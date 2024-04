L’oroscopo del 2 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

È tempo di dare il via senza timore a nuove iniziative nel settore del lavoro così da poter guadagnare di più. Che senso ha lavorare sodo se poi vi ritrovate bloccati sullo stesso punto? Cercate di verificare i progressi personali e capire quale sarà il prossimo traguardo che vorreste raggiungere. Lasciate andare il vecchio e andate avanti! A stabilire il ritmo saranno i passi che farete con determinazione e coraggio. Volendo potete parlarne con chi sapete può essere utile a progredire più velocemente. Amore: in coppia, non è la giornata giusta per essere esigenti con il partner o provocarlo. Datevi una regolata. Soli: se una persona vi attrae, per oggi evitate di prendere iniziative. Aspettate, lasciate che sia lui/lei a fare il primo passo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se siete spinti a raggiungere un obbiettivo o a realizzare un progetto senza sapere bene perché, oggi potreste mettere in discussione la vostra decisione. Penserete che al momento siete entusiasti ma cosa accadrebbe se dovessero presentarsi degli ostacoli? E oggi potrebbero emergere proprio quei dubbi che vi fanno vacillare. È tempo di abbattere qualsiasi barriera e concretizzare quanto avete in mente. Dovete credere in voi stessi, nelle vostre capacità e potreste rimanere sorpresi da quanto realizzerete! Amore: in coppia ,zero disaccordi e amore intenso. Programmate una cenetta romantica! Soli: una persona flirterà con voi apertamente e la seguirete senza porvi domande. Sfrutterete al massimo questo incontro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno è in dissonanza con il Sole in Ariete: il transito rappresenta un invito a risolvere le questioni in sospeso. Preparatevi a dire addio a ciò che avete trascinato così da aprire la strada a situazioni migliori, a nuove avventure e opportunità. Su un altro piano: oggi potrebbero rivelarvi dei segreti e dovrete tenerli per voi, anche se forse sarete tentati di spifferarli. Se invece ci sono cose che non volete ascoltare, fermatele subito così da non diventare dei complici delle indiscrezioni. Amore: in coppia, non potrete sfuggire alle domande del partner che vi trova un po’ distanti. Rassicuratelo/a. Soli: chi vi corteggia aspetta una risposta: è il momento dunque di dire apertamente cosa vi aspettate o cosa pensate…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

State per portare a termine un progetto o concludere un affare entrambi importanti? Appoggiatevi agli amici per avere il loro sostegno e incoraggiamento. Saranno presenti con affetto e vi offriranno dei suggerimenti utili. Con una tale solidarietà non c’è nulla che non potete conquistare. Al contempo, potreste avere conversazioni entusiasmanti, nuove amicizie, unirvi a un gruppo di persone che la pensano nel vostro stesso modo. E con una di queste sviluppare un legame importante. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto e lo direte apertamente. Le conversazioni è molto probabile che oggi non saranno di tutto riposo. Soli: la tendenza odierna è quella di evitare qualsiasi delusione d’amore e vi chiudete nel vostro carapace.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni siete pronti a dire addio alle abitudini ormai superate e a dare il via con entusiasmo a un nuovo programma quotidiano, non ultimo per essere più produttivi. Accogliere il cambiamento può essere una soluzione molto pratica a una questione complessa, è la chiave per una maggiore felicità e libertà. Su un altro piano: se sapete che gli amici e i familiari sono preziosi nella vostra vita, vi prendete cura di queste relazioni? In caso contrario dedicate del tempo alle persone a cui tenete. Amore: in coppia, il partner potrebbe chiedervi di lavorare di meno e dedicare più attenzioni alla relazione. Soli: deciderete di rinunciare a svolazzare a destra e a sinistra vivendo storie superficiali che, avete capito, non portano a nulla.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno vi dota di sicurezza in voi stessi, nelle vostre competenze e capacità. Nel vostro territorio circola entusiasmo e siete pronti a concedervi delle distrazioni nella vita personale oppure a portare avanti un’idea riguardante il lavoro. Se al riguardo in passato avete già sperimentato qualcosa di analogo ed è andato bene in questo momento potrebbe andare ancora meglio! Tenete presente che la prossima settimana potrebbe coincidere con nuovi e sorprendenti sviluppi positivi. Amore: in coppia: la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione ma non solo, con il partner sarete molto esigenti…Soli: è un martedì in cui avrete un solo desiderio: testare il vostro potere di seduzione. Fate attenzione, non esagerate.