L’oroscopo del 11 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 4 aprile, Venere in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: avrete voglia di rimanere dietro le quinte così da entrare in contatto con le vostre emozioni, ritrovare l’equilibrio. Con la presenza del Sole in Pesci, avete la possibilità di risolvere quei problemi lasciati in sospeso. Prendete nota di qualsiasi idea creativa o riguardante le finanze – per aumentare il reddito – poiché quando Venere entrerà in Ariete – il 5 aprile – avrete modo di concretizzarle. Amore: in coppia, è giornata di riconciliazione, di baci! È il momento di ravvivare un po’ la vita amorosa e, volendo, potete prendere qualche romantica iniziativa. Soli: proverete emozioni che non potrete condividere o che rimarranno virtuali ma non è escluso l’inizio di una storia clandestina.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Pesci, da oggi e fino al 4 aprile, sosta nel vostro settore della vita sociale: per il vostro segno è un transito eccellente, sarete spinti a stringere nuove amicizie, avrete voglia di entrare in contatto con spiriti affini che condividono i vostri stessi interessi. Con questo transito al centro della scena c’è la generosità, la solidarietà e quando lo farete proverete un senso di benessere. Ma potreste anche essere voi ad avere bisogno di una mano. Amore: in coppia, dire che Venere risveglia i sensi è un eufemismo. Il desiderio è decuplicato e nell’eros siete particolarmente intraprendenti. In programma ci sono momenti bollenti. Soli: fascino al top! E’ difficile resistervi. Sfruttate la presenza del pianeta rosa per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Venere in Pesci, che siate pronti o meno, c’è la possibilità di fare un grande balzo in avanti nella carriera, migliorare la vostra reputazione. Sfruttate questo transito, fino al 4 marzo, per fare una buona impressione. Avrete la capacità di capire cosa pensano gli altri, cosa stanno pianificando e ciò sarà d’aiuto a elaborare una solida e vincente strategia. Potreste concludere un accordo, negoziare con maggiore facilità o godere di maggiori opportunità finanziarie. Amore: in coppia, la tenerezza e gli abbracci rendono questa giornata un lungo momento d’amore, mostrate il reciproco attaccamento. Soli: con Venere in Pesci, il fascino è al top, le conquiste non mancheranno ma alla fine potreste decidere che il vostro status non è poi così spiacevole.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Pesci, fino al 4 aprile è in armonia con il vostro segno: il pianeta rende l’atmosfera leggera, accende il desiderio di ampliare gli orizzonti e infatti è il momento ideale di essere aperti a nuove idee e culture diverse, viaggiare per lavoro o semplice divertimento, vivere nuove esperienze, recarvi in posti dove non siete mai stati. Ma non solo: siete affascinanti più del solito, ammirati, apprezzati e inclini a cercare tutto ciò – persone comprese – che vi rende felici! Amore: in coppia, con la dolce metà potreste pianificare un viaggio: vivrete un momento splendido in cui imparerete di più su voi e l’altro/a. Soli: prendete in considerazione gli appuntamenti, gli incontri al di fuori della vostra solita routine. Hanno quella magia d’amore che state cercando da tempo.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Pesci – fino al 4 marzo – rappresenta un balsamo per le vostre emozioni, vi impedirà di reagire in modo eccessivo a situazioni spiacevoli. Ciò non significa reprimere ciò che provate ma che adottare un approccio rilassato e parlare a fondo delle questioni vi farà sentire meglio. Al contempo il transito vi spingerà a dedicare più tempo ed energie a un progetto. È possibile raggiungere un accordo finanziario oppure saldare un debito senza problemi. Amore: in coppia, Venere rende l’amore super intenso, accende emozioni forti! L’eros sarà al top ma gate attenzione alla possessività, alla gelosia… Soli: potrebbe scattare un’attrazione irresistibile: forse non si tratterà dell’amore per sempre ma sarà utile comunque a compensare il vuoto della solitudine.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 4 aprile, Venere in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni personali o professionali. Il transito rappresenta un’opportunità per stringere nuove conoscenze con persone che vi saranno utili e, non ultimo, a introdurre armonia nei legami di amicizia o con i familiari. È un ottimo momento per essere concilianti, affrontare con calma e risolvere questioni complesse, trovare un compromesso, Nel lavoro, avrete la possibilità, infine, di concludere accordi. Amore: in coppia, grazie a Venere vivrete giornate complici, godrete pienamente dei dolci momenti che vi faranno sentire ancora più vicini! Soli: è il periodo perfetto per lanciare chiari segnali a chi vi attrae. La persona in questione si rivelerà l’anima gemella che state cercando da