L’oroscopo del 18 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete sul punto di raccogliere i frutti delle buone azioni, delle gentilezze fatte di cuore e senza interesse a chi vi circonda: le persone vi daranno ottimi consigli, potrebbero arrivare dei regali, offrirvi una cena e tante altre cose positive. Di qualunque cosa si tratti, saranno comunque belle sorprese inaspettate e vi faranno toccare con mano quanto siete apprezzati dagli altri, dimostreranno il loro affetto per voi ciascuno in modo diverso e unico. Su un altro piano: prima di dare il via a qualcosa di nuovo, portate a termine ciò che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, per movimentare la relazione, farete parecchie proposte al partner. Forse in camera da letto…Soli: passionali, di umore birichino… Ci sarà una persona con cui vivrete una serata bollente.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se una persona, lavoro o vita privata, nei vostri confronti ha un atteggiamento che ritenete sia offensivo, prima di esplodere fermatevi un attimo ed esaminate la situazione. Mettetevi nei suoi panni e vedrete che il comportamento potrebbe avere molto più senso, non è detto che sia rivolto a voi, dunque non traete conclusioni affrettate e non prendete sul personale ciò che dice o fa la persona. Riguardo alla questione, siate obbiettivi, analitici e attenti. In generale, concedete il beneficio del dubbio e chi vi circonda, farà lo stesso con voi. Amore: in coppia, rispetto ai giorni recenti siete più sereni, più in pace. Se con il partner ci sono stati dei bisticci, saprete calmare le acque. Soli: il vostro lato romantico oggi è decuplicato e gli o le stracciacuori non vi intrigheranno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì molto positivo, avete idee eccellenti e troverete soluzioni brillanti riguardo a problemi rimasti eventualmente irrisolti. Fate attenzione alle coincidenze significative: potrebbero indicare la strada da seguire e confermare gli obiettivi e le ambizioni che avete sempre sognato. Tuttavia, non è la giornata ideale per negoziare: alcuni aspetti astrali rendono difficile raggiungere un accordo o scendere a compromessi. Infine, tenete presente che aiutare gli amici a risolvere i loro problemi sarà d’aiuto a capire i vostri con maggiore chiarezza. Amore: in coppia, giornata romantica, con il partner andate avanti mano nella mano in totale dolcezza e complicità. Soli: è online che potrebbe esserci un incontro interessante. Conquisterete e sarete conquistati.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Giove e Urano: è un lunedì in cui siete ottimisti e spinti a dare il via a un progetto o a raggiungere un obbiettivo, anche in team. Al contempo i transiti vi rendono anche impulsivi e irrequieti: sul posto di lavoro, affermare le vostre idee o le opinioni potrebbe essere difficile, siate cauti poiché rischiate dei problemi con il boss o un superiore e ciò comportare degli ostacoli. Potreste scoprire che qualcuno fa pettegolezzi su di voi: evitate di reagire e gestite la situazione con eleganza. Amore: in coppia, occhio alle reazioni, non incolpate di tutto il partner. Ritrovate la dolcezza! Soli: volete movimentare gli affari di cuore e troverete il coraggio di fare i passi necessari per smuovere le acque! Non vi resta che conquistare.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Dovete sempre tenere presente che il vostro futuro appartiene soltanto a voi dunque non dovete permettere che qualcuno tenti di influenzare le vostre speranze e i vostri desideri o affermare quali obiettivi dovreste iniziare a prefiggervi. Per quanto intelligenti possano essere, nessuno più di voi può sapere cosa è meglio. Anche se vi irriterà parecchio che dica come gestire vostra vita, non dovrete perdere le staffe. Siate comprensivi, probabilmente sono spinti a dire cosa dovete fare perché per quanto riguarda la propria vita si sentono degli incapaci. Amore: in coppia, vi lascerete andare, il vostro lato passionale aspetta solo di essere risvegliato… Soli: di buonumore, se avete un appuntamento sarete una compagnia affascinante e conquisterete!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui siete mentalmente affaticati e potrebbe essere complicato pensare in modo costruttivo e pratico dunque la cosa migliore è rallentare il ritmo. Non è escluso, inoltre, che alcune questioni professionali che speravate andassero a buon fine potrebbero al contrario andare nel verso sbagliato. E di sicuro non per colpa vostra. Evitate di intestardirvi, di innervosirvi e seguite la corrente. Nel lavoro forse non riuscirete a concludere molto ma pazienza, se non altro eviterete di trascorrere la giornata ad agitarvi e stressarvi. Amore: in coppia, se nel lavoro state attraversando un periodo complicato, il partner vi dedicherà dolci attenzioni che toccheranno il vostro cuore. Soli: una persona che vi corteggia, se ne avete bisogno sarà pronta a offrire il suo sostegno.