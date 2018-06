Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

non chiedete più di quanto…

Bisogni materiali o affettivi, oggi sono in primo piano: se dovete concludere un affare non siate avidi e in amore non chiedete più di quanto l’altro/a sia in grado di dare… Volontariamente o meno, avrete la tendenza a pensare che il denaro o l’amore che desiderate vi siano dovuti! Ma nessuno deve niente a nessuno, salvo si tratti di un debito di soldi o d’onore.