L’oroscopo del 19 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se riguardo a una questione importante avete la sensazione che un amico o un familiare stia facendo un dramma, vi accusi di qualcosa, oggi mollerete l’atteggiamento diplomatico e sarete pronti a esplodere. Parlerete in modo totalmente schietto, direte le cose come stanno anche ciò complicherà ulteriormente la situazione. Evitate di lasciarvi accecare dalla rabbia ed esprimetevi con calma: evidenziare la verità potrebbe portare la situazione al culmine ma al contempo accelerare la possibilità di trovare una soluzione. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi dei rimproveri e alcuni essere giustificati. Non partite in quarta e parlatene. Soli: una persona che vi corteggia potrebbe dirvi che siete stati poco delicati. Se ha ragione, chiedete scusa.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui circola un’atmosfera un po’ elettrica: è possibile che quando parlerete, lavoro o vita personale chi vi circonda farà resistenza, mostrerà testardaggine. Attenzione, voi non sarete da meno anzi….Visto che anche un piccolo conflitto potrebbe diventare una vera e propria battaglia, on line o di persona, evitate di puntare i piedi. Tenete presente che se desiderate la collaborazione degli altri e trovare la soluzione ad alcune questioni dovrete scendere a un compromesso. Cercate di capire anche i bisogni degli altri. Amore: in coppia, occhio a come vi esprimete, oggi rischiate di offendere la dolce metà. Evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: pronti a soddisfare tutti i vostri desideri d’amore. Ma trovate il modo di placare le emozioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Mercurio non è una giornata facile, nel lavoro o nella vita personale provare qualche frustrazione e per gratificarvi o distrarre l’attenzione da ciò che vi ha deluso rischiate di lanciarvi in qualche acquisto importante e mandare all’aria il budget. Chiudete dunque la carta di credito in un cassetto: non dovete spendere soldi che non avete poiché in seguito sarebbe solo motivo di stress. E se proprio avete voglia di spendere, concedetevi qualcosa che non costi un occhio della testa. Amore: in coppia, un progetto potrebbe essere motivo di disaccordo. Cercate di parlare con calma, di trovare dei compromessi. Soli: circolano malintesi ma non stupisce: non dite chiaramente ciò che davvero pensate, il che destabilizza chi vi corteggia.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui vi sarà difficile esprimere le emozioni e dire ciò che pensate e provate. Con la dissonanza Luna-Mercurio la vostra tendenza sarà quella di tacere anche se siete consapevoli che non farà bene prima di tutto a voi. La cosa migliore sarebbe quella di prendere le distanze da argomenti – soprattutto riguardanti il passato – o da persone che sapete potrebbero rovinarvi questo martedì. Potrebbe non essere facile, soprattutto se si tratta del boss o dei colleghi ma se dovessero criticare ciò che dite o fate, evitate di offendervi. Amore: in coppia, difficoltà reciproca a capirvi. Cercate di dare la priorità ai bei momenti da vivere insieme! Soli: vi sarà impossibile comprendere una persona che vi corteggia. La conversazione durerà una manciata di minuti.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi astrali odierni siete nervosi, la minima contrarietà potrebbe scatenare una serie di emozioni irrazionali e farvi esplodere. Fate attenzione: il malumore non vi autorizza a prendervela con le persone care o chi in quel momento si trova lì per caso e non c’entra assolutamente niente. Tenete presente che è nel vostro interesse riflettere prima di parlare a ruota libera. Datevi dunque una calmata anche se oggi vi sarà difficile. Cercate di praticare un’attività in grado di rilassarvi e di avere possibilmente conversazioni serene. Amore: in coppia, vorrete imporre le vostre idee al partner, ascoltate invece cosa ha da dire al riguardo. Sarete più realistici. Soli: accetterete l’invito di una persona che fino a ieri ignoravate. Non sarà amore ma aprirà la mente.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Mercurio siete ipersensibili, le emozioni sono altalenanti ma per ritrovare sicurezza in voi stessi evitate di fare paragoni con chi circonda. Non è confrontando la vostra situazione con quella degli altri – amici o colleghi – che ritroverete il buonumore anzi rischiate che sia esattamente il contrario. Per oggi, cercate di dedicare più attenzioni alle relazioni con chi vi circonda: alcune persone potrebbero avere bisogno del vostro sostegno. La generosità e l’affetto di sicuro non passeranno inosservati. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica, potrebbero esserci degli imprevisti esterni e sarete entrambi nervosi poiché non riuscirete a trovare una soluzione. Soli: chi vi corteggia è innamorato/a e pronto a dare il via a una storia ma voi?