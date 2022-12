Oroscopo 2023, segno VERGINE. Il vostro è un segno di Terra razionale, scrupoloso, concentrato sul lavoro e solitamente prendete seriamente i doveri e le responsabilità.

Sebbene da soli siate in grado di svolgere un lavoro eccellente, nel 2023 lavorando in team avrete la possibilità di ottenere un aumento di stipendio, una promozione o migliorare la vostra posizione. Nei primi due mesi dell’anno, Saturno in Acquario accentua la voglia di pensare fuori dagli schemi. E sarà d’aiuto a cercare belle, interessanti opportunità riguardanti la carriera. E’ un periodo in cui avrete molti e nuovi obbiettivi ma accertatevi che siano validi anche per il futuro. Dovete essere lungimiranti. Quando il 7 marzo Saturno entrerà in Pesci, vi porterà a raggiungere un decisivo traguardo professionale. Consoliderete la vostra posizione, otterrete una promozione o firmerete un nuovo contratto di lavoro:. La vostra vita cambierà in meglio! E con Giove in Toro, dal 16 maggio, tutto vi riuscirà e arriveranno belle opportunità, splendide gratificazioni!

Denaro, oroscopo 2023

Qualche spesa imprevista a inizio anno ma dal 16 maggio raggiungerete gli obbiettivi finanziari che avete in mente e guadagnerete di più. Non sarà frutto di fortuna o casualità ma solo una questione di duro lavoro e sacrificio.

Amore, oroscopo 2023

In coppia: potrebbero esserci dei cambiamenti positivi, ad esempio pronunciare il dolce “sì” o acquistare una casa. Ci sarà il risveglio della passione, anche nell’eros introdurrete maggiore fantasia.

Soli: è negli ultimi tre mesi dell’anno che potreste avere una bella storia d’amore che andrà avanti nel tempo. L’importante è lasciare il passato alle spalle e guardare con fiducia al futuro!

Forma: anche quando sarete stanchi andrete avanti con ostinazione ma a giugno potreste davvero esaurire le batterie. Dovrete necessariamente trovare il modo per eliminare lo stress e recuperare le energie.

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

Preparatevi all’arrivo di Saturno in Pesci: da marzo 2023, il pianeta del tempo renderà un po’ complicato il vostro stato d’animo. Esaminerete attentamente le relazioni per analizzare i motivi che vi spingono a mantenere in piedi alcuni rapporti. In alcuni casi potreste decidere di chiudere. In generale in alcuni momenti sarete pessimisti o ansiosi forse perché non vi sentirete all’altezza di determinate responsabilità e vi scoraggerete, vi sentirete messi con le spalle al muro, ma state tranquilli: da metà maggio a metà luglio, la presenza positiva di Giove in Toro vi offre le risorse per andare avanti quando il percorso presenterà degli ostacoli. Le sue vibrazioni saranno d’aiuto a risolvere i problemi che eventualmente arriveranno. Scoprirete di essere in grado di fare grandi cose e di avere molte più risorse di quanto pensiate.

Seconda decade

I vostri valori cambiano, si evolvono e aspirate ad ampliare i vostri orizzonti. Potreste aver voglia di trasferirvi, conoscere persone diverse per aprire la mente a una concezione più filosofica o spirituale del mondo. Nel 2023, dunque soffia un vento di trasformazione: Urano in Toro guarda i gradi della vostra decade e a gennaio 2023 nonché da marzo a giugno, se dovesse presentarsi l’opportunità di un cambiamento, la valuterete con attenzione pronti in seguito a fare il grande balzo! Da luglio a ottobre 2023, il passaggio di Giove in Toro è fortunato ma è pur vero che sarete più tenaci del solito e ciò vi permetterà di concretizzare le iniziative e ottenere risultati tangibili. Darete inoltre seguito alle idee con determinazione e raggiungerete traguardi eccellenti.

Terza decade

Nel 2023, avrete una voglia matta di liberarvi da tutto ciò che – lavoro o vita personale – ostacola la vostra indipendenza! Nel corso dell’anno ne avrete l’opportunità. Tuttavia a gennaio, febbraio, marzo 2023, Nettuno in Pesci alla vostra decade invia vibrazioni che annunciano confusione e ambiguità. Fate leva sul vostro lato realistico e obiettivo così da non avere problemi. Cercate di capire persone, situazioni e problemi con la massima chiarezza ed evitate imbrogli! Il cielo astrale sarà disteso da giugno a novembre: Urano in Toro sarà in buon aspetto con Plutone in Capricorno e voi guarderete al futuro in modo diverso. I due pianeti saranno d’aiuto a far emergere le vostre capacità e a riflettere sulle vostre aspirazioni. Sarà il momento di valutare ciò che vi piace di più o che volete eliminare, rivedere la situazione personale o di lavoro così da poter progredire!