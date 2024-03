L’oroscopo del 17 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se avete impegnato parecchie energie in un progetto o per raggiungere un obbiettivo ma avete la sensazione che siano sforzi inutili, potreste provare frustrazione. Pazientate, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci circola confusione, dunque evitate di concentrare le energie su qualcosa che richiede attenzione ai dettagli o di spendere denaro poiché il rischio di errori è alto. Dedicatevi a un’attività fantasiosa, creativa, che vi consenta di dare libero sfogo all’immaginazione. Amore: in coppia, sulla relazione soffia il vento della passione. Vi aspettano momenti intensi e molto sinceri. La serata sarà sensuale e romantica. Soli: per incontrare il vero amore, dovete avere ancora un po’ di pazienza ma la giornata promette un’avventura breve e molto appassionata.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui vedete solo il meglio, le qualità di chi vi circonda anche se, forse, le loro intenzioni non sono così buone come pensate. Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci non vedrete nessun lato negativo di una persona anche se per gli altri è palese che non è in buona fede. Prima di concludere un affare, aspettate qualche giorno: avrete la possibilità di vedere l’altro in modo realistico e di conseguenza risparmiarvi qualche eventuale e futuro problema. Amore: in coppia, con il partner potreste pensare di dare il via a nuovi progetti. In ogni caso, visto che circola confusione, accertatevi che siano fattibili. Soli: scendete dalla nuvoletta rosa su cui vi siete accomodati per sognare. L’uomo o la donna perfetti non esistono dunque, piedi per terra!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica piacevole, in cui avete la possibilità di rilassarvi, con le persone care concedervi piaceri semplici e qualche gratificazione. Al contempo, la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore della carriera, delle ambizioni rappresenta un invito a immaginare in modo positivo ma realistico il prossimo capitolo del vostro viaggio verso il successo. Delineate dunque una solida strategia così da poter raggiungere gli obbiettivi o per trovare il lavoro dei vostri sogni. Amore: in coppia: concentratevi sui progetti a due, non sprecate questa possibilità. Realizzare le vostre idee rafforzerà la vostra relazione. Soli: potreste essere innamorati o attratti contemporaneamente di due persone., Guardate dentro di voi, nel vostro cuore e avrete le risposte per fare una scelta.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Sole-Nettuno vi spinge a vedere la vita con gli occhiali dalle lenti rosa, a notare solo il meglio di persone e situazioni. Potreste essere più consapevoli della bellezza che vi circonda e persino essere aperti a godere di panorami della natura che normalmente ignorereste. Non è escluso abbiate il desiderio di rilassarvi in un posto bello e tranquillo, in cui provare un senso pace e serenità interiore: se ne avete la possibilità, fatelo poiché vi ricaricherà di belle energie. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, il dialogo è dolce, tenero, avete bisogno della reciproca presenza. Ma quanto vi amate?!Soli: questa domenica, la vita sociale vi offrirà l’opportunità di parecchi incontri, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta. Oggi è prevista una strage di cuori.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Anche se spesso siete chi anima le uscite e le riunioni, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci oggi potreste non avere voglia di socializzare. A prendere il sopravvento sarà il bisogno di rimanere dietro le quinte, per conto vostro, così da riflettere con calma. Il che tuttavia non impedirà ai vostri amici di mandare un sms o telefonare… L’importante è che non rimuginerete su un problema riguardante le finanze, ad esempio controllare il budget e accorgervi che avete speso troppo. Amore: in coppia, sapete come mantenere alta la fiamma dell’amore! Mostrerete il vostro lato più tenero. Avrete la certezza di stare con la vostra anima gemella. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici ma d’altra parte non avete intenzione di uscire e conquistare.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’amicizia, il sostegno reciproco sono al centro di questa domenica per cui cercate di stare in compagnia di persone che vi offrono un senso di benessere. è un piacere avere accanto. Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci se fino a oggi in una relazione di lavoro o personale avete tollerato l’atteggiamento poco rispettoso dell’altro ora troverete il modo per riprendere la vostra libertà. Tuttavia prima di lanciarvi in una decisione aspettate fino alla prossima settimana. Amore: in coppia, una nuova esperienza potrebbe regalare gioia a entrambi, riaccendere eventualmente la fiamma! Soli: se siete interessati a un/a amico/a è un buon momento per flirtare. L’altro/a vi guarderà con occhi diversi, da innamorato/a e potrebbe iniziare una storia romantica.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci la priorità di questa domenica è prendere cura di voi stessi, ridurre le vostre responsabilità, i compiti e pensare a rilassarvi.. Ci sarà chi, come sempre, vi chiederà una mano riguardo qualcosa che non vorreste fare affatto. Siate determinati e stabilite con fermezza dei confini! Potrete aiutare in seguito, quando avrete tempo e quando vi andrà: non è il caso di rinunciare a un’opportunità per distrarvi. Meritate ampiamente una pausa. Amore: in coppia: buona intesa, complicità, siete un esempio di unione perfettamente assortita. E c’è chi vi invidia… Soli: una persona vi attrae segretamente da tempo ma per timore che non corrisponda non muovete un un dito, evitate di lanciare segnali. E se invece fosse il contrario?

