Per i nati sotto il segno dei Pesci, considerate questo 2021 come un anno in cui dovrete valutare attentamene obbiettivi e progetti e trovare il modo per concretizzarli. L’arrivo di Giove (si affaccerà nel segno dei Pesci dal 14 maggio al 28 luglio) vi metterà di fronte a situazioni inedite e vi farà prendere coscienza dei vostri assi nella manica e della necessità di utilizzarli adeguatamente per trasformare la vita. Dovete credere in voi stessi, avere sicurezza! Anche perché potreste avere la possibilità di fare un passo avanti nella carriera, diventare la guida di un team. Al contempo Urano in Toro vi spingerà a prendere delle iniziative originali per stimolare gli affari di cuore, la relazione di coppia e i rapporti con la famiglia. Occhio in ogni caso al passaggio di Mercurio in Gemelli prima di giugno: evitate di farvi abbagliare da amicizie superficiali. Seguite l’istinto e vi metterete al riparo dalle manipolazioni e dalle delusioni.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno dei Pesci?

Grazie ai buoni aspetti di Venere con Nettuno nel corso dell’anno, gli affari di cuore saranno splendidi.

In coppia: i mesi di marzo e agosto riaccendono la fiamma della passione e se non siete sposati potrebbe essere l’anno giusto per il dolce “sì”. Da maggio a luglio circolerà dolcezza, comprensione, sarete due anime in un nocciòlo.

Soli: i primi due mesi dell’anno sarete chiusi a riccio ma a marzo toccherete con mano il potere di seduzione. Non sono esclusi incontri e saranno seri. Primi di maggio, giugno, fine settembre e fine novembre l’amore vi farà toccare il cielo con dito. Piedi per terra, invece intorno al 25 maggio, 10 agosto e 27 ottobre: gli/le stracciacuori sono in agguato.

Oroscopo Lavoro Pesci 2021.

In questo settore mostrerete creatività, intuito ed empatia, generosità. I mesi di marzo, aprile e novembre sono splendidi a livello di idee da mettere a frutto e di denaro. Se avete intenzione di dare il via a una vostra impresa o concludere un affare, giugno e luglio rappresentano il top.

Oroscopo Denaro Pesci 2021.

E’ un anno in cui dovrete saggiamente gestire il denaro. Può essere che improvvisamente – al contrario di quanto fate solitamente – decidiate di risparmiare. Se i progetti saranno tanti, non si può dire tuttavia che sul fronte soldi sia un anno d’oro. Tranquilli, non avrete problemi finanziari da metà maggio a sostenervi ci sarà il munifico Giove!

Forma psicofisica

Per tutto l’anno ad accompagnarvi ci sarà uno stato d’animo sereno e tranquillo. L’unica accortezza, nei primi di aprile, di giugno, le prime due settimane di settembre e metà dicembre, è quella di rigenerare le energie e adottare uno stile di vita sano.

Oroscopo 2021 Pesci nati dal 19 al 28 febbraio

Fino al 30 aprile, con Urano in buon aspetto con la vostra decade, potrete esprimere pienamente la vostra personalità, in modo aderente a chi siete veramente. Sarà un anno liberatorio e piacevolmente sorprendente. Nel lavoro, potrebbe arrivare la proposta di un nuovo impiego, una promozione o un cambiamento positivo. Se siete in cerca di un lavoro ci sarà la svolta inattesa. E’ probabile che incontrerete persone nuove e insolite e sarete più coinvolti nelle amicizie di sempre. Tra la metà di maggio e il 29 luglio Giove farà un’entrata maestosa – seppure breve – nel vostro segno. I riflettori saranno puntati sull’amore ma non solo, potrebbe esserci – sul fronte denaro – qualche colpetto di fortuna.

Oroscopo 2021 Pesci nati dal 1 al 10 marzo

Dalla metà di aprile 2021, Urano guarda benevolo i vostri gradi e la cosa migliore è cambiare qualcosa, abbattere certezze ormai superate, dire addio alla solita e trita routine! Vi troverete accanto persone stimolanti e la vita sarà ben più entusiasmante. Nel lavoro, farete progressi ma a patto che rimarrete concentrati sugli obbiettivi da raggiungere. In definitiva, è un anno in cui dovrete operare un cambiamento. Non stiamo dicendo di lanciarvi alla cieca ma di iniziare a progettarlo con una nuova sicurezza. Occhio dal 29 maggio al 22 giugno: Mercurio retrogrado potrebbe creare problemi nella comunicazione, vi sentirete ansiosi, potreste smarrire degli oggetti.

Oroscopo 2021 Pesci nati dall’11 al 20 marzo

E’ da marzo 2021 che vedrete il mondo con gli occhiali dalle lenti rosa, vi sentirete in sintonia con chi vi circonda. Sarete comunque motivati, come annuncia Plutone in buon aspetto con la vostra decade, determinati ma avrete modi dolci, non vorrete imporvi con la forza. Le ambizioni saranno ben presenti ma saprete come ottenere in modo astuto e sottile – finalmente un po’ opportunisti! – che avete in mente. Non possiamo trascurare la presenza di Nettuno nella vostra decade: tra il 7 et il 24 aprile, dal 20 maggio all’11 giugno, tra il 4 e il 12 luglio e durante la prima metà di settembre. Il pianeta potrebbe farvi scambiare lucciole per lanterne e dovrete tenere i piedi per terra. Soprattutto per non pagarne, in seguito, le conseguenze.