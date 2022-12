Oroscopo 2023, segno SCORPIONE. La vostra determinazione e lealtà nei confronti dell’azienda per cui lavorate vi ripagheranno anche del 2023 ma aprirvi a nuove opportunità, anche se un po’ rischiose ripagherà ancora di più.

Il vostro impegno sarà premiato ma lanciandovi in qualcosa di nuovo, grazie alla Fortuna potrete ottenere un enorme successo! Un passaggio molto importante è Plutone in Capricorno nei primi tre mesi dell’anno: potrete fare qualcosa di straordinario! Sarete in grado di fissare degli obbiettivi con sicurezza, mettendo da parte l’atteggiamento a volte pessimista, e in grado di vedere il futuro in una luce brillante! Il 7 marzo, con l’arrivo di Saturno in Pesci e di Marte in Cancro, gli eventi si snoderanno nella direzione da voi desiderata, non dovrete più lottare! Dal 16 maggio, con l’entrata di Giove in Toro, unire la creatività a una buona idea imprenditoriale può consentirvi di dare il via una vostra attività. Ma più in generale, nel lavoro potrebbero arrivare maggiori responsabilità e dunque una promozione oppure la firma di nuovi contratti.

Denaro, oroscopo 2023

All’inizio dell’anno il reddito sarà soddisfacente, ma niente di entusiasmante. E’ nella seconda parte del 2023 che metterete le basi serie per un miglioramento. Prenderete le decisioni giuste, avrete anche fortuna per costruire una solida base per il futuro. E i soldi arriveranno.

Amore, oroscopo 2023

In coppia: potete contare su un anno d’amore!. Sebbene a giugno e all’inizio dell’autunno alcune botte d’orgoglio possano creare turbolenze, saranno solo temporanee. Non preoccupatevi. Risolverete tutto al meglio e rapidamente.

Soli: l’amore brilla da febbraio a maggio, periodo in cui potrebbero scattare passioni incendiarie e la possibilità di dare il via a una relazione importante. E da settembre a dicembre, se siete ancora soli, ci sono altre sorprese: un nuovo incontro a cui seguirà la decisione di sposarvi…

Forma: la prima parte dell’anno vi garantisce una splendida forma mentre l’estate e la ripresa potrebbero annunciare momenti di stanchezza e di stress. In generale state alla larga da persone negative e il morale sarà al top per tutto il 2023.

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

Nel 2023 è tempo di esaminare la natura dei vostri legami familiari così da ottenere una trasformazione che vi permetterà di sbarazzarvi degli inutili nonché nocivi condizionamenti che fino a oggi potrebbero aver inquinato vostra vita e finalmente essere totalmente voi stessi. Occhio ai mesi di febbraio e giugno 2023: sarete ribelli e qualsiasi richiesta risponderete “Non se ne parla proprio!”. Il che significa che pur avendo ragione di essere stufi di alcune situazioni o atteggiamenti vi esprimerete in modo aggressivo. Chiedetevi e decidete se sia necessario scatenare questo bel po’ di tensioni. Tra luglio e ottobre, la presenza di Saturno in Pesci sarà d’aiuto ad avere un atteggiamento razionale riguardo alle situazioni, a correggere il tiro e ad avere obbiettivi più chiari. Attenzione a novembre e dicembre: Giove in Toro guarda i gradi della vostra decade, potreste mettere in discussione alcune certezze e di conseguenza provare delle tensioni o sentirvi soli, anche se di fatto non lo sarete.

Seconda decade

Nel 203 tira un vento di novità nella vita sociale: incontri stimolanti, nuovi contatti senza ritrovarvi dunque perennemente appesantiti da responsabilità familiari. Tuttavia, a giugno, novembre e dicembre 2023, beato chi saprà gestire le vostre reazioni. Se qualcosa o qualcuno non vi soddisferà prenderete le distanze senza batter ciglio. Non avrete problemi a dare una scossa a situazioni consolidate o dire chiaramente ciò che per lungo tempo avete taciuto. Con l’opposizione di Urano in Toro l’atmosfera è all’insegna “diplomazia questa sconosciuta” per non parlare della mancanza totale di elasticità. Da luglio a ottobre, con Giove in Toro sarete un po’ meno ribelli ma comunque non ascolterete nessuno, farete di testa vostra. Dovreste riflettere sul fatto che con questo atteggiamento sarà difficile che i vostri progetti imbocchino la giusta direzione.

Terza decade

Fino al 6 marzo 2023, momento in cui Saturno entrerà in Pesci, potreste riflettere sul fatto che la vostra vita non è in sintonia con i vostri desideri. Forse questi pensieri nascono perché non avete il margine di manovra indispensabile per realizzare ciò che avete a cuore. Ma dal 7 marzo la musica cambierà: abbandonerete alcune modalità che vi hanno appesantito, alcune responsabilità e tornerete a respirare più liberamente. A maggio – il mese migliore del vostro 2023 – sarete meno pessimisti e avrete sicuramente l’opportunità di muovervi in uno spazio interessante che promette una bella crescita. Occhio a giugno e novembre: la dissonanza di Urano in Toro vi renderà di frequente sospettosi ed esigenti. Probabilmente ne avrete abbastanza di alcune situazioni irritanti ma evitate di scatenare una rivoluzione. Cercate di dare qualche scossa ma senza arrivare alla rottura che oltretutto potrebbe destabilizzare voi per primi.