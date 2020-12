Oroscopo Sagittario 2021: previsione oroscopo Sagittario per il 2021. Che 2021 per il Sagittario?

Quale sono le previsioni dell’oroscopo per il 2021 per il segno del Sagittario?Per tutto il 2021, Saturno sosterà in Acquario – un transito ottimo per il vostro segno – e vi consentirà il consolidamento in qualsiasi settore della vostra vita. Sarete più saggi, ragionevoli, non reagirete emotivamente, in modo spontaneo – com’è tipico del vostro segno – e ciò consentirà a prendere le decisioni giuste. Saturno, dunque, determinerà un cambiamento nella struttura del carattere verso una maggiore stabilità. Plutone formerà un buon aspetto con Urano in Toro, il che significa che ci saranno buone opportunità nel settore finanze e professionale. Se, ad esempio, dovesse arrivare una nuova offerta di lavoro, pensateci attentamente. Le prospettive di un cambiamento positivo sono alte grazie anche a un altro pezzo da novanta come Giove che sosterà in Acquario. Il pianeta, governatore del vostro segno, sosterà in Acquario da gennaio al 13 maggio, dal 29 luglio alla fine dell’anno.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno del Sagittario?

Previsioni oroscopo Amore nel 2021 per il segno del Sagittario

In coppia: il dialogo riprende, c’è complicità e insieme al partner potrete dare il via a progetti importanti che rafforzeranno la relazione.

Soli: con Sole, Venere e Marte positivi, a fine marzo e metà luglio, il potere di seduzione sarà al top. E nel mese di ottobre farete una strage di cuori. E’ l’anno giusto per fare nuove conoscenze e stringere dei legami importanti.

Oroscopo Lavoro Sagittario 2021.

Previsione oroscopo opportunità Lavoro per il segno zodiacale del Sagittario

Nei mesi di febbraio, aprile, agosto e ottobre, la carriera è primo piano, il vostro ottimismo sarà la carta vincente da giocare. Il successo, quello autentico, arriverà a fine anno quando il Sole, Mercurio e Marte sosteranno nel vostro segno in armonia con Giove e Saturno. A quel punto ci sarà una svolta nella carriera e ne risentiranno positivamente le finanze.

Oroscopo Denaro Sagittario 2021.

Previsione opportunità economiche e denaro per il segno zodiacale del Sagittario

I pianeti in questo settore vi coccolano e avrete dei momenti fortunati proprio quando potreste trovarvi in difficoltà. Se doveste avere dei problemi, trovarvi di fronte a muro, Giove sarà pronto a risollevarvi! In ogni caso, cercate di gestire al meglio i vantaggi ottenuti così da mettere il futuro in sicurezza.

Forma psicofisica del Sagittario per il 2021

E chi vi ferma?! Ottimisti, determinati, con una volontà d’acciaio per tutto l’anno. E’ difficile che vi farete contagiare dal malumore di chi vi circonda. Avrete intenzione di gustare le cose belle e buone della vita, attimo dopo attimo. Con la vita sociale al top, acchiapperete qualsiasi occasione per divertirvi e distrarvi.

Oroscopo Sagittario 2021 PRIMA DECADE dal 23 novembre al 2 dicembre

Aprite l’anno, per tutto gennaio, sfoderando il lato eccentrico e un po’ eccessivo della personalità. Giove in Acquario vi permette di muovervi in modo diverso da chi vi circonda e a pensare diversamente. E avrete i famosi colpi di genio sagittariani che vi garantiranno il successo! A febbraio, marzo e nella seconda parte dell’anno, iniziate pure a sviluppare un progetto che vi permetterà di migliorare la vostra vita, che vi consentirà un futuro cambiamento importante. Il tempo è un vostro alleato e grazie a Saturno in Acquario potrete porre delle basi solide e concrete. Sarete vincenti.

Oroscopo Sagittario 2021 SECONDA DECADE dal 3 al 12 dicembre

Una cosa è certa: a febbraio e nella prima metà di marzo 2021 avrete delle idee originali, ingegnose e più saranno bizzarre e tanto più riscuoteranno consenso. E’ un periodo fortunato, innovativo, in cui darete prova di inventività che vi sarà utile soprattutto nel lavoro. Da metà aprile all’inizio di agosto, dovrete pensare al futuro e molte cose cambieranno, stile di vita compreso. Una visione progressista del futuro andrà a vostro vantaggio. Momento delicato del 2021: ottobre, novembre. dicembre quando si faranno sentire le caotiche vibrazioni di Nettuno in Pesci che potrebbero confondere le acque. Guardate in faccia la realtà, in qualsiasi situazione siate razionali e non lasciatevi abbagliare dalle apparenze di persone e situazioni.

Oroscopo Sagittario 2021 TERZA DECADE dal 13 al 22 dicembre

Da metà marzo alla fine del 2021, Giove in Acquario punterà la vostra decade e sarà una manna dal cielo! La capacità di gestire le situazioni – anche in modo un po’ originale – vi permetterà di ottenere il successo. E’ un anno in cui sfoderare il vostro lato che pensa fuori dagli schemi ed è coraggioso. Sfruttatelo per distinguervi dalla massa e guardare al futuro: avrete la riuscita. In ogni caso, dovete sempre tenere presente la dissonanza di Nettuno in Pesci: a partire da aprile inizierete a sentire le vibrazioni. Ad aprile, dal 20 maggio al 10 giugno, dal 4 al 12 luglio e nella prima metà di settembre, occhi aperti, non cacciatevi in situazioni poco chiare, non scambiate lucciole per lanterne.