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se il rammarico per un problema del passato – avuto con un amico – prende il sopravvento, rimuginate, potrebbe essere il momento di approfondire la questione in modo da poterla mollare definitivamente. Uno dei motivi per cui avete questo stato d’animo potrebbe essere perché siete sensibili ai sentimenti degli altri e non vi piace essere motivo di turbamento, anche se talvolta è inevitabile. Riflettere senza sosta sull’accaduto probabilmente non serve a niente mentre lasciare alle spalle questo episodio vi farà provare sollievo. Amore: in coppia, qualche attrito con il partner. Evitate di chiudervi nel rancore ed esprimetevi con sincerità e tenerezza! Soli: se state frequentando una persona, lasciate che a parlare sia la voce del cuore. Bando dunque alla timidezza.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate di essere aperti a nuove idee e a modi di pensare diversi dal vostro, è il momento giusto per ampliare i vostri orizzonti mentali. Una persona che conta nel lavoro o negli affari può essere d’aiuto a progredire nel vostro percorso ma su alcuni argomenti importanti non la pensa come voi. Dovete accettarlo. Non potete pensare di poter cambiare l’opinione delle persone su cose che per qualcuno contano molto, dunque è inutile contrastare o persino alterarvi per ciò che dicono. Sia chiaro: non dovete fingere di essere d’accordo solo per ottenere il loro favore. Amore: in coppia, per oggi evitate di essere possessivi e gelosi ma soprattutto di affrontare argomenti delicati. Relax! Soli: potreste rivedere una vecchia conoscenza e proverete le stesse emozioni del passato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcuni problemi ai vostri occhi potrebbero sembrare seri ma oggi e nei prossimi giorni, soffermarvi a riflettere troppo probabilmente non sarà d’aiuto. Esistono due modi per gestire la situazione. Uno è continuare a rimuginare senza sosta ma vi farebbe sentire ancora più ansiosi mentre il secondo è fare qualcosa di costruttivo, anche se dovesse trattarsi di sfogarvi e chiedere consiglio a un amico di cui vi fidate ciecamente. Il primo modo non farà altro che esaurire le vostre energie psicofisiche mentre l’altro restituirà un senso di pace interiore. Amore: in coppia, farete di tutto per costruire una relazione solida, persino ideale. È un progetto pazzesco, ma è merito vostro. Soli: trovate il coraggio per esprimere i sentimenti a una persona. E’ il momento perfetto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Cancro, per oggi cercate di mantenere le cose il più semplice possibile. Concentrando eccessivamente l’attenzione sui dettagli c’è la possibilità che le situazioni vadano in modo storto. Alcuni aspetti astrali, infatti, creano imprevedibilità e potrebbero scombussolare i vostri piani: meno saranno complicati, meglio sarà. Se inoltre, lavoro o vita personale dovessero esserci dei conflitti con chi vi circonda, la cosa migliore è risolvere immediatamente, soprattutto se riguardano questioni irrilevanti o battibecchi inutili. No alle perdite di tempo! Amore: in coppia, c’è sintonia, vi capite reciprocamente in tutti gli aspetti della vostra vita a due. Soli: mettete in risalto le vostre doti di ascolto, generosità, rispetto e delicatezza. Saranno apprezzate nel giusto valore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Troverete in modo del tutto inaspettato la chiave per far decollare un progetto redditizio o che darà quel tocco in più a un’idea brillante. In questi giorni, qualsiasi cosa proporrete le persone le giudicheranno interessanti e saranno pronte a dare una mano, un sostegno di tipo pratico, anche finanziario. Sfruttate al massimo questo momento in cui potete ottenere dei vantaggi. Tanto più che mercoledì il Sole entrerà in Ariete: per il vostro segno è un transito molto positivo, stimolante, vi doterà di velocità, abilità, i neuroni saranno in gran forma! Amore: in coppia, la relazione ha rafforzato la fiducia in voi stessi, nella vita e nel futuro. Soli: riconciliazione con un/a ex. Avete capito che la responsabilità di alcuni errori commessi è di entrambi e nascerà una bella amicizia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Cancro è una giornata all’insegna della leggerezza, nella vita sociale riceverete molti inviti piacevoli. Ma attenzione: una notizia, una conversazione telefonica o una e-mail, potrebbe aprire la strada in modo da sfruttare un’ottima opportunità. Ciò potrebbe comportare un lavoro online o l’utilizzo della tecnologia in modo innovativo e per voi potrebbe essere molto positivo, portare a nuovi sviluppi. Inoltre, la telefonata di una persona cara che non sentite da un po’ di tempo potrebbe essere una gradita sorpresa. Amore: in coppia, nella relazione cercate di introdurre un po’ di vivacità, dedicate più attenzioni al partner. Creerete un’atmosfera speciale. Soli: una storia è ormai finita ma ancora ci pensate. Stop! Sono in arrivo altre esperienze. altre emozioni.