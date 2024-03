L’oroscopo del 1 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno accentua la vostra determinazione e la motivazione. Quando si tratterà di raggiungere i vostri obbiettivi sarete pragmatici, adotterete un’ottima strategia. E’ il momento ideale, dunque per entrare in azione e fare passi avanti nel lavoro. Tuttavia, Mercurio nel vostro segno oggi entra in moto retrogrado: fate attenzione poiché potrebbe sfuggirvi un dettaglio o perdere una riunione importante. Siete alle prese con un problema che va avanti da tempo? Presto lo risolverete. Amore: in coppia, forse dimenticate che di tanto in tanto dovreste di fare i complimenti al partner. Ricambierà: è l’equilibrio dare-avere. Soli: chiusi a riccio, non frequentate chi pensate non vi meriti e il grande incontro non sarà per oggi. Nessuno andrà bene.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Mercurio retrogrado in Ariete, preparatevi a fare un tuffo nel passato attraverso un incontro casuale o il desiderio di recarvi in vecchi luoghi,. Sfruttate questo periodo per risolvere le questioni in sospeso e trovare una conclusione su questioni che si trascinano da tempo.. Potreste anche essere ricompensati per le buone azioni compiute in passato. Al contempo, ciò che avete intenzione di proporre al boss , al contrario di ciò che pensate, riuscirete a convincerlo della bontà della vostra idea. Amore: in coppia, oggi non prendete niente alla leggera, tutto è pensato, tutto è analizzato. Il partner approva le vostre scelte,vi sostiene. Soli: avete deciso di dire addio alla solitudine gli incontri saranno numerosi. Sfruttate le opportunità!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui andrete dritti al sodo, alla radice di qualsiasi problema o opportunità nella vostra vita personale e professionale. Siete determinati, farete azioni mirate ed efficaci. Non esitate a essere più audaci poiché l’impegno darà i suoi frutti. All’occorrenza, in ogni caso, chiedete una mano. Al contempo, è il momento giusto per rivedere la lista dei contatti ed eliminare relazioni che nella vita sociale hanno fatto il loro tempo, Potreste inoltre aver voglia di rivedere vecchi amici persi di vista. Amore: in coppia, evitate di scaricare sul partner i vostri sbalzi d’umore, imparate a gestirti. Soli: l’unica verità è quella del cuore. Seguitela senza esitare e sarete sicuri di non commettere errori sia negli affari di cuore che nelle relazioni di amicizia.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per tre settimane, Mercurio in Ariete sosterà in moto retrogrado: periodo in cui potrebbero esserci dei ritardi per cui dovrete essere pazienti. Le situazioni si snoderanno più lentamente di quanto possiate immaginare. Dovete essere tenaci e la vostra natura ambiziosa troverà il modo di superare qualsiasi staticità e fare progressi. Impegnatevi seriamente e concentratevi sulle cose importanti. Ciò potrebbe significare risparmiare tempo ed energia e impegnarli solo per ciò che aggiunge realmente valore alla vostra vita. Amore: in coppia, gli aspetti attuali rafforzano ulteriormente l’attaccamento alla dolce metà. Soli: la sicurezza in voi stessi vi permetterà di dichiarare il vostro amore alla persona che vi attrae. Bene così, avanti tutta.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Capricorno vi spinge a rimboccare le maniche così da realizzare le ambizioni di lavoro. Portate a termine gli impegni senza tuttavia essere troppo perfezionisti e pretendere troppo da voi stessi. Questo tipo di atteggiamento può essere giustificato solo se in gioco c’è davvero qualcosa di importante. Al contempo, Mercurio in Ariete in moto retrogrado per tre settimane potrebbe comportare dei ritardi in un viaggio ma nonostante ciò sarete comunque protagonisti delle vostre avventure. Amore, in coppia, particolarmente premurosi con il partner. Agirete in modo naturale senza porvi migliaia di domande. Soli: potreste dare il via a una storia d’amore che sembra promettente. Sarete disposti a impegnarvi e a dare una possibilità.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una bella giornata e la creatività è accentuata: fate dunque qualcosa di nuovo, di diverso, uscite dalla routine e sarete molto soddisfatti di voi stessi. Il vostro segno spesso si crogiola nelle abitudini, vi rassicurano, ma non facendo lavorare la creatività rischiate di inserire il pilota automatico. Cosa che non dovreste fare! Oltretutto in questo modo, avrete la possibilità di aprire nuove porte. Su un altro piano: se avete discusso con una persona cercate di chiarire attraverso una conversazioni sincera. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per ripristinare l’equilibrio nella relazione: è essenziale per il vostro benessere emotivo. Soli: senza sapere bene perché non darete seguito a una storia d’amore. Paura di vivere una delusione?