tempo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Pesci fino al 4 aprile sosta nel vostro settore del benessere, del lavoro. Vi sarà più facile andare d’accordo con i colleghi e le persone con cui entrate in contatto nel quotidiano. Sarete pronti a collaborare per trovare, la soluzione a eventuali problemi. In generale è tempo di essere più gentili nei vostri confronti: se avete lavorato sodo il transito indica che dovete rilassarvi, concedervi un po’ di coccole, qualche peccatuccio di gola o un piccolo regalo. Amore: in coppia, troverete un equilibrio tra lavoro e vita privata che vi permetterà di staccare la spina dalla routine e di vivere momenti sensuali e magici con la dolce metà. Soli: Venere in Pesci vi rende molto romantici, avrete voglia di amare ed essere amati. Esprimerete l’interesse in modo delicato.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fascino al top, magnetismo, voglia di interagire e divertirvi: Venere in Pesci da oggi e fino al 4 aprile, per il vostro segno è un transito eccellente, ovunque sarete molto richiesti, stringerete nuove relazioni con persone stimolanti e grazie a un’atmosfera più leggera, lavoro o vita personale, vi sentirete meno sotto pressione. Non ultimo, nel corso del passaggio astrale, la creatività sarà al top e potreste dare il via a un progetto che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, Venere annuncia un periodo molto romantico, non è escluso che pianificherete un viaggetto voi due da soli per ritrovare la magia dei primi tempi. Soli: è il momento ideale per trovare l’amore! In caso d’incontro, lanciate chiari segnali, non aspettate che sia l’altro/a a fare il primo passo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Pesci, da oggi e fino al 4 aprile, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e annuncia che sarete più protettivi, vi sarà più facile risolvere eventuali problemi con le persone care e trovare una soluzione che vada bene per tutti. Le conversazioni e le negoziazioni potrebbero essere più fruttuose poiché le persone coinvolte saranno disposte a scendere a un compromesso. Per quanto riguarda la casa, potreste dare il via a qualche cambiamento positivo nell’arredamento così da renderla più confortevole accogliente. Amore: in coppia, con Venere in Pesci vi farà molto più piacere rilassarvi in casa con il partner, dedicarvi reciproche, dolci attenzioni. Soli: l’amore è nell’aria! Accettate gli inviti, feste o gite poiché potreste incontrare l’altra metà della mela.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Pesci sosta nel vostro settore della comunicazione: da oggi e fino al 4 aprile rimarrete sbalorditi dal numero di contatti fortuiti che avrete e da come evolveranno in modi entusiasmanti e sorprendenti. Toccherete inoltre, con mano il sostegno affettuoso di chi vi circonda. Se, infine, nel lavoro o negli affari avete riunioni o qualcosa di urgente da discutere, voi e gli altri esaminerete con calma tutti gli aspetti della situazione e prenderete di comune accordo delle decisioni. Amore: in coppia, con il partner sarete dolcissimi! Potreste decidere di seguire insieme un corso per imparare qualcosa di nuovo. Soli: con Venere, se una persona vi attrae troverete le parole giuste per esprimere i sentimenti che provate e affascinarla!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere esce dal vostro segno e fino al 4 aprile sosta nel vostro settore delle finanze: il pianeta rosa annuncia un periodo di prosperità e armonia, avrete la possibilità di concedervi qualche gratificazione. Potrebbero arrivare delle opportunità che vi permetteranno di guadagnare di più – forse un secondo lavoro – o entrerà una somma di denaro che aspettate da tempo. Più in generale sarete circondati dall’affetto delle persone care e proverete gioia. Amore: in coppia, amate e siete amati! Con Venere in Pesci avrete voglia di coccolare il partner con bei regali, cene costose. La dolce metà ricambierà! Soli: curate l’immagine, cambiate look, fatevi belli! Il pianeta rosa farà arrivare una dolce storia d’amore che vi regalerà stabilità, benessere e serenità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere sbarca nel vostro segno, fino al 4 aprile, e vi dota di fascino irresistibile, carisma, magnetismo, più che mai avrete voglia di entrare in contatto con amici, familiari e chiunque abbia bisogno di empatia e comprensione, una persona su cui poter contare. E’ il vostro momento per brillare e stringere nuove, splendide relazioni cercando comunque di tenere gli occhi aperti, essere un po’ selettivi, diffidenti, poiché potrebbe esserci chi sarà tentato di approfittare della vostra generosità. Amore: in coppia, l’amore per il partner è sempre più forte e sentite che è ricambiato! Soli: siete in cerca di un’avventura primaverile o dell”anima gemella? Nelle prossime settimane potreste avere un incontro con una persona sorprendente e affascinante.