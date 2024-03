L’oroscopo del 16 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui dovete lanciarvi in qualcosa di nuovo, qualcosa che di solito vi intimorisce. Ultimamente la vostra vita è stata priva di quel lato frizzante che il vostro segno apprezza e avete bisogno di una “sfida” che vi fa sentire vivi! Forse avete perso di vista le vostre ambizioni ed è ora di essere più audaci! Ad esempio, se nel lavoro vi sentite frustrati perché sottovalutati ma tacete, prendete il coraggio a due mani e chiedete un incontro con il boss per parlare della vostra insoddisfazione. Amore: in coppia, le manifestazioni di affetto, tenerezza e amore saranno molto appassionate! È una bella giornata! Soli: incontro con una persona molto dinamica, che vi stupirà. E se fosse finalmente quella giusta per voi?

Toro (22 aprile-20 maggio)

Affrontare un conflitto in modo diretto, oggi è la strategia giusta: vi permetterà di risparmiare tempo, tensioni interiori e risentimento. Una persona che nei vostri confronti ha avuto un atteggiamento prepotente pensa che vi abbia intimidito al punto da sottomettervi completamente. Non pensate che sia divertente mostrarle che non accettate assolutamente che qualcuno vi metta in piedi in testa? Tuttavia, mentre chiarite la questione evitate di accrescere la tensione. Siate determinati ma cortesi. Amore: in coppia, tensioni o rabbia possono esplodere in qualsiasi momento. C’è aria di tempesta… Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici. Ma se placherete l’inquietudine, potrebbe accadere qualcosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