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno siete disposti ad abbassare la guardia ma solo con persone che vi fanno sentire al sicuro. Nel lavoro questo transito è utile a difendere la vostra posizione, fornirete delle argomentazioni convincenti che andranno a beneficio della vostra crescita professionale. Questa sera niente vita sociale, è meglio rimanere nel comfort della vostra casa. Mercurio in Ariete in moto retrogrado vi permette di risolvere eventuali problemi in una relazione, grazie al fascino e alla diplomazia. Amore: in coppia, voglia di far evolvere la relazione, vivere bei momenti con il partner all’altezza delle vostre aspettative. Soli: non dovete cercare di accontentare tutti, ma pensare a voi stessi e alle vostre esigenze. Mettetevi al centro della scena!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate, per quanto vi è possibile, di essere più coraggiosi del solito, all’occorrenza rischiate e mostrate agli altri che avete la forza per realizzare ciò che avete in mente! I passaggi astrali potrebbero rendervi irrequieti dunque impegnate questa energia per muovervi, progredire. Anziché aspettare che qualcun altro prenda l’iniziativa, date voi il via a qualcosa. Non dovete aver timore di fallire. Provateci! Se anche doveste trovarvi di fronte a un ostacolo, tenete presente che riuscirete ad abbatterlo. Amore: in coppia, l’amore e la solidità che vi uniscono non hanno più bisogno di essere provati, sono reali. Insieme siete più forti! Soli: sentite che può accadere un incontro particolare, ed è possibile. Tuttavia non fidatevi della prima impressione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno, è un lunedì in cui impegnare del tempo, energia ed eventualmente denaro per il vostro benessere. Il transito rappresenta un’opportunità per ottimizzare la vostra salute. Tenete a mente che il relax è importante tanto quanto mangiare in modo sano e dormire a sufficienza. Mercurio oggi entra in moto retrogrado, sfruttate queste tre settimane per affinare un’abilità o riscoprire un hobby che vi appassionava e che avete mollato. Potrebbero diventare un’attività redditizia. Amore: in coppia, una messa a punto non è necessariamente negativa. Vi metterà al riparo da futuri conflitti. Soli: un/a ex busserà alla vostra porta e scoprirete che i sentimenti non sono cambiati. La storia riprenderà, stavolta meglio di prima!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno vi rende più forti e determinati del solito, soprattutto quando si tratterà di progetti o persone che vi entusiasmano. Il transito sarà d’aiuto anche ad abbattere tutte le barriere che vi hanno bloccato e agirete con audacia. Sarete orgogliosi di voi stessi! Su un altro piano: Mercurio in Ariete oggi entra in modo retrogrado: nelle prossime tre settimane, se siete sul punto di vendere una proprietà o di traslocare, potrebbero esserci dei ritardi per cui fate leva sulla pazienza. Amore: in coppia, spinti dal bisogno e dal desiderio di piacere, di sedurre, saprete come sorprendere piacevolmente il partner. Soli: andrete dritti al punto e nel corso di una conversazione proporrete un incontro a chi vi corteggia e che vi attrae.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno e potreste avvertire il bisogno di stare per conto vostro, riflettere su alcune questioni importanti. Avete bisogno di tranquillità, di non essere disturbati così da non cedere alle distrazioni e concentrarvi su ciò che state facendo. Tenete presente che è una giornata in cui dovete andare oltre qualsiasi timore o dubbio, riguardo alla firma di contratti o alla conclusione di un accordo: presto scoprirete che sono assolutamente privi di fondamento. Amore: in coppia, siete determinati a migliorare la relazione. Le vostre proposte saranno ben accolte dal tuo partner. Soli: volendo, oggi potreste chiudere con la solitudine e dare il via a una storia. Ma siete sicuri di avere lo stato d’animo giusto?

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete esprimervi, all’occorrenza alzare la voce soprattutto se avrete a che fare con una persona aggressiva. E’ il momento di mettere le carte in tavola, nonostante la tensione che potrebbe causare il vostro atteggiamento. La conversazione sarà accesa ma non importa: attraverso i disaccordi avrete la possibilità di chiarire e dimostrare che contano e parecchio anche le vostre opinioni. Al contempo, con Mercurio in moto retrogrado, cercate di rimettere in sesto il budget. Amore: in coppia, con il partner vi comporterete in modo stravagante: passerete da uno stato d’animo molto ottimista a uno pessimista. Avrà difficoltà a seguirvi. Soli: stringerete nuove relazioni: sarà amicizia o amore? Lo capirete in seguito.