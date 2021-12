Oroscopo Pesci 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Pesci 2022: aperti ai cambiamenti. Il 2022 potrebbe essere un anno ancora un po’ impegnativo. Ci saranno alcuni alti e bassi e alcuni eventi che metteranno alla prova la vostra capacità di mantenere la calma e forse costringervi ad affrontare la realtà più di quanto vorreste. I pianeti potrebbe rallentarvi ma non bloccarvi. Nettuno in Pesci gioca un ruolo importante dalla fine di giugno alla fine dell’anno: la voglia di sognare a occhi aperti ed evitare la realtà potrebbe portare a nascondervi, procrastinare, all’indecisione e ciò causare dei problemi. Anche Saturno ha in serbo per voi alcune lezioni molto interessanti.

Nel segno dell’imprevedibile e originale all’Acquario sarete aperti in quanto segno mutevole, ad alcuni cambiamenti e alle curiose opportunità che farà arrivare. Avvertirete notevolmente l’atmosfera umanitaria che circolerà nel 2022 e aiutare il prossimo sarà una delle vostre priorità. Da gennaio a metà maggio e poi da novembre a metà dicembre Giove nel vostro segno accentua il vostro estro, l’intuito, la creatività.

Oroscopo Pesci 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: se state cercando di ottenere un aumento di stipendio o un’opportunità per lanciare una nuova attività o un nuovo prodotto, che faccia lievitare le entrate sfruttate il periodo tra l’11 maggio e il 27 ottobre.

Lavoro: grazie a Giove e Urano avrete la possibilità di progredire ma vagliate attentamente le opportunità per non correre il rischio di diventare dispersivi.

Amore: febbraio è il mese dell’amore, siete seducenti e affascinanti ma è ad aprile e giugno che farete scintille! Se siete soli, in programma c’è un colpo di fulmine e in coppia riaccendere la sensualità, se non siete sposati direte il dolce “sì”. A settembre, cercate di appianare eventuali tensioni e non gettate olio sul fuoco.

Prima decade

Il 2022 si apre in compagnia del munifico Giove nel vostro segno: a gennaio e febbraio alla vostra decade porta successo, felicità, buona fortuna, ottimismo, generosità ed entusiasmo. I viaggi a lunga distanza e l’istruzione amplieranno le vostre conoscenze generali e la visione della vita. E’ un buon momento per godervi la vita e ampliare gli orizzonti. Gli affari e gli investimenti finanziari saranno redditizi. Tuttavia, occhio all’eccesso, l’avidità e l’eccessiva sicurezza, soprattutto a luglio. Dal 22 agosto all’11 settembre sarete dinamici ma rischiate di fare troppe cose contemporaneamente: attenzione allo stress. Da ottobre a dicembre date spazio alle priorità.

Seconda decade

E’ anno liberatorio e piacevolmente sorprendente! Dal 10 febbraio e la fine di marzo 2022 Giove nel vostro segno e Urano in Toro potreste avere la possibilità di fare un passo avanti nel lavoro, ottenere una promozione, una nuova qualifica, un gradito cambiamento. Se state cercando un lavoro potrebbe esservi una svolta inattesa. È probabile che incontrerete persone nuove e insolite e sarete più coinvolti nella vita sociale, nelle amicizie. Se volete voltare pagina puntate al periodo dal 23 aprile al 14 maggio e dal 20 luglio al 7 agosto. Settembre è un mese in cui dovrete evitare tensioni, discussioni soprattutto nel lavoro.

Terza decade

E’ un 2022 in cui dovrete tenere d’occhio il periodo che va dal 23 marzo al 13 maggio: la tripletta Giove-Nettuno-Plutone vi regala bei momenti e buona fortuna. Sarete felici, ottimisti ed entusiasti di provare tutto ciò che è nelle vostre possibilità. E avrete la possibilità di realizzare un sogno o di apportare dei cambiamenti positivi! E’ un buon momento per iniziare un nuovo corso di studi, un viaggio all’estero o una nuova relazione di affari o vincere una causa legale. caso legale. Alcuni di voi avranno di nuovo questo transito entro la fine dell’anno a causa di Giove retrogrado. Attenzione invece ai due mesi di ottobre e novembre: la dissonanza Marte-Giove-Nettuno, potrebbe rendervi molto sicuri di voi stessi, un po’ egoisti e rischiate di commettere dei passi falsi.