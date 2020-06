Oroscopo Bilancia mercoledì 10 giugno 2020 di Caterina Galloni

Oroscopo del 10 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): incertezza.

L’insoddifazione che – oggi – provate, potrebbe nascere dalla necessità di svolgere un lavoro più appagante, creativo o fantasioso. Siete incerti.

Forse perché le entrate sono irregolari, la situazione professionale non è sicura. Ma non vi sentite ancora pronti a intervenire, siete in un limbo.

Amore: in coppia, la relazione è solida. Soli: il destino vi serve una bella storia d’amore. Vivetela pienamente!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com