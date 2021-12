Oroscopo Sagittario 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Sagittario 2022: la strada è libera. Per il vostro segno, la vita è una grande avventura e il 2022 vi regalerà parecchie opportunità per ridere, amare, imparare, esplorare e ampliare gli orizzonti mentali in modi nuovi e significativi. Giove, vostro pianeta governatore, per tutto l’anno andrà avanti e indietro: si troverà in Pesci fino a metà maggio, poi passerà in Ariete fino a ottobre e di nuovo in Pesci fino a dicembre, poi di nuovo in Ariete dove chiuderà il 2022. Questi rimbalzi da un segno a un altro influenzeranno il vostro stato d’animo: passerete da esperienze compassionevoli e spirituali a quelle frenetiche e personali ben più frizzanti.

Per gran parte dell'anno, dunque vi troverete sulle montagne russe. E' un anno in cui vi interrogherete sulla vita professionale e la direzione da imboccare. Riflettete dunque su ciò che davvero volete e sulla futura evoluzione della vostra situazione. E da giugno a settembre, tenete presente che la strada è libera. Potrete lanciarvi in una nuova attività, prendere l'iniziativa, assumere dei rischi. Da settembre a dicembre, troverete il sostegno, il supporto di cui avete bisogno per far progredire i vostri progetti.

Oroscopo Sagittario 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: nei primi due mesi dell’anno avrete la possibilità di migliorare i guadagni. Da marzo a maggio, potrete concedervi qualche sfizio o spendere soldi per rendere più confortevole la casa. Tra e ottobre potreste ottenere una promozione o un aumento di stipendio. A novembre e dicembre, tenete sotto controllo il budget.

Lavoro: il successo è a portata di mano, a patto che siate sempre realistici. In questo modo le possibilità di progredire sono più che concrete. Qualsiasi siano le vostre scelte, dovranno essere fatte con i piedi per terra.

Amore: al vostro segno, molto passionale, l’inizio del 2022 sembrerà noioso ma tranquilli in seguito si snoderà alla grande. Da giugno a fine ottobre ravvivate il quotidiano, fate progetti a due anche per il futuro. A novembre e dicembre dite un deciso no alla routine e puntate alla passione-Soli: è da maggio a fine ottobre che dovete uscire, c’è la possibilità di fare un incontro da sogno. Gli ultimi due mesi del 2022 sono ideale per imboccare la giusta direzione.

Prima decade

Il 2022 si apre con la presenza di Giove in Pesci: a gennaio e febbraio, nonché nella seconda metà di aprile, rimanete con i piedi per terra, non date spazio all’immaginazione. Potrebbe farvi imboccare una direzione improbabile. Tra maggio e ottobre, Giove entra in Ariete: in ottimo aspetto con il vostro segno, metterà una tigre nel motore! Il pianeta vi renderà più coraggiosi che mai, avrete campo libero per affermarvi. Avrete grande sicurezza in voi stessi, darete grande prova di iniziativa, all’occorrenza vi lancerete nel rischio e conquisterete il meritato successo.

Seconda decade

Nel 2022 avrete voglia di cambiare, di rinnovare qualcosa nella vostra vita ma la presenza di Giove in Pesci – da metà febbraio a metà marzo e i primi 15 giorni di maggio – renderà l’atmosfera un po’ confusa. E’ un periodo in cui sarete poco concreti, rischiate di fantasticare ed essere dunque poco motivati. Muovetevi dunque con cautela. A giugno, la sosta di Marte in Ariete, vi spingerà a osare! Se avete intenzione di prendere l’iniziativa, lanciatevi poiché la situazione andrà a vostro vantaggio. Ma il vero cambiamento a cui mirate si realizzerà tra settembre e dicembre: concentratevi sui progetti che avete a cuore e concretizzerete un nuovo stile di vita che vi calzerà a pennello.

Terza decade

Nel 2022 dovrete tenere gli occhi sempre ben aperti: è un anno in cui spesso – ma soprattutto a gennaio, maggio, ottobre e dicembre – potreste scambiare lucciole per lanterne. Per fortuna nella seconda metà di aprile e da giugno ad agosto, grazie alla presenza di Saturno in Acquario, sarete più realisti e in grado di prevedere alcune situazioni. Tra l’altro, con un pezzo da novanta astrale come Saturno, potrebbe arrivare una raccomandazione o dei consigli astuti da un persona che vorrà sostenervi. In questo 2022 in verità un po’ caotico, i periodi segnalati positivi, saranno perfetti per inquadrare le vostra ambizioni. Nei mesi di ottobre e novembre, attenzione: ci sarà chi cercherà di manipolarvi, farvi credere fischi per fiaschi.