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, chi vi circonda non avrà bisogno di chiedervi nulla, “sentirete” che è vostro dovere correre in aiuto di un familiare o di un amico. In ogni caso, mentre date una mano cercate di rimanere con i piedi per terra e di non strafare così da non esaurirvi sia emotivamente che a livello di energie. Evitate inoltre di dedicare il vostro tempo a persone o situazioni in cui vi sentite costretti a non mostrarvi come siete realmente, ad avere comportamenti falsi. Amore: in coppia, la relazione è la vostra priorità, riservate dolci sorprese e spazzate via gli eventuali ostacoli poiché pensate che i sentimenti possano risolvere tutto. Soli: prendete in considerazione quel tipo di persone che normalmente ignorate. Potrebbero piacevolmente stupirvi!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, è possibile che abbiate voglia di rilassarvi, ad esempio immergervi completamente nella lettura di un libro o guardare un film e dimenticare il resto del mondo. Sarete attratti da tutto ciò che vi permetterà di trovarvi in un’altra dimensione e lasciare alle spalle il quotidiano. Se deciderete di uscire con gli amici, potrebbe essere una giornata piacevolmente movimentata in cui potreste essere coinvolti in un’esperienza per voi inedita. Amore: in coppia, sarà una giornata animata, qualche modifica o imprevisto all’ultimo minuto vi irriterà. Cercate di mantenere la calma. Soli: negli affari di cuore è il momento di fare il punto e capire le ragioni dell’attuale calma piatta. L’introspezione vi permetterà di cambiare atteggiamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci vi rende più sensibili del solito e in grado di captare immediatamente le emozioni di chi vi circonda. Il che farà emergere un lato della vostra personalità che molte persone spesso non notano immediatamente. E nei prossimi giorni un familiare o un amico potrebbero essere spinti a confidarsi con voi, raccontare i loro problemi e chiedere un consiglio. Ma non è detto che daranno seguito a ciò che direte: forse avranno solo voglia di sfogarsi. Amore: in coppia, cercate di mostrare apertamente alla dolce metà quanto l’amate, il vostro attaccamento. La relazione ne beneficerà più di quanto possiate immaginare! Soli: l’intuito è perfetto e finalmente lo seguite. Pronti a fare il primo passo e dire a chi vi attrae cosa provate?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e al riguardo rischia di accendere il vostro entusiasmo, la voglia di spendere e spandere senza porvi dei limiti. Visto che il transito vi rende poco realistici, fate dunque attenzione se deciderete di acquistare impulsivamente un oggetto o qualcosa che vi sembra irresistibile, oppure fare un regalo a una persona cara. Per oggi, fate a meno di aprire il portafoglio e dedicatevi invece ad attività in grado di distrarvi. Amore: in coppia, molto esigenti e puntigliosi. A forza di mettere i puntini sulle i, rischiate di stancare il partner, non ne potrà più delle ripetute critiche! Soli: siete combattuti tra impegno e libertà: probabilmente oggi direte no agli incontri romantici e sì alla compagnia degli amici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Sole-Nettuno nel vostro segno, circola un po’ di confusione, avrete difficoltà a fare una selezione nelle relazioni. La vostra naturale empatia vi permette sempre di entrare facilmente in contatto con gli altri ma oggi potreste incappare in qualcuno privo di scrupoli. Prima di accettare di rimanere coinvolti in qualsiasi situazione, approfondite la conoscenza. Non sprecate questo transito chiacchierando con gli sconosciuti: stabilite invece un obiettivo e andate avanti con determinazione. Amore: in coppia, fate spazio all’imprevisto e spezzate la routine! Organizzate una giornata romantica anche all’ultimo minuto. Torna la vostra complicità! Soli: alla ricerca dell’anima gemella, moltiplicate le uscite in compagnia degli amici cari. Ed è possibile un incontro!