Oroscopo Scorpione 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Scorpione 2022: pronti a prendere l’iniziativa. Come segno d’acqua fisso, al contrario dei segno mutevoli e cardinali non siete aperti al cambiamento ma proprio la determinazione e la dedizione alle cose in cui credete è parte di ciò che vi rende un intrigante enigma che le persone vogliono scoprire. Per spiegare alcuni dei vostri atteggiamenti, guardiamo Marte, il co-governatore del vostro segno che inizia l’anno in Sagittario. Il transito vi spingerà a uscire dal guscio e intraprendere avventure che in altri periodi dell’anno non prenderete in considerazione. Da fine maggio ai primi di luglio, il pianeta entrerà in Ariete – altro segno governato da Marte – e sarete più spontanei, pronti a prendere l’iniziativa.

Nel 2022 Marte non sosterà nel vostro segno ma quando dalla fine di ottobre alla fine dell'anno si troverà in Gemelli in moto retrogrado vi darà il tempo di riflettere sulle azioni passate e la capacità di fare tesoro degli errori. Come sempre, da fine ottobre a fine novembre, il Sole sosta nel vostro segno: metterà in luce il vostro talento, i lati migliori della personalità. In quel periodo chi vi circonda sarà estremamente attratto da voi, emanate un magnetismo seducente impossibile da ignorare.

Oroscopo Scorpione 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: è un anno di grandi cambiamenti ma non preoccupatevi, grazie a Giove in Ariete tra l’11 maggio e il 27 ottobre avrete molte opportunità per fare soldi. Nel 2022, il denaro e l’abbondanza in tutte le sue forme arriveranno quando mollerete il controllo, mostrerete la vostra genialità.

Lavoro: sempre tra l’11 maggio e il 27 ottobre, per evitare stress ed esaurimento dovrete essere più selettivi con il carico di impegni e responsabilità. Puntate a quei progetti o a persone con cui avete intenzione di entrare in società, che sono originali, innovativi e vi garantiscono libertà di espressione.

Amore: se siete soli questo potrebbe essere l’anno, in particolare in primavera in cui incontrare l’anima gemella ma finché non sarete certi al 100% che migliorerà la qualità della vostra vita, non vi impegnerete totalmente. In coppia, punterete a migliorare la relazione, soprattutto a giugno e agosto, circolerà passione e dolcezza. Attenzione invece a inizio anno: se la relazione è instabile, sarà il momento di decidere.

Prima decade

Saturno ha tolto le tende dalla vostra decade e arriva Giove in Pesci che renderà certamente più facile la vostra vita. Il 2022 si apre all’insegna della rinascita e a gennaio e febbraio avrete la sensazione che tutto sia possibile, che riuscirete ad abbattere gli ostacoli che vi impediscono di progredire. Non sarà solo una sensazione ma è una realtà! A marzo emergerà il lato ribelle, ma la seconda metà di aprile metterà al primo posto, piacevolmente, le relazioni.

Tra il 10 maggio e il 28 ottobre potrebbero offrirvi delle opportunità che lavoro o vita personale vi permetteranno di colpire nel segno. Se state cercando un lavoro ne troverete uno che fa per voi e se invece già ne avete uno arriveranno riconoscimenti per il vostro talento. La restante parte dell’anno sarà tranquilla.

Seconda decade

Lavoro o vita familiare nel 2021 potreste aver avuto qualche carico maggiore di responsabilità. Nel 2022 forse non risolvere del tutto i problemi dell’anno scorso ma soprattutto tra il 12 febbraio e il 26 marzo avrete il notevole supporto di Giove in Pesci. Puntate su questo periodo per risalire la china, mostrare il talento e sfruttarlo come desiderate. Nel 2022 si tratterà di riconquistare più autonomia, di lavorare di meno o diversamente, e gestire più liberamente i contatti. Dalla seconda metà di marzo e poi da metà maggio ad agosto, occhio agli sbalzi d’umore che potrebbero scatenare contrattempi e dunque non garantire linearità dei vostri progetti. Da settembre a dicembre, la dissonanza Saturno-Urano potrebbe ridurre il margine di manovra: non tutti accetteranno ciò che proporrete e insistere sarà inutile.

Terza decade

Ispirati, creativi, nel 2022 farete scintille ed essere tentati di dare alla vostra attività una nuova direzione o portarla al livello successivo. Il minimo che si possa dire è che intorno a maggio e poi tra metà ottobre e fine anno sarete ben posizionati. Qualunque sia il vostro lavoro sarete molto motivati e decollerete! Avrete modo di realizzare un vostro sogno e non ultimo contare sul supporto di altre persone (che ricambierete). Nei periodi citati sarete in grado di trovare risposte alla maggior parte dei problemi che si dovessero presentare nel 2022. Unico consiglio: ad aprile e giugno e agosto 2022, premere l’acceleratore potrebbe non rivelarsi vincente. Saturno in Acquario guarderà la vostra decade e metterà qualche ostacolo che dovrete, con pazienza, superare.