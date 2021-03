Oroscopo e previsioni tutti i segni del 30 marzo 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 30 marzo per tutti i segni

Oroscopo 31 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): selettivi nei contatti



Oroscopo Toro umore

Potreste non voler fare qualcosa, eppure sentire fortemente che dovreste. Più pressione vi metterete e tanto meno potresti avere intenzione di prendere l’iniziativa. Smettete di pensarci e muovetevi: funzionerà. In generale è un buon mercoledì per analizzare le questioni riguardanti il lavoro e la carriera. Tenete presente che lasciare alle spalle i problemi di tipo personale, può essere fondamentale per ottenere più successo. Sul fronte vita sociale, i pianeti indicano che nei contatti dovete essere selettivi: seguite il sesto senso e non sbaglierete.

Oroscopo toro amore

In coppia: alcune frizioni con il partner e fareste meglio a essere meno testardi. Tanto più che non serve a niente.

Soli: se con una persona conosciuta di recente ci sono stati dei conflitti, siete pregati di andare oltre e fare il primo passo.

Oroscopo 31 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una direzione positiva

Oroscopo vergine umore

Il buon aspetto Sole-Saturno è di grande aiuto ad affrontale le responsabilità di lavoro ma è pur vero che il denaro che guadagnate, frutto del vostro lavoro, al momento sembra essere insufficiente e siete inquieti, persino tormentati. Forse vi chiedete come poter migliorare le cose.

Aspettate che Venere lasci il segno dell’Ariete, ovvero il 14 aprile, ed entri in Toro: il pianeta rosa sarà più generoso e potrete esaminare la vostra situazione con più distacco. Ma non solo, imboccherete sicuramente una direzione positiva.

Oroscopo vergine amore

In coppia: puntare i piedi è inutile: la vita a due comporta sempre dei compromessi, e vanno accettati.

Soli: sognate l’amore, una relazione sincera e profonda. Siate meno chiusi: oggi potrebbe esserci un piacevole incontro.

Oroscopo 31 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): le decisioni giuste

Oroscopo capricorno umore

Per che cosa state lottando da soli e che invece potrebbe funzionare meglio chiedendo una mano? La congiunzione Sole-Venere in Ariete in buon aspetto con Saturno, indica che le cose potrebbero accelerare chiedendo un aiuto alle persone care. Se vi sentite sopraffatti, farlo vi regalerà un sollievo quasi immediato.

Ma non solo potreste scoprire che lavorare in squadra è molto più divertente che per conto proprio. Sul fronte denaro probabilmente avete fatto tesoro delle lezioni del passato e ora prendete le decisioni giuste. Se lavorate in proprio c’è la possibilità di investire denaro per far crescere la vostra attività.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: la relazione è forte, insieme parlate del futuro, fate importanti progetti a due.

Soli: nuove conoscenze, conversazioni più o meno serie e voi siete molto ottimisti. Bene così.