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Luna-Mercurio potrebbe scatenare delle tensioni inaspettate con i familiari. Le vostre emozioni saranno forti, contrariamente al solito vi esprimerete in modo aggressivo, vorrete imporvi: probabilmente è perché ne avete abbastanza di alcuni atteggiamenti, poco rispettosi, la vostra sensazione è quella che nessuno vi ascolti, se ne infischino di ciò che dite. Il vostro comportamento “ribelle” farà innervosire le persone care che sono abituate a vedervi accomodanti ma oggi far sentire la vostra voce è la cosa più giusta! Amore: in coppia, se avete sbagliato siete sempre in tempo per chiedere scusa alla dolce metà e andare avanti. Soli: circola confusione e l’amore passa in secondo piano. Uscite e incontri romantici oggi non sono una priorità.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Mercurio odierna vi spinge a essere molto schietti, a esprimere la vostra opinione indipendentemente dalle conseguenze. Avete lasciato alle spalle la modalità diplomazia e volete essere voi stessi. Tuttavia, fate attenzione: parlare con estrema sincerità potrebbe essere pericoloso, esprimendovi con impulsività non riuscirete a far capire bene ciò che invece avete intenzione di evidenziare. Calma e date il via a una conversazione pacata: concentratevi sui fatti senza aggiungere commenti poco cortesi. Amore: in coppia, la passione forse è un po’ scemata ma la relazione è solida. Con il partner c’è reciproco attaccamento. Soli: in questo momento il vostro status vi sta bene ma nel fine settimana le cose cambieranno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se di recente avete discusso con un amico o un collega, oggi probabile siate spinti a cercare un dialogo per distendere la situazione. Potrebbe essere imbarazzante poiché sapete di non essere voi i responsabili di quanto è accaduto ma farete comunque il primo passo poiché non volete compromettere la relazione. E in effetti, perdonare e dimenticare vi consentirà di tornare alla normalità. Tuttavia nel corso della conversazione, evitate di essere troppo sinceri! Non risolvereste anzi vi trovereste nuovamente nell’incomprensione. Amore: in coppia, dedicate più attenzioni al partner. E’ anche così che la relazione diventerà un’oasi di pace e sicurezza. Soli: speravate che la relazione con un amico prendesse una piega romantica ma vi farà capire che non è così.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se il commento di qualcuno nei vostri confronti vi lascerà perplessi, chiedete con insistenza finché non avrete ottenuto la massima chiarezza. La persona dovrà spiegare cosa intendeva dire veramente e non dire frasi vaghe. Non dovete chiudere un occhio perché non volete farla innervosire e pensare che stiate mancando di rispetto né dovete temere che vi giudichi male: lasciando andare, la vostra reputazione potrebbe essere influenzata negativamente. E’ un momento della vostra vita in cui dovete difendervi! Amore: in coppia, se avete dei dubbi riguardo a qualcosa, parlatene! Il partner sarà pronto a sostenervi, a dare una mano. Soli: potrebbe esserci la possibilità di dare il via a una storia ma voi sarete cauti, osserverete. Ma non per molto…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Mercurio, alcune circostanze esterne potrebbero cambiare il percorso della giornata: ad esempio la conclusione di un affare potrebbe essere rimandata a data da destinarsi oppure un ostacolo imprevisto impedire di prendere una determinata iniziativa che avevate in mente. E’ inutile aggiungere che proverete una serie di emozioni frustranti per cui la cosa migliore. per oggi, è prendere cura di voi stessi e cercare di rilassarvi. Un massaggio potrebbe essere di grande aiuto a ritrovare l’equilibrio emotivo. Amore: in coppia, una questione richiede una spiegazione da parte della dolce metà. Affrontate la situazione ma con delicatezza. Soli: siete irresistibili e conquisterete una persona che vi attrae. Avrete voglia di fermare il tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Mercurio la voglia è quella di entrare in modalità immaginazione, pensare al programma del fine settimana, ma il boss o un collega esigente, potrebbe riportarvi alla realtà con alcuni incarichi e compromettere il vostro stato d’animo rilassato. Sebbene non dobbiate permettere che qualcuno scarichi lo stress su di voi al contempo cercate di essere realistici: se gli altri contano sul vostro senso di responsabilità o sul vostro sostegno non dovete lasciarli con un palmo di naso, ovvero deluderli. Amore: in coppia, non ha senso litigare. Tanto dispiacere per arrivare poi alla riconciliazione! Soli: una persona vi corteggerà in modo insistente. All’inizio vi farà sorridere e poi ridere! Vi restituirà la voglia di uscire, di vivere l’amore!