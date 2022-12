Oroscopo per il 2023, Caterina Galloni, i 12 segni, decade per decade:

Oroscopo dell’anno 2023, scrive Caterina Galloni, sarà un anno decisamente migliori degli ultimi due. Usciremo dal Covid, le nostre finanze miglioreranno, ma altri pericoli sono in agguato.

Plutone entra in Acquario, il che è foriero di rivolte e rivoluzioni. Si spera che Saturno in Pesci metta ordine. Questo è il quadro di come sarà l’anno in arrivo per tutti noi in generale, senza distinzione di segno.

Poi dobbiamo ricordare che il nostro oroscopo personale e specifico dipende da tanti altri fattori nel cui dettaglio Caterina Galloni può entrare solo a tu per tu. Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com.

Fra i due estremi, c’è l’oroscopo che vi propone Blitz quotidiano, dettagliato segno per segno e decade per decade. Sono 12 pagine, che qui potete trovare.

Oroscopo per il 2023 segno per segno

Di seguito l’oroscopo del prossimo anno per tutti i segni con il link alle singole pagine.