Oroscopo Vergine 2021: previsioni e astri sull’amore, denaro, salute, Oroscopo Vergine per il 2021

Oroscopo Vergine 2021: nel 2021 potrete contare, e non è poco, sul sostegno di Urano in Toro e Plutone in Capricorno. Il primo pianeta vi riserva belle e inattese sorprese e cambiamenti positivi nella vita professionale e sentimentale. Qualsiasi iniziativa sarà vincente. Se arrivano delle opportunità coglietele a volo anche se per il vostro segno, il cambiamento non sempre è facile. Ma è l’eterna ruota della vita: tutto cambia ed è indispensabile essere elastici, accogliere le novità a braccia aperte. Plutone in Capricorno vi consiglia di portare avanti i progetti ambiziosi e inoltre favorirà le entrate di denaro. Ma non solo, annuncia che le relazioni d’amore saranno vissute con grande intensità. Giove è attualmente in Acquario ma dal 14 maggio al 28 luglio sosterà in Pesci: l’aspetto annuncia che la vostra situazione potrebbe essere messa in discussione da alcuni imprevisti. Ad esempio essere rimandata una promozione sperata oppure dover ritardare l’avvio di un progetto importante. Nelle relazioni, dato l’anello di sosta in Gemelli – dal 3 maggio all’11 luglio – dovrete essere concilianti ed evitare i conflitti.

Oroscopo 2021 per la Vergine: Amore

In coppia: c’è il risveglio della passione, con il partner sarete ogni giorno più innamorati! Potrebbero tuttavia esserci delle piccole tensioni a febbraio e luglio.

Soli: tanti incontri romantici ma in programma potrebbe esserci un colpo di fulmine a gennaio, fine aprile, agosto, novembre e fine dicembre. Occhio solo intorno al 10 agosto, potreste rimanere disillusi poiché avete idealizzato una persona ma la storia comunque andrà avanti con maggiore lucidità. Il che è un bene.

Oroscopo 2021 per la Vergine: Lavoro

Gli aspetti astrali sono positivi, a voi giocare al meglio gli assi nella manica. Gennaio, maggio, agosto, settembre e fine dicembre sono i periodi magici per accettare nuove mansioni, un cambiamento di posto, il lavoro che sognate o una promozione. Va da sé che sarà implicito un aumento delle entrate.

Oroscopo 2021 per la Vergine: Denaro

E’ un anno all’insegna della stabilità! Se le relazioni sono il punto debole del 2021, il modo in cui gestirete il budget sarà ineccepibile. Farete fruttare i vostri guadagni con precisione da orologiai!

Oroscopo 2021 per la Vergine: Forma psicofisica

Le energie non mancheranno, avrete una resistenza fisica notevole ma a giugno, luglio e fine dicembre, potreste accusare un po’ di stanchezza a causa delle molteplici responsabilità di lavoro e nel quotidiano. D’altra parte, lo capirete da soli, non potrete essere su tutti i fronti.

Oroscopo Vergine 2021: l’oroscopo per il segno della Vergine PRIMA DECADE dal 23 agosto al 1 settembre

Prendete nota: fino a maggio 2021 dovete sfruttare al massimo le vibrazioni che Urano invia alla vostra decade. Avrete idee originali, mostrerete il lato frizzante della personalità, la vita sociale sarà piacevolmente movimentata e godrete di tonnellate di creatività. E’ quel che vi vuole per vivere esperienze inedite, lanciarvi in nuove avventure di vita. Avrete la possibilità di incontrare persone nuove ed entusiasmanti provenienti da contesti diversi. Dal 9 maggio al 31 luglio, Giove farà una breve in sosta in Pesci e potrebbe scatenare confusione, rendervi più vulnerabili. Fate appello alla razionalità in qualsiasi circostanza. Potreste peccare inoltre d’orgoglio, avere la tendenza ad accumulare denaro e beni.

Oroscopo Vergine 2021: l’oroscopo per il segno della Vergine SECONDA DECADE dal 2 all’11 settembre

Nel 2021 l’elettrico Urano invierà vibrazioni positive alla vostra decade: dalla metà di aprile inizierete a sentire la voglia di cambiamento della vostra situazione in generale. Potreste avvertire il desiderio d’indipendenza, rivoluzionare le abitudini, imboccare una nuova direzione ma di sicuro, nel cambiamento troverete un nuovo equilibrio. Da gennaio ad aprile, tuttavia, dovrete tener conto delle vibrazioni di Nettuno che di tanto in tanto potrebbe farvi commettere degli errori di giudizio. Potreste trovarvi di fronte a falsi amici o a false apparenze per cui fate sempre appello alla vostra leggendaria razionalità.

Oroscopo Vergine 2021: l’oroscopo per il segno della Vergine TERZA DECADE dal 12 al 23 settembre

Grazie a Plutone sarete sicuri di voi stessi, vorrete concretizzare alcune ambizioni. Le persone saranno attratte dalla vostra forte presenza e carisma. Affari, carriera e finanze dovrebbero andare alla grande ed essere profumatamente retribuiti. Tuttavia è impossibile ignorare le vibrazioni che Nettuno invierà alla vostra decade a partire dal mese di marzo. Se, dunque, avete intenzione di dare il via a un progetto, convincere il boss, provare qualcosa o imporvi, il periodo migliore è senza dubbio la seconda metà di febbraio-primi giorni di marzo e la prima metà di dicembre. Nettuno, come detto da marzo, purtroppo complicherà le situazioni, vi farà trovare di fronte a persone la cui affidabilità non è scontata. Evitate di farvi accecare dalle emozioni, dalle belle apparenze e dalle promesse (che non sarebbero mantenute). Davanti a una situazione poco chiara prendete sempre le distanze. Alla larga da chi è disonesto!