Oroscopo Leone 2023, Caterina Galloni prevede: sarà un anno fantastico

Oroscopo 2023, segno LEONE. Il 2023 è un Il 2023 è un anno fantastico, dovete tuttavia essere consapevoli quando è il momento di rimboccare le maniche e mettervi al lavoro vi permetterà di raggiungere il massimo successo!

Nei primi due mesi dell’anno, Saturno in Acquario rappresenta un invito a pensare fuori dagli schemi e avere più ampio margine di manovra così da concretizzare le – altissime – ambizioni. Fino al 16 maggio avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti e con Giove in Ariete potrete affermarvi in tutti i settori della vostra vita.

Tuttavia, una volta raggiunto un certo livello datevi una calmata: rischiate inutilmente di farvi dei nemici. Dopo questa data, con Giove in Toro ci sarà la possibilità di progredire, di fare passi avanti, ottenere delle vittorie. A voi, cogliere tutto al volo! In generale, nel lavoro è un ottimo anno per farvi notare, conquistare il vostro posto al sole, migliorare le vostre competenze nonché i contatti. Prendete l’iniziativa e non ve pentirete!

Oroscopo 2023: denaro

Nel 2023 disporrete di più soldi, è possibile anche grazie a un nuovo progetto che vi permetterà di avere ottime entrate. Il problema è che alle entrate andranno di pari passo parecchie uscite per gli acquisti. Tenete sotto controllo la smania spendereccia!



Oroscopo 2023: amore

In coppia: avete voglia di novità, di qualcosa che vi entusiasmi, di praticare una nuova attività. Tuttavia, prestate attenzione ai sentimenti del partner: siete in due e sarebbe meglio cercare un compromesso. Soli: probabilmente non è l’anno in cui incontrerete l’anima gemella, avrete voglia di tenere stretta la vostra libertà, il che non impedisce di vivere flirt e avventure.

Forma: le splendide energie, nel corso del 2023 vi permetteranno di affrontare alla grande qualsiasi situazione. Ciò non toglie che dovete prendere cura del vostro benessere e ogni tanto ricaricare le batterie!

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

E’ un anno di grandi cambiamenti nel settore delle relazioni o nelle finanze: vi troverete di fronte alla necessità di chiudere uno schema che ostacola la vostra evoluzione. Gennaio e febbraio 2023 saranno mesi ottimi: con Giove in Ariete che per l’ultima volta guarda la vostra decade avrete la possibilità di affermarvi alla grande, avrete voglia di intraprendere, vi muoverete come leader anzi, ancora meglio come campioni e qualsiasi iniziativa si rivelerà vincente. Attenzione tuttavia tra la seconda metà di maggio e i primi quindici giorni di luglio: dovrete valutare la posta in gioco di qualsiasi situazione, evitare provocazioni e in generale essere più strategici così da non trovarvi di fronte a intoppi problematici. In poche parole, vietata la mancanza di cautela o di partire in quarta senza pensare alle conseguenze. Negli ultimi due mesi dell’anno sarete molto concentrati su interessi materiali, le vostre idee fisse vi trasformeranno in leoncini parecchio intolleranti.

Seconda decade

Se la vostra vita continua a subire cambiamenti significativi, se voi stessi siete tentati di cambiare direzione, nel 2023 sarete in grado di costruire in modo diverso e decollare! Tra metà febbraio e metà aprile 2023, con Giove in Ariete avrete voglia di lanciarvi in un’avventura lavorativa importante o dare il via a una vostra attività. Fate bene perché otterrete il successo, si parlerà di voi! Attenzione nel periodo tra luglio e ottobre: Giove in Toro sosterà nella vostra decade e sul posto di lavoro sarete spinti a rimuginare parecchio oppure a inalberarvi per un nulla. Vi arrabbierete per cose di poco conto, sarete testardi, al punto che agli occhi di colleghi o del boss potreste macchiare la vostra reputazione. Anche novembre potrebbe piacervi poco: quando Marte è in Scorpione il vostro segno solitamente si sente aggredito dal mondo circostante (e spesso non è così).

Terza decade

Dal 2018 avete dovuto far fronte a situazioni destabilizzanti che hanno avuto un impatto sul quotidiano, il lavoro e la vita privata. La situazione vi ha spinto a evolvere e rivedere le priorità. A gennaio-febbraio 2023 porterete avanti il vostro atteggiamento ribelle, avrete la sensazione – e forse è così – che nulla sia davvero in linea con le vostre aspirazioni. Nel mese di marzo segnerete dei gol grazie a nuove strategie e smetterete di contestare tutto e tutti. I mesi migliori dell’anno? Aprile e maggio: Giove sosterà sui gradi della vostra decade e avrete più margine di manovra, sarete in grado di ampliare il raggio d’azione. Vi affermerete e avrete successo! Tra giugno e novembre il cielo astrale presenta delle nuvole: Urano in Toro vi renderà molto esigenti, poco elastici e se non vorrete ritrovarvi ad avere tensioni, lavoro o vita personale dovrete fare leva sulla diplomazia!