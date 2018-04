Oroscopo Vergine del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

non ci sono ostacoli…

L’arrivo del Sole in Toro, per la Vergine è un ottimo transito: potrebbe arrivare una promozione nel lavoro o, in alcuni casi, cambiare posto per una posizione migliore. Sul vostro cammino non ci sono ostacoli e se avete un progetto, potete avviarlo fin da ora. Su un altro piano: nelle prossime settimane troverete il tempo di concedervi una vacanza o vivere un’esperienza diversa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]