Oroscopo Vergine 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Vergine 2022: aprirvi a nuove esperienze. Nel 2022, sarete più che mai guidati dal buon senso, avrete una straordinaria attenzione ai dettagli e la capacità di escludere le distrazioni: il che vi porterà al successo. E’ un anno in cui Mercurio, vostro pianeta governatore, sarà retrogrado in tre periodi: dal 14 gennaio al 3 febbraio, dal 10 maggio al 3 giugno e dal 9 settembre al 2 ottobre) e sosterà rispettivamente in tre segni pratici. Capricorno, Toro e Vergine. In quei periodi che solitamente scatenano caos e confusione, voi sarete in grado di mantenere un’ottima chiarezza mentale.

Se inoltre sarete disposti ad aprirvi a nuove esperienze e assumere qualche rischio in qualsiasi settore della vostra vita, soprattutto sul fronte amore e denaro, potreste vincere alla grande. Come pratico segno di Terra, uscire dalla vostra zona di comfort a voi non piace ma a volte è necessario per apprendere e progredire. Tuttavia, a partire dal 20 agosto, quando si tratterà di prendere delle decisioni che vi riguardano personalmente ma che potrebbero cambiare la vita quotidiana delle persone care, ascoltate i consigli di chi vi fidate. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Vergine 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: dovrete rivedere la mentalità riguardo alla carriera e all’approccio al denaro. C’è una trasformazione e forse, verso marzo dovrete decidere se cambiare lavoro oppure impegnarvi in un’attività redditizia completamente nuova, entusiasmante e innovativa. Potete avere tutto purché prendiate cura di voi stessi ed evitiate l’esaurimento!

Lavoro: come detto nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere grandi traguardi e guadagnare bene. Migliorerete inoltre il metodo di lavoro per essere più efficiente e più produttivo.

Amore: quando Giove sosterà in Ariete, dal 10 maggio al 27 ottobre, avrete molto più tempo da dedicare all’amore. Soli o in coppia si parla di unione di cuore, di passioni ardenti, di incontri nuovi di zecca e di matrimonio o convivenza.

Prima decade

Nel 2022, ci saranno mesi in cui dovrete guardare in faccia la realtà. A gennaio-febbraio e seconda metà di aprile con i pianeti in Pesci circolerà confusione e se capire che il lato razionale è latitante, vi entusiasmate fuori luogo o siete distratti, tornate con i piedi per terra. Sfruttate il periodo dal 25 gennaio all’8 febbraio per mettere a fuoco gli obbiettivi e mantenere impegni e responsabilità. Ritroverete coraggio e determinazione a luglio, un mese in cui lavorerete sodo. Occhio dal 21 agosto e l’11 settembre: Marte in Gemelli vi renderà particolarmente polemici. Poiché i pianeti lenti non guardano la vostra decade, per il resto dell’anno non ci saranno situazioni eclatanti.

Seconda decade

In alcuni mesi, precisamente da metà febbraio e fine marzo 2022 e nella metà di maggio, i pianeti sembra vi facciano perdere il vostro noto buon senso e sarà molto difficile ritrovarlo. Occhio a inseguire fantasie irrealizzabili, progetti senza basi solide ma soprattutto non permettete che gli altri vi influenzino. In ogni caso, siete in una fase cruciale di trasformazione e nel 2022, avrete davanti nuovi percorsi da esplorare, dare il via a qualche nuovo inizio. E nel periodo dal 20 luglio al 7 agosto avrete una prospettiva più concreta e saprete ciò che meglio per voi ma ricordate: se iniziate qualcosa, in particolare a settembre, cercate di portarla a termine, andate fino in fondo.

Terza decade

Nel 2022, la vostra parte razionale avrà difficoltà ad affrontare la presenza corposa dei pianeti in Pesci. Attenzione ad aprile, maggio e gli ultimi tre mesi dell’anno. Periodi complicati, confusi in cui dovrete stare alla larga da situazioni poco poco chiare o persino ingannevoli. Evitate di credere a tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero poiché in effetti non lo è! Accertatevi in qualsiasi circostanza dell’affidabilità delle persone e se i vostri progetti non siano per la serie “castelli in aria”. Due i periodi in cui potrete contare sull’efficienza, la produttività in modo realistico e progredire dunque in modo concreto: dal 21 febbraio al 7 marzo e dal 4 al 22 agosto.