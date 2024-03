L’oroscopo del 14 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-Marte vi rende inquieti e potreste arrabbiarvi per una questione di poco conto. Le persone care cercheranno di farvi ragionare e alla fine li ascolterete. Cercate più in generale, anche nel lavoro, di rilassarvi e all’occorrenza concedetevi delle piccole pause. E’ probabile che alla fine della giornata riderete voi per primi dell’atteggiamento che avete avuto. Se, infine, avete la possibilità di cogliere un’opportunità fidatevi dell’istinto e sarete vincenti. Amore: in coppia, sarete in grado di appianare eventuali tensioni e trovare un compromesso così da uscire da qualsiasi situazione complicata. Il dialogo, come sempre, è la soluzione più giusta per ritrovare l’intesa. Soli: per catturare il cuore di una persona che vi attrae, le idee non vi mancheranno!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se siete in attesa di una somma che qualcuno vi deve da un po’ di tempo, non è necessario battere i pugni sul tavolo, basterà chiedere con fermezza. Inviate un messaggio alla persona, ricordando che siete in attesa che saldi. Anche se una telefonata potrebbe sembrare più amichevole le comunicazioni su questioni finanziarie vanno sempre messe per iscritto. In questo modo avrete la possibilità di esprimervi in modo diplomatico ma deciso. L’altro capirà che non scherzate. Amore: in coppia, giornata molto romantica, dunque pianificate qualcosa di speciale con la dolce metà, godetevi le belle vibrazioni piene d’amore. Soli: evitate di concentrarvi esclusivamente sul lavoro e sulle responsabilità. E’ tempo di socializzare, fare nuove conoscenze e divertirvi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete notato che in una relazione personale o di lavoro l’equilibrio è assente? Fate il possibile per ripristinarlo. Potreste, ad esempio, sentirvi limitati a esprimere la vostra opinione oppure avere la spiacevole sensazione che una persona pur seguendo un vostro piano, un’idea o un progetto provi rancore nei vostri confronti, forse si sente costretta. Per rendere l’atmosfera leggera fate leva sul senso dell’umorismo ma non dovete eludere eventuali conversazioni difficili. Amore: in coppia, è una giornata costruttiva e rassicurante, soprattutto se agirete con sottigliezza e sensualità. Ciò non farà altro che rafforzare i sentimenti del partner. Soli: è un giovedì che ha in serbo molte possibilità e sorprese. Non restate in casa, uscite, potreste avere un bell’incontro.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Marte è una giornata in cui nel lavoro, sarete circondati da colleghi lunatici. Evitate di sprecare il vostro tempo parlando con persone negative, pessimiste o che sono in competizione con voi. State accanto a chi vi offre sostegno e che voi, ovviamente ricambiate. Su un altro piano: se nei giorni passati avete commesso un errore, non dovete trasformarlo in un’ossessione! Cercate di capire cosa è andato storto, fate tesoro della la lezione e poi andate avanti. Amore: in coppia, dite no alla comodità della solita routine! E’ il momento di introdurre qualche fantasia, anche sul fronte eros. Il partner vi seguirà senza esitare. Soli: è una giornata ultra favorevole agli incontri d’amore! Contattate gli amici e uscite: potrebbe esserci una romantica sorpresa.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza odierna Luna-Marte potrebbe far saltare qualcosa nel programma della giornata: evitate di arrabbiarvi o offendervi. E’ una giornata in cui chi vi circonda è possibile che sia meno socievole del solito, potrebbero mettere delle barriere senza dare troppe spiegazioni, il che significa che se un amico rimanda un appuntamento non è perché ce l’ha con voi o non ha voglia di incontrarvi. Non ne fate una tragedia e organizzate per conto vostro qualcosa diverso. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di puntare il dito sui difetti del partner. E se invece sottolineaste le sue qualità e di cosa vi piace particolarmente di lui (lei)? Soli: uscite con gli amici, divertitevi, ridete e socializzate! Non è escluso infatti qualche incontro esplosivo (passione).

