Oroscopo Toro 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Toro 2022: avrete qualche sfida da affrontare e l’ostinazione una volta tanto effettivamente potrebbe funzionare a vostro favore. Venere in Capricorno vi sosterrà fino a febbraio mandando in tilt alcuni piani ben congegnati riguardo alle relazioni e alle finanze. Come segno di Terra Fisso, avete sempre un piano in atto ma questo periodo minaccia di mettervi alla prova. Fortunatamente vi darete da fare per assicurarvi che le cose vadano nel verso da voi desiderato…

Urano nel vostro segno per tutto l’anno indica che a volte alcune situazioni sfuggiranno al vostro controllo. Detestate il cambiamento la crescita ma a volte è possibile solo affrontando situazioni scomode. La cosa importante, nel 2022, è che vi chiediate a cosa realmente aspirate, quale direzione avete intenzione di imboccare. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Toro 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: per mantenere uno stile di vita di alta qualità vi impegnerete più del solito. Ma quest’anno, fare soldi assume una forma completamente nuova man mano che ampliate le conoscenze e le abilità nella tecnologia, nei social media. Con Urano nel vostro segno nuovi amici e contatti avranno un impatto diretto sulla vostra capacità di guadagnare.

Lavoro: rispetto al 2021 circola meno tensione, tuttavia la presenza di Urano e Saturno scatena un conflitto tra la voglia di realizzare qualcosa di audace e i ostacoli che ne ritardano la concretizzazione. Durante la prima metà dell’anno, puoi contare sull’aiuto di Giove in Pesci: con un po’ di pazienza e tenacia riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Amore: i mesi più favorevoli sono febbraio, marzo, aprile, giugno, agosto, ottobre, seconda parte di novembre e poi dicembre. Soli: è un anno in cui potreste incontrare l’altra metà della mela ma dovrete metterci del vostro! In coppia, farete progetti a due grazie alla reciproca fiducia. La relazione è salda.

Prima decade

Il 2022 parte bene: gennaio e febbraio sono mesi pieni di belle prospettive, ci sarà un benefico effetto di sollievo. Sfrutterete questo periodo in cui tutto sarà più facile, all’occorrenza trovere il supporto di cui avete bisogno e grazie all’ottimismo prendere delle iniziative. Anche aprile sarà un ottimo mese, in quei giorni vi sentirete al top, socializzerete! A luglio riemerge il Toro concreto di sempre: sarete più che mai determinati, pronti a rimboccare le maniche e razionali. E ciò ovviamente andrà a vostro vantaggio. Nei mesi restanti dell’anno non accadranno grandi cose ma godrete di un lungo periodo tranquillo.

Seconda decade

Un bel periodo del 2022 sarà tra metà febbraio e metà marzo, avrete la splendida sensazione di essere in una fase di rinascita. Occhio agli ultimi quindi giorni di marzo: Marte in Acquario vi renderà intolleranti, intransigenti e parecchio ribelli a chi detiene l’autorità. Andrà meglio tra aprile e agosto: ci saranno delle nuove opportunità e non scalpiterete più. Urano guarda la vostra decade e si parlerà di una nuova partenza. Meno allegro il periodo da settembre e dicembre: la dissonanza Saturno-Urano potrebbe rendere le cose un po’ difficili e sentirvi bloccati.

Terza decade

Nel 2022 sul fronte lavoro aspirerete a qualcosa di diverso. La primavera potrebbe cambiare drasticamente il corso della vostra vita. Qualunque cosa avrete intenzione di fare, cercherete di dare più senso al vostro lavoro, persino alla vostra esistenza. Un’aspirazione che potrebbe concretizzarsi dall’inizio di maggio. Tra il 20 febbraio e il 6 marzo, Marte vi metterà le ali e vi doterà di energia sufficiente per concretizzare le vostre ambizioni. Tra il 4 e il 20 agosto abbatterete tutti gli ostacoli.