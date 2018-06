Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

Piacevole sensazione di essere al sicuro. Che sia sul piano materiale o affettivo, ciò che conta è che non vi sentiate sballottati: per voi è importante. Tuttavia, il passaggio di Marte in Acquario incide sulla forma psicofisica: siete un po’ troppo stressati e forse perché il lavoro chiede parecchio impegno. Infine, occhio a chi tende di approfittare della vostra gentilezza, fate in modo che non diventi un’abitudine.

