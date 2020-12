Oroscopo Leone 2021: previsioni e astri sull’amore, denaro, salute, Oroscopo Leone per il 2021

Oroscopo Leone 2021: Urano il rivoluzionario, il pianeta dei cambiamenti improvvisi è ancora in Toro ed è in dissonanza con il vostro Sole. Un passaggio che già nel 2020 ha messo a dura prova l’equilibrio psicofisico, il quotidiano, la vita privata o lavorativa. Al contempo potrebbero essersi presentate delle opportunità e quest’anno avrete la possibilità di fare dei passi avanti. La presenza di Giove in Acquario, vi invita evitare esagerazioni ed eccessi di qualsiasi tipo ma al contempo favorisce un’espansione nella vita sociale. Con Saturno in Acquario, se è vero che frenerà un po’ l’entusiasmo vi darà la possibilità di capire cosa volete davvero dalla vostra vita affettiva, dalle amicizie. Il pianeta vi spingerà a delle prese di coscienza, saranno numerose e vi arricchiranno. Probabile taglierete rami secchi, tutto ciò che nella vostra vita lavorativa o personale non ha più ragione di esistere o sono un ostacolo al vostro progresso.

Oroscopo 2021 per il Leone: Lavoro

Avrete la possibilità di firmare un nuovo contratto, scovare un lavoro più valorizzante. Giove vi metterà in grado di mostrare chi siete e quanto valete. Occhio a ribellarvi, a voler fare troppo di testa vostra, accontentatevi per ora di avere più margine di manovra. In caso contrario rischiate di entrare in conflitto e non è detto che in una lotta di potere ne uscireste vincenti.

Oroscopo 2021 per il Leone: Denaro

Avrete fiuto e nel 2021 riuscirete a stanare qualche buon affare. Investirete il denaro in modo saggio ma tuttavia dovete fare attenzione. Siete generosi e ci sarà chi vi chiederà un prestito. Dovete imparare a dare ma con discernimento.

Oroscopo 2021 per il Leone: Amore

In coppia: la relazione andrà a gonfie vele, prenderete seriamente il vostro ruolo di partner e di genitori. Se ci sarà un cambiamento è solo perché le cose non andranno bene, ne prenderete entrambi coscienza e vi separerete ma senza drammi.

Soli: incontri interessanti e in alcuni casi determinanti ma voi sarete pronti a impegnarvi? Potrete comunque farlo tra il 21 marzo e il 15 aprile, periodo in cui potrete far evolvere un legame.

Oroscopo 2021 per il Leone: Salute e Forma psicofisica

Energie, dinamismo e coraggio sicuramente saranno presenti tuttavia nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e novembre potreste mettervi sotto pressione e sentirvi stressati. Il che non fa bene alla salute. Evitate inoltre di bere, mangiare o fumare troppo.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Leone PRIMA DECADE (dal 23 luglio al 1 agosto)

Fino a metà febbraio buttate nel cassonetto il lato ribelle, mostratevi tolleranti ed evitate reazioni sproporzionate. Evitate di ruggire anche dalla seconda parte di febbraio a metà aprile: sarete spinti alla rivendicazione, vi opporrete all’autorità ma non potrete dire ciò che avete in mente. L’atmosfera non sarà serena anzi conflittuale. Da luglio a dicembre nel lavoro o nella vita privata potrebbero esserci dei problemi, ci sarà chi non si fiderà di voi oppure vi sentirete fuori posto. E’ possibile, inoltre, una marcia indietro nei progetti seppure momentanea. Andrà meglio dalla seconda metà di dicembre, inizierete a sentirvi più liberi.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Leone SECONDA DECADE (dal 2 all’11 agosto)

il vostro atteggiamento, a febbraio e marzo, non piacerà a chi vi circonda. Lavoro o vita privata nessuno dovrà contraddire il Leone, vorrete fare tutto di testa vostra. E da metà aprile a metà agosto la musica non sarà migliore. Saturno e Urano guardano di traverso la vostra decade e le cose non andranno meglio a meno che non vi impegnerete a sistemare le situazioni caotiche che voi stessi avete creato. Tenete presente che scatenare una guerra non andrà a vostro vantaggio. Nei mesi seguenti sarete ancora impazienti, irascibili, parecchio reattivi, vorrete che tutto si muova alla velocità della luce e ciao ciao elasticità e diplomazia.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Leone TERZA DECADE (dal 12 al 23 agosto)

Nel 2021 farete di tutto, tranne che andare d’accordo con chi vi circonda e non ci sarà verso di farvi tacere. E sì perché da metà marzo a dicembre sarete autoritari, vorrete imporvi e vi direte che in fondo anche se esagerate non è niente di grave, che male c’è? Intolleranti, impazienti, direte tutto ciò che vi frulla nella mente e sicuramente non andrà a vostro vantaggio. Il punto è che questo atteggiamento ribelle non è quello ideale per mantenere un buona reputazione. Aggiungiamo a vostra discolpa che quando Giove sosta sugli stessi gradi in Acquario per lungo tempo è difficile per tutti contenere il lato attaccabrighe e provocatorio.