi. Se vi troverete di fronte a una nuova avventura di lavoro, a una nuova esperienza, provatela e andate fino in fondo con determinazione. Potrebbe trattarsi di una sfida un po’ pazzariella ma siate pur certi che ne varrà la pena. Per i restanti mesi dell’anno la dissonanza di Nettuno potrebbe minare la lucidità nei confronti di situazioni e persone, per cui occhi aperti! Da agosto alla seconda metà di dicembre l’atmosfera sarà abbastanza confusa e ingannevole. Non sottovalutate gli ostacoli, cautela e non avrete problemi.