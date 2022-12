Oroscopo 2023, segno SAGITTARIO. Siete annoiati dalla Siete annoiati dalla routine e vorreste trasformare la vostra vita in una grande avventura? Nel 2023, potete star certi che la musica cambierà: da giugno Giove e Urano in Toro vi spingeranno a chiudere con un lavoro, uno schema quotidiano che vi logora e più in generale con abitudini e atteggiamenti che hanno fatto il loro tempo. A quel punto andrete avanti alla velocità della luce! Sfruttate in ogni caso i primi tre mesi dell’anno per realizzare alcuni progetti che avete a cuore.

Dall’inizio di settembre a dicembre, Giove sarà in moto retrogrado: a voi chiede di riflettere su ciò che vi fa sentire soddisfatti. La felicità è solo un concetto astratto in cui vi piace credere o qualcosa che potete effettivamente raggiungere quest’anno? Negli ultimi tre mesi del 2023, alcuni Sagittario avranno la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro ma a ottobre, in ufficio dovrete essere cauti, alcuni colleghi potrebbero causare seri problemi.

Oroscopo 2023: denaro

Nel 2023, nel settore finanze siate cauti nelle spese, tenete sotto controllo la tendenza mani bucate. Stabilite un budget, tenetelo sempre d’occhio e smettete di sprecare denaro in piaceri e acquisti inutili. Siate formiche e non cicale!

Oroscopo 2023: amore

In coppia: vorrete rendere migliore e affidabile la relazione e grazie a un atteggiamento più maturo, vi impegnerete parecchio e ce la farete! Il che porterà a un cambiamento positivo, a una vita amorosa più profonda e sincera. Soli: non avrete voglia di volare da un flirt all’altro! Il romanticismo sarà al centro del 2023 e vivrete il vero amore, la passione (soprattutto in estate). La persona giusta arriverà senza che alziate un dito: la riconoscerete tra altre mille!

Forma: nei primi tre mesi dell’anno sarete in ottima forma, in seguito l’arrivo di Saturno in Pesci potrebbe frenare il vostro dinamismo. Fate leva sul vostro leggendario ottimismo! In alcuni momenti del 2023 avvertirete lo stress, vi sentirete stanchi per cui concedetevi delle pause di relax.

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade, oroscopo

Dal 7 marzo, Saturno in Pesci potrebbe far arrivare pesanti responsabilità: che si tratti di affrontare un problema, rimboccare le maniche per un lavoro in casa, forse un trasloco, potresti sentirvi un po’ sopraffatti dagli eventi ma obbligati a gestirli. Facciamo un passo indietro: a gennaio, potrebbe circolare un po’ di caos, di confusione ma andrà meglio a febbraio, mese in cui grazie a Giove in Ariete potrete ottenere buoni risultati nei vari settori della vostra vita e sarete pieni di entusiasmo. In ogni caso, occhio all’impulsività: in seguito potreste pentirvene! Dal 6 marzo come detto, Saturno sbarca in Pesci e nel lavoro la sensazione sarà quella che tutto sia rallentato, che nessuno vi capisca o che vi mettano i bastoni tra le ruote. Il pianeta del Tempo vi mette alla prova e dunque è vietato cedere al pessimismo. Tenete presente che dal 21 maggio all’8 giugno, potrete imporvi e nei primi quindici giorni di settembre, se avete bisogno di una mano, di un aiuto, troverete chi sarà schierato al vostro fianco e vi darà il sostegno di cui avete bisogno!

Seconda decade, oroscopo

Nel 2023, vorrete liberarvi dai vincoli che appesantiscono il quotidiano. Che si tratti di lavoro o vita familiare, avrete bisogno di una ventata di aria fresca. non sopporterete la routine, vi sembrerà alienante. Sarete accontentati! Ma a febbraio 2023, dovrete darvi una calmata: fare mille cose contemporaneamente non andrà a vostro vantaggio, rischiate di disperdere inutilmente le energie. E’ quanto indica la presenza di Marte in Gemelli! Le cose andranno meglio dalla seconda parte di marzo e fino a metà aprile: il ritorno di Giove in Ariete vi metterà in grado di raccogliere delle sfide e uscirne vincenti. Visto che l’aspetto è veloce, la cosa migliore è quella di essere rapidi, cogliere le occasioni con efficienza e sicurezza in voi stessi. Anche giugno è un mese in cui arriveranno splendide gratificazioni, nel lavoro sarete dei leader! La prima metà di agosto sarà probabilmente poco brillante ma nella seconda metà di settembre cercate di sfruttare le conoscenze: con Marte in Bilancia scoverete facilmente i contatti giusti! Ottimo, infine, il periodo dal 9 al 24 dicembre: sarete entusiasti, soddisfatti di voi stessi, di come procedono le cose.

Terza decade, oroscopo

Nel 2023, Plutone continua a interrogarvi sul vostro rapporto con il denaro, vi sta sollecitando a trasformare i vostri valori e a sfruttare le potenzialità nascoste o poco sfruttare così da orientare diversamente la vostra vita, dare un nuovo significato. Avrete la possibilità di cambiare direzione, innovare, rompere con un ritmo di lavoro che vi stressa o un lavoro che vi annoia e migliorare lo stile di vita e l’atmosfera in famiglia. A gennaio e febbraio 2023, muovetevi così da far progredire situazioni e progetti! Nei mesi di aprile e maggio, le vostre iniziative personali o di lavoro avranno la possibilità di essere coronate dal successo. Mostrare quanto siete determinati e pronti a raggiungere la vetta, grazie a Giove in Ariete, vi farà trovare in posizione di vantaggio. A marzo, agosto e durante gli ultimi quindici giorni di dicembre fate leva sulla lucidità, esaminate persone e situazioni in modo molto realistico. Con la dissonanza Marte-Nettuno il rischio è che alcune su cui si avete puntato vadano in fumo: occhi aperti.