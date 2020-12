Oroscopo Toro 2021: previsioni amore, denaro, salute, Oroscopo Toro per il 2021

Oroscopo Toro 2021, Saturno e Giove entrano in Acquario, Urano sosta nel vostro segno e la tripletta e vi darà una bella scossa! Nel 2021 alcuni punti di riferimento andranno a farsi friggere, farete ciao ciao con la manina ad alcune convinzioni del passato. Vorrete vivere nuove esperienze ma soprattutto essere felici. Il che richiederà comunque una grande sicurezza in voi stessi. E’ un anno in cui mostrare di che stoffa siete fatti e ampliare gli orizzonti, il campo d’azione. Non sarà sempre facile, lo diciamo, imporre le vostre idee o difendere i vostri interessi anzi, potreste essere costretti a dar battaglia. Spesso il bisogno di cambiare si scontrerà con la realtà. Ma è pur vero che i pianeti in Acquario vi daranno la possibilità di stringere nuove e più interessanti relazioni.

Oroscopo Toro 2021 Amore: amore, lavoro, denaro, salute, per il Toro nel 2021

Oroscopo 2021 per il Toro: Amore

In coppia: a gennaio, marzo, maggio, agosto e settembre potreste scatenare la gelosia del partner. Non è escluso infatti che siate tentati di occhieggiare altrove. Se i sentimenti sono forti e profondi, la relazione non subirà scossoni. In caso contrario…

Soli: fascino irresistibile nei mesi sopra segnalati per la coppia. Avrete voglia di testare il potere di seduzione, conquisterete ma la fame d’amore sarà inesauribile. Vorrete sempre di più. Occhio a far scappare a gambe levate potenziali partner.

Oroscopo 2021 per il Toro: Lavoro

Alcuni Toro ne avranno piene le tasche di alcune condizioni di lavoro e potrebbero aver voglia di mandare tutto all’aria. Per realizzare le ambizioni che tutti avrete in mente, dovrete puntare sulla persuasione sottile e non sulla provocazione. Per realizzare i progetti puntate a fine febbraio, maggio, settembre e fine dicembre.

Oroscopo 2021 per il Toro: Denaro

Inutile negare che dovrete affrontare qualche sfida. La cosa migliore è quella di negoziare con fermezza, soprattutto nel lavoro e negli affari. Se lavorate in proprio dovrete organizzare l’attività nei minimi dettagli così da aumentare le entrate e al contempo mettervi al sicuro.

Oroscopo 2021 per il Toro: Salute e Forma psicofisica

Le energie non mancheranno anzi a gennaio, maggio, da fine agosto a metà settembre i pianeti vi renderanno Superman e Wonder Woman! A febbraio e agosto affronterete il quotidiano con la tenacia e la forza che sempre vi distinguono. Intorno alla fine di gennaio e alla metà di novembre, attenzione invece allo stress.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Toro PRIMA DECADE dal 21 al 30 aprile

Fino a metà febbraio, chiudete in un cassetto l’atteggiamento provocatorio, evitate di ribellarvi perché non è detto che ne usciate vincenti. E la musica sarà più o meno la stessa dalla seconda di febbraio a metà aprile, quando vorrete rompere alcuni schemi che vi vanno stretti. Ma tra il dire e il fare… Andrà meglio da metà maggio a metà giugno. Sarete più tolleranti, meno ribelli e più comprensivi. E toccherete con mano che è un atteggiamento che vi farà ottenere di più. Circolerà invece un po’ di frustrazione da luglio a dicembre. Qualcuno potrebbe farvi capire che non è il momento di dar corpo ai progetti ma voi non ne potrete più di continuare sulla stessa strada. La cosa migliore, nel 2021, è quella di non forzare le situazioni. Seguite la corrente.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Toro SECONDA DECADE dal 1 al 10 maggio

Siete stufi della solita vita e pensate che alcune cose debbano cambiare ma a febbraio e marzo andateci piano. Evitate di mettere in atto una rivoluzione e operate i cambiamenti con saggezza ed equilibrio. Tenete presente che per far capire o ottenere ciò che volete non c’è bisogno di scatenare drammi, battere i pugni sul tavolo. Il che è valido anche nelle questioni affettive. A metà aprile e metà agosto, Saturno e Urano si scontreranno sui vostri gradi e le situazioni potrebbero rallentare, arriverà qualche frustrante “no”, qualcuno vi metterà i bastoni tra le ruote. Tutto nero? Assolutamente no. Nella seconda metà di maggio e durante la seconda di agosto, avrete la possibilità di concretizzare il cambiamento che avete in mente.

Oroscopo Toro 2021: l’oroscopo per il segno del Toro TERZA DECADE dall’11 al 21 maggio

E’ un anno un po’ zig-zag, si alterneranno momenti postivi e altri meno. Di sicuro avrete una volontà di ferro e determinazione grazie alle vibrazioni che Plutone invia alla vostra decade e un intuito infallibile accentuato da Nettuno in Pesci. Il che, evviva!, potrebbe comportare un miglioramento concreto alla vostra situazione. Dovrete tuttavia fare i conti con Giove in Acquario – da metà marzo a dicembre – che abbasserà totalmente il livello di tolleranza, il bisogno di indipendenza salirà alle stelle e mostrerete il lato provocatorio e ribelle. Il che, in alcune situazioni di lavoro non andrà esattamente a vostro vantaggio, anzi… Se, dunque, volete che il 2021 sia sereno, evitate di imporvi a tutti i costi, andateci con le molle.