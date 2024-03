L’oroscopo del 12 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La vostra vita sociale potrebbe riservare qualche gradita notizia: dunque contattate chi è in una posizione di potere e può dare una mano a fare passi avanti nel lavoro, negli affari o un progetto. Con la Luna nel vostro segno, siete particolarmente dinamici, intraprendenti, avete lo slancio giusto per affrontare quei compiti che continuate a rimandare e arrivare al traguardo. Senza per questo mettervi sotto pressione. Con calma otterrete brillanti risultati. Amore: in coppia, in programma c’è eros, sensualità, piacere a tutto campo. Organizzate una serata speciale! Soli: è tempo di uscire, le persone saranno affascinate dalla vostra simpatia, dal sex appeal! I pianeti vegliano sugli affari di cuore e moltiplicano le opportunità di conquista.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: se in una relazione qualcosa non va, tira aria di tensioni, oggi anziché rimuginare e covare rancore, siete pronti ad affrontare una conversazione spinosa e a parlare con empatia. Che stiate affrontando una questione di lavoro impegnativa o una situazione personale un po’ rischiosa, iniziate a parlare cercando un punto d’incontro. E se dovrete prendere una decisione delicata, seguite l’istinto e andate avanti con fermezza. Amore: in coppia, anche se è un momento stressante evitate di scatenare conflitti con il partner poiché le cose presto cambieranno. Soli: se volete conquistare smettete di sognare a occhi aperti e uscire, prendere l’iniziativa, intraprendere azioni concrete!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un amico o un familiare, potrebbe insistere a dare consigli non richiesti e il fatto ormai potrebbe irritarvi, ne avete abbastanza delle sue chiacchiere. Forse pensa che ciò che dice sia molto importante ma è il momento di parlare chiaramente e dire che sebbene apprezziate il suo interesse su come dovreste gestire una questione o forse persino la vostra vita, non c’è bisogno che sprechi altre energie. Date il permesso di illuminare l’esistenza di un’altra persona. Amore: in coppia, prima di parlare e reagire, dovete provare ad ascoltare. E’ solo così che avrete la possibilità di risolvere i problemi. Soli: i flirt vi sembrano noiosi oppure potrebbero emergere colpi di scena, scoprire ad esempio con ovvia delusione che l’altro/a è già impegnato/a.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete vi rende ipersensibili e cogliete qualsiasi sfumatura nell’atteggiamento di chi vi circonda, soprattutto la loro aggressività. Domani l’atmosfera si calmerà ma per oggi è meglio rintanarvi nel carapace ed evitare chiunque pensate trasmetta emozioni negative o di rabbia. Sfruttate le vibrazioni odierne per valutare i vostri obbiettivi e i progressi che avete fatto. Volete perfezionare qualcosa? Un solido piano d’azione vi farà ottenere il successo. Amore: in coppia, con Venere in Pesci siete romantici, è una giornata all’insegna delle coccole, baci e carezze condite da eros voluttuoso. Soli: aprirete il vostro cuore e la mente ed esprimerete i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. L’amore sarà facile da offrire e ricevere.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete vi dota di splendide energie, avete voglia di stupire chi vi circonda, mostrare il vostro talento! Al contempo il transito rappresenta un invito a correre un piccolo rischio o a uscire dalla vostra zona di comfort. L’intraprendenza potrebbe portare a un risultato migliore del previsto. Gli aspetti odierni rendono l’atmosfera molto socievole, sarete spinti a trascorrere del tempo con persone divertenti, simpatiche, di cui apprezzate la compagnia. Amore: in coppia con il partner c’è un ritorno di fiamma, grazie al buon aspetto Luna-Marte, la notte di accende di passione! Soli: siete irresistibili e non esitate a esercitare il vostro potere di seduzione. Accetterete volentieri gli inviti romantici e gli appassionati corteggiamenti…

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui non dovete ignorare i segnali che vi lancia l’intuito, oggi particolarmente forte. Se sentite che una situazione non vi convince oppure avete la sensazione che qualcuno vi stia nascondendo dei fatti importanti, è il momento di indagare e scoprire la verità. E se, lavoro o vita personale, qualcuno dovesse provocarvi evitate di cadere nella sua trappola: discutere non porterà a niente. In questo momento la vostra arma migliore è l’indifferenza. Amore: in coppia, potreste avvertire il desiderio di rafforzare la relazione. Pensate forse di non fare abbastanza per il partner? Di sicuro è molto fortunato/a! Soli: non volete sprecare tempo dietro a una persona che non mostra interesse e deciderete di voltare pagina.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete nel vostro settore delle relazioni, lavoro o vita personale prima che un conflitto di poco conto si trasformi in una lite epocale, fermatevi e affrontate qualunque cosa stia alterando l’equilibrio, le dinamiche del legame. Se si tratta di contratti o accordi, esaminateli con la lente di ingrandimento: l’altro potrebbe alzare posta e a questo punto dovrete essere diplomatici. Trovate un terreno d’intesa ma mettendo in luce ciò che va chiarito. Amore: in coppia, alcuni avvenimenti vi permetteranno di vedere il partner sotto una nuova luce. Penserete di essere fortunati ad averlo/a accanto. Ci sarà un risveglio della passione! Soli: una relazione assumerà molta importanza nella vostra vita. E’ probabile vi regali autentica felicità.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete irrequieti, avete voglia di entrare in azione ma seguire l’impulso del momento oggi potrebbe ripagare alla grande oppure farvi imboccare un percorso negativo. Di solito vi fidate dell’istinto ma oggi ci sono diversi importanti fattori di cui non siete a conoscenza, dunque non basate le vostre decisioni o i giudizi esclusivamente su ciò che sapete. La cosa migliore, prima di prendere qualsiasi iniziativa, è cercare informazioni così da non correre rischi. Amore: in coppia, avete l’opportunità di stabilire armonia nella relazione, a patto che siate sinceri. Atteggiamento che farà piacere al partner: ricambierà e avrete un bel dialogo. Soli: Mostrando gentilezza e dolcezza attirerete le persone. L’anima gemella è a portata di mano!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Marte in Acquario, accentua la vostra voglia di comunicare, per cui questa potrebbe essere una giornata impegnativa ma produttiva, in cui le conversazione e lo scambio di idee potrebbero comportare nuovi sviluppi. Potreste avere la sensazione che i pensieri di alcune persone vi colpiscano come il getto di una doccia fredda. Potrebbero scioccarvi per ciò che vi consigliano ma riflettendoci sopra poi sarete entusiasti. Amore: in coppia, avete intenzione di impegnarvi e se non siete ancora sposati o non convivete, lo farete. Gli altri, parleranno di progetti a due. Soli: organizzerete un appuntamento o lo farà una persona che vi corteggia. E’ una giornata favorevole agli incontri romantici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Al vostro segno piace avere una vita organizzata, ma a volte seguite un programma eccessivamente rigido. Per oggi cercate di essere più elastici, rilassatevi e concedetevi una piccola trasgressione, meglio ancora due, ovvero lasciate un po’ di disordine, anche in casa. Non sarà la fine del mondo anzi sarà positivo e piacevole smettere di seguire le regole che vi siete imposti. Potrebbe stimolare la vostra creatività, far sviluppare delle idee brillanti. Amore: in coppia, Venere protegge la vostra relazione, l’atmosfera è tranquilla e serena. Soli: potreste contattare una vecchia fiamma o un ex e riaprire una storia d’amore. Questa volta la relazione potrebbe essere effettivamente diversa, avete capito molte cose e siete cambiati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Marte nel vostro segno, alcune notizie o informazioni potrebbero spingervi a concretizzare un’idea o un progetto. Il transito punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione e sarete pronti a parlare di ciò che avete in mente. Il modo di esprimervi vi permetterà di avere successo. Infine, un accordo o un’offerta potrebbe sembrare molto interessante: tuttavia, con i pianeti in Pesci, prima di accettare valutate con attenzione. Amore: in coppia, i passaggi odierni favoriscono la complicità e il dialogo. E’ un buon momento per parlare di una questione che vi preoccupa. Soli: in un primo appuntamento è fondamentale essere se stessi. Evitate di indossare maschere, non ne avete bisogno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze, simboleggia il denaro e come lo spendete. Visto che Venere attualmente transita nel vostro segno, siete attratti più del solito da oggetti o capi d’abbigliamento belli e di classe. E chissà se oggi cederete all’impulso di acquistare o, al contrario, sarete ragionevoli e non aprirete il portafoglio… In ogni caso riflettete sull’utilità dell’acquisto e al fatto che il denaro speso potrebbe essere utilizzato per qualcosa di più necessario. Amore: in coppia, quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete mostrato il vostro lato Romeo o Giulietta? Lasciatevi andare alle emozioni! Soli: potreste essere tentati da un’avventura romantica fugace e fuori dall’ordinario. Cosa aspettate a entrare in azione?