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Toro è in dissonanza con Marte: l’atmosfera è agitata e potrebbe scatenare un’arrabbiatura. Tuttavia, non è detto che esprimerete queste emozioni negative anche se a conti fatti dovreste farlo. Tenere tutto dentro, fa male alla salute e ne siete consapevoli. E’ un veleno che consuma le energie psicofisiche. Se dunque una persona, lavoro o vita personale, ha un atteggiamento che non vi piace sfogatevi, sputate il rospo senza esitare e vi sentirete meglio. Amore: in coppia, avete entrambi voglia di vivere qualcosa di insolito che vi regali momenti di felicità, piacere e armonia. Soli: da quello che sembra un semplice incontro d’amicizia potrebbe nascere una relazione importante, ricca di passione e belle emozioni. Partirete con il piede giusto!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte odierna potrebbero emergere emozioni negative che avete represso. Una persona che pensavate fosse un amico potrebbe voltarvi le spalle. Tuttavia anziché permettere alla gelosia o alla competizione di rovinare la relazione cercate di capire cos’è che ha scatenato l’invidia. L’atteggiamento migliore è parlare, avere una conversazione sincera su ciò che pensate manchi al rapporto. Potrebbe essere d’aiuto a stabilire una dinamica più equilibrata. Amore: in coppia, un piccolo gesto inaspettato o una sorpresa originale riaccenderanno la fiamma nella relazione. Bella giornata soprattutto se il partner è sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: trasmettete positività, siete affascinanti! Un incontro oggi potrebbe davvero cambiare la vostra vita.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Marte, se con alcuni colleghi al momento non riuscite ad andare d’accordo, ciascuno dice esattamente il contrario dell’altro, potreste adottare un approccio che scatenerà un’atmosfera ancor più stressante. Cambiando atteggiamento, ovvero il modo in cui affrontate i fattori di tensione e i colleghi passivo-aggressivi, troverete la pace interiore. Vale dunque la pena di risolvere quei problemi interpersonali che nelle relazioni vanno avanti anche da tempo. Amore: in coppia, ipersensibili, con sbalzi d’umore ma va detto che farete di tutto per mantenere un rapporto sano dove regnano rispetto e autenticità. Se c’è un problema da risolvere troverete la soluzione. Soli: a sorpresa, una nuova conoscenza potrebbe entrare nella vostra vita affettiva.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Marte, potrebbe spingervi a utilizzare nelle conversazioni una dose abbondante di ironia, forse per appianare eventuali tensioni, ma visto che oggi l’atmosfera è agitata, potrebbe rivelarsi un totale fiasco. Alcune battute pungenti potrebbero persino scatenare una vera e propria litigata.. Evitate dunque di parlare impulsivamente e prima di esprimervi riflettete soprattutto se capite chi vi circonda potrebbe pensare che ciò che state dicendo sia una critica. Amore: in coppia, con la dolce metà organizzate un incontro con gli amici, gustate insieme dei bei momenti di divertimento. Soli: è una giornata a cinque stelle per incontrare qualcuno di nuovo attraverso la cerchia sociale o navigare su un sito di appuntamenti. Un momento così magico non è frequente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

All’inizio della giornata avrete parecchie energie che vi permetteranno di lavorare sodo ma con il trascorrere delle ore potrebbero non essere sufficienti per portare a termine quanto dovete. Per sfruttare al massimo questo sbalzo di energia, spostate impegni, compiti, le commissioni importanti e gli incontri con le persone, durante la mattinata. In questo modo, se resterete senza “carburante” potrete rilassarvi senza sentirvi in colpa o con la sensazione di aver deluso qualcuno. Amore: in coppia, spazzerete via il lato taciturno, il che vi renderà attraenti e affascinanti, funzionerà a meraviglia! Il partner sarà stupito! Soli: non avete mezze misure, volete fare chiarezza su una situazione ambigua. In ogni caso, oggi è per la serie “o la va o la spacca” e ne siete ben consapevoli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se da un po’ di tempo la vostra mente è ossessionata da un problema, è diventato un chiodo fisso, con la dissonanza Luna-Marte è tempo di uscire dalla gabbia mentale. Potete scegliere di entrare in azione o, per il momento, accantonare la questione. Se temete di fare una mossa sbagliata, concedetevi una pausa. Il che non significa fare come gli struzzi e ignorare il problema ma smettere di rimuginare vi permetterà di avere una nuova prospettiva della situazione. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di essere rassicurati ma con la dissonanza odierna il problema è che esprimerete le emozioni in modo sbagliato e il partner giudicare le vostre parole come una critica nei suoi confronti. Soli: sembra che oggi ce l’abbiate con il mondo intero. Evitate incontri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte, è un giovedì in cui farete bene a evitare di rivelare segreti che riguardano altre persone. Sebbene possa essere forte la tentazione di comunicare informazioni che vi hanno confidato, sarebbe un errore tradire la fiducia di un amico. Al contempo, oggi è importante scegliere saggiamente le persone con cui stare in compagnia. Trascorrere del tempo con chi vi appesantisce, è pessimista, sarebbe disastroso per il vostro stato d’animo. Amore: in coppia, il dialogo e l’eros saranno dolci come il miele! Con il partner concedetevi lunghi e bei momenti di intimità. Soli: è la giornata ideale per tentare una conquista: con una persona sarà attrazione al primo sguardo, scatterà quella magia d’amore che coinvolge cuore, mente e corpo.