È importante mantenere una promessa, la parola data, ma oggi potreste rendervi conto che vi cacciate in alcune situazioni solo perché vi sentite in colpa. Se questo è il vostro stato d’animo concedetevi il permesso di rimandare o annullare del tutto. Il vostro tempo è prezioso e dovete dedicarlo prima di tutto a voi stessi. Riprendete un progetto che avete chiuso in un cassetto e al contempo riflettete su quali cambiamenti potreste apportare per godere di una vita più equilibrata. Amore: in coppia ,farete un grande passo avanti nella relazione. Per alcuni, una proposta di matrimonio o convivenza… Soli: Cupido scoccherà la freccia: grazie al senso dell’umorismo affascinerete una persona, conquisterete il suo cuore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete in mente un obbiettivo importante ma temete di non essere all’altezza e continuate a rimandare? E’ una giornata in cui non ci sono vie di mezzo: o date il via oppure rinunciate. Avete imparato a essere flessibili e ad andare avanti e indietro su vari progetti, ma su questo non potete farlo. Se avete troppa paura a iniziare, mollate tutto e non ci pensate più. Ma se desiderate qualcosa con tutto il cuore, troverete la determinazione per ottenerlo. Siete in grado di andare avanti e vincere! Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe avere degli sbalzi d’umore ma non ne fate un dramma! Lasciate che torni il sereno. Soli: puntare tutto sull’attrazione fisica è un errore. Potreste ritrovarvi intrappolati in una storia complicata.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se siete sul punto di firmare contratto o qualsiasi altro tipo di documento legale, prima di accettare controllate con la lente di ingrandimento qualsiasi dettaglio, ogni eventuale inconveniente. Firmare in tutta fretta potrebbe significare che vi state impegnando in una situazione da cui in seguito vorrete tirarvi indietro. Non è detto che nell’accordo ci sia qualche magagna ma forse non è quello di cui avete bisogno in questo momento. Pazientate e se non è davvero ciò che desiderate, rifiutate. Amore: in coppia, ciao ciao alle difficoltà, sulla relazione soffia una ventata di freschezza! Soli: per non avere delusioni, prendete le distanze da una persona che vi attrae. Presto vi renderete conto che l’altro/a ricambia e andrà tutto bene.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il lavoro che svolgete attualmente è in linea con le vostre aspirazioni? Con i passaggi odierni è il momento di affrontare la realtà della situazione. Ciò non significa che rappresenti una battuta d’arresto ma dovete chiarire con voi stessi cosa volete ottenere e cosa è necessario per realizzarla. Su un altro piano: oggi potreste avere difficoltà a capire l’atteggiamento di un amico molto diverso da voi e rischiate di dire cose spiacevoli Anziché puntare il dito offrite delle critiche costruttive. Amore: in coppia, bando ai dubbi, con il partner è amore con la A maiuscola. Evitate complicazioni inutili. Soli: le possibilità di innamorarvi sono alte ma prima di girare un film, accertatevi che l’altro/a ricambi l’interesse. Vi risparmierete una delusione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Risvegliate la forza di volontà al momento un po’ addormentata. Davanti a voi ci sono belle opportunità: se non le coglierete, almeno una. continueranno a passarvi accanto e voi chiedervi perché non fate passi avanti. Provate a raggiungere un obbiettivo, vi accorgerete che porterà a qualcosa di positivo e non alla frustrazione. E’ un’ottima giornata per iniziare qualcosa di nuovo, ritrovare lo slancio! La tendenza attuale planetaria è molto positiva dunque datevi da fare. Amore: in coppia, volete appianare un conflitto? Mettete da parte l’orgoglio: è il primo passo per far tornare il sereno. Soli: se una persona dovesse rimandare un appuntamento, accettate l’imprevisto senza mettere in discussione la sincerità dell’altro/a.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni, nei confronti di chi vi circonda siete più più inclini alla critica che al complimento. Se è vero che il senso dell’umorismo è accentuato, e dunque farete ridere chi vi circonda, è anche vero che sarete parecchio ironici, non risparmierete qualche battuta sarcastica e chi sarà l’obbiettivo dei vostri commenti, sicuramente riderà di meno anzi, per niente. Prima di fare osservazioni velenosette cercate di mostrare rispetto per la sensibilità di chi avete di fronte. Amore: in coppia, circola armonia, la sintonia è perfetta, mostrerete il vostro amore con baci appassionati che vi saranno restituiti centuplicati! Soli: determinati a trovare l’amore e grazie al fascino incontrerete la persona giusta!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui dovreste cercare di apprezzare le sfumature di grigio, ovvero le vie di mezzo. La vita non è bianca o nera, le persone non sono buone o cattive, le convinzioni non sono giuste o sbagliate. Può essere difficile vivere in quella via di mezzo dove si vedono tutti gli aspetti delle situazioni e si rispettano le persone nello stesso modo ma è molto gratificante. Evitate dunque di giudicare chi vi circonda, accettate le persone, anche quelle con cui non siete d’accordo. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per pianificare un viaggetto, esprimere i vostri sentimenti o semplicemente per godere della compagnia della dolce metà. Soli: la persona che vi attrae vi sorprenderà piacevolmente. Il sogno diventa realtà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ il momento di mettere uno stop all’esitazione! Niente cambierà finché non lo deciderete, dunque la prima mossa spetta a voi. Nel lavoro è possibile fare un gigantesco passo avanti e farvi notare. I passaggi astrali positivi indicano che l’esperienza del passato è preziosa per raggiungere una tappa importante. E una persona influente che già conoscete potrebbe giocare un ruolo importante, ovvero permettervi di avere dei contatti che potrete sfruttare a vostro vantaggio e aprire nuove porte. Amore: in coppia, non lasciate che alcune critiche del partner scatenino turbamento. E’ sempre meglio parlare che tacere. Soli: se una persona vi attrae e avete fatto di tutto per catturare la sua attenzione, oggi avrete la possibilità di conquistarla.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se avete fatto passi avanti verso un nuovo obiettivo non dovete pensare, nemmeno per un attimo, di concedervi una pausa e prendervela comoda. Rimboccate le maniche, lavorate sodo e continuate con slancio. Premendo l’acceleratore, velocizzando il ritmo, farete progressi sorprendenti e la sensazione di realizzazione doperà ancora di più le vostre energie, vi permetterà di sviluppare nuove idee e vi ritroverete nella direzione giusta: quella che porta al successo! Amore: in coppia, accantonerete eventuali preoccupazioni e concluderete la giornata in bellezza, in un’atmosfera molto sensuale. Soli: una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Siete pronti a fare il grande passo?

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni, un amico o un familiare potrebbe tentare di mettere un freno alle vostre idee, potrebbe esprimere delle critiche nei confronti di tutto ciò che a voi sembra interessante ed entusiasmante. Il fatto vi irriterà notevolmente e nei prossimi giorni sarete spinti a evitarla, il che è un atteggiamento saggio. Fortunatamente ci sarà chi tra vi circonda, una persona che vi consiglierà con affetto di seguire la voce del cuore e ciò restituire sicurezza in voi stessi. Farete di testa vostra! Amore: in coppia, dolci attenzioni per il partner è probabile abbiate organizzato una cenetta romantica. Farà bene a entrambi. Soli: potreste avere un incontro speciale e la persona vi contatterà nel giro di pochi giorni, con vostra grande sorpresa.