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno, se insieme ad altre persone state lavorando a un progetto, i prossimi giorni sono ottimi per completare una fase, così da poter lavorare su quella successiva. Non è escluso che potrebbe essere necessario esaminare ulteriormente e parlare di tutti gli aspetti ed è particolarmente importante che tutti siano d’accordo sul percorso da seguire. Sfruttate questa opportunità per sgombrare il campo da eventuale confusione, malintesi ed equivoci così da poter progredire. Amore: in coppia, in mente avete mille idee per dare nuovo slancio alla relazione e le direte al partner con grande dolcezza. Soli: molti incontri inaspettati e originali ma non lanciatevi sulla prima persona che vi corteggia, approfondite la conoscenza.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ la giornata ideale per dare il via a nuove abitudini e rinnovare il programma quotidiano. Al contempo, potreste essere spinti a mettere a punto un progetto o un piano oppure a risolvere una difficoltà che va avanti da un po’ di tempo. Se avete in programma qualcosa di divertente, inoltre, state pur certi che l’atmosfera sarà splendida! Parliamo ovviamente di uscite con gli amici ma gli aspetti odierni vi regalano inoltre la possibilità di dedicarvi al vostro hobby preferito e trarne soddisfazione. Amore: in coppia, avrete il coraggio di porre domande che finora pensavate fossero scomode. Il partner vi risponderà con sincerità. Soli: potreste regolare alcuni vecchi conti: vi permetterà di essere più disponibili per una nuova relazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno nel vostro settore delle finanze siete consapevoli che al riguardo dovreste assumere un atteggiamento responsabile ed evitare acquisti. E oggi sarete in grado di sfruttare al meglio il vostro denaro. Ad esempio, prima di prenotare un viaggio o spendere per qualcosa che vi permetta di evadere, controllerete attentamente il costo. Penserete infatti che se riuscirete a trovare una soluzione analoga a un prezzo minore avrete più soldi a disposizione per gratificarvi. Amore: cercate di comprendere meglio il partner: mettendovi nei suoi panni, vedrete le cose in modo diverso. E molti problemi di sicuro svaniranno. Soli: trovare la persona giusta oggi non è facile. La solitudine vi permetterà di capire cosa volete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna nel vostro segno, è un martedì impegnativo ma gratificante: anche se il lavoro, gli affari e i progetti chiederanno molto del vostro tempo, avrete un buon ritorno. Potreste anche dover fare delle ricerche approfondite. Il lavoro dunque potrebbe richiedere molta energia e concentrazione, forse più di quanto pensavate, ma alla fine della giornata sarete più che soddisfatti dei risultati. In serata, concedetevi un po’ di meritato divertimento con gli amici o i familiari, esibite il vostro senso dell’umorismo! Amore: in coppia, molto romantici, sentimentali, il vostro obbiettivo è quello di rendere ancora più solida la relazione. Soli: non è da voi ma oggi sarete disposti a togliere la corazza così da esprimere ciò che provate in modo caloroso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno e dovreste lasciare alle spalle, mentalmente, qualsiasi situazione sia motivo di preoccupazione. Potreste aver riflettuto solo sulla peggiore delle ipotesi, a scenari catastrofici e questo forse è il motivo per cui la situazione non sta cambiando. Pensate positivo e le cose si muoveranno di conseguenza. Obietterete che è più facile da dire che da fare ma si rivelerà un metodo molto efficace: vi permetterà di prendere delle decisioni chiave. Amore: in coppia, affinché la relazione proceda in modo armonioso dovete ritrovare fiducia e complicità. Soli: meno socievoli del solito, con desideri mutevoli, se non fate uno sforzo, oggi potete pure dire addio a nuovi incontri romantici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno rappresenta un invito a movimentare la vita sociale: pur mantenendo le relazioni con i vecchi e leali amici apritevi a nuove opportunità che si profilano all’orizzonte. Al contempo una conversazione potrebbe scatenare il vostro entusiasmