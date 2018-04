Oroscopo Bilancia del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

la gelosia…

Con il Toro, segno governato come il vostro da Venere, avete molti punti in comune ma siete meno possessivi. In ogni caso, di solito… Ma con l’arrivo, oggi, del Sole in Toro si affaccerà la gelosia o sarà il partner a provarla nei vostri confronti. In ogni caso non gettate olio sul fuoco se dovesse accusarvi di qualcosa: tagliate corto!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]