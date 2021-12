Oroscopo Leone 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Leone 2022: raggiungerete degli obbiettivi importanti. Il vostro segno è governato dal Sole e ovunque andate attirate l’attenzione: il 2022 non fa eccezione! Se non ci sarà un palcoscenico su cui esibirvi, ne creerete uno così da stare sempre sotto i riflettori. Anche quest’anno, il saggio Saturno in Acquario è d’aiuto a imparare, crescere, uscire dagli schemi e far accadere grandi cose. L’obbiettivo del pianeta è quello di farvi ottenere il successo, ma potreste non avvertire la piena portata di ciò che è possibile realizzare nel 2022. E’ importante invece che ve ne rendiate conto: anche una piccola riuscita vi farà capire cosa siete veramente in grado di fare.

Da luglio alla fine di agosto, il vostro entusiasmo sarà contagioso, vivrete un periodo meraviglioso, tutto da vivere. Per tutto l’anno, Nettuno in Pesci vi autorizza a sognare in grande! Credendo in voi stessi, cosa che normalmente fate, raggiungerete degli obbiettivi importanti. Certo, va detto, non mancheranno delle battute d’arresto a causa dell’indecisione e l’incapacità di affrontare la realtà ma crederete profondamente nella vostra prospettiva e avrete successo. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Leone 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: da gennaio a marzo, sarà un buon momento per investire o concludere buoni affari. A maggio evitate di lanciarvi in spese che comportano dei rischi. Da giugno ad agosto gestirete con oculatezza il budget e farete acquisti saggi. Da settembre a dicembre, un progetto potrebbe chiedere un investimento di denaro.

Lavoro: il trend è un po’ quello del 2021 ma Giove in Ariete dall’11 maggio al 28 ottobre moltiplica le vostre possibilità di successo. Cercate di avere fiducia in voi stessi così da non farvi scappare delle opportunità di progredire. In generale se aspirate a un cambio di rotta o a delle collaborazioni, dovrete avere pazienza e diplomazia.

Amore: a gennaio, giugno, fine luglio, inizio novembre, sarete molto impegnati nel lavoro e avrete poco tempo da dedicare al partner. Il che non vuol dire che non vivrete bei momenti ma è marzo, maggio, agosto e ottobre sono particolarmente ricchi di passione. Soli: un incontro sarà importante e affidabile. In coppia: apporterete in cambiamenti necessari per migliorare la relazione ed essere ancora più felici!

Prima decade

Lascerete alle spalle un 2021 non sempre facile: Saturno è finalmente uscito dai vostri gradi. Da maggio 2022, Giove in Ariete vi doterà di brio, ottimismo e avrete nuovamente fiducia nel vostro destino. Con il vento in poppa, la musica cambierà e vorrete progredire, andare avanti! Il pianeta della fortuna scandirà un bel ritmo, veloce come piace a voi, tutto diventerà più semplice. Unica eccezione in questo lungo e bel passaggio astrale sarà dal 6 al 22 luglio: il transito di Marte in Toro vi renderà testardi, irascibili e non sarà facile starvi accanto.

Seconda decade

Nel 2022, Saturno in Acquario guarda i vostri gradi: tra gennaio e marzo e da settembre a dicembre, potrebbe circolare un po’ di frustrazione, la sensazione che tutto rallenti. Potreste ricevere dei rifiuti oppure vostro malgrado sarete costretti ad accettare delle imposizioni. Ed è comprensibile che in queste circostanze sarà difficile mantenere il sangue freddo. Periodi positivi: i primi 15 giorni di gennaio, dall’8 al 25 giugno e il mese di settembre. Avrete belle energie, potrete contare sul sostegno di alleati e di chi vi circonda.

Terza decade

Il 2022 parte bene: tra l’11 e il 25 gennaio, darete il via un progetto con ottimismo, coraggio e speranza. Stato d’animo che vi renderà irresistibili, travolgenti, le persone vi seguiranno a occhi chiusi! Dal 22 giugno al 6 luglio, avrete una marcia in più così da poter reggere il ritmo e nessuno potrà fermare la cosa verso il successo. Attenzione invece al periodo tra marzo e agosto: Saturno in Acquario guarderà di traverso i vostri gradi ed è possibile che ci sia un blocco, non riusciate a progredire come vorreste. Potreste sentirvi inoltre un po’ affaticati e, cosa che non è da voi, provare insicurezza. Andrà decisamente meglio a ottobre e novembre. Il transito di Marte Gemelli vi doterà di belle energie, porterete avanti qualsiasi progetto e lavoro senza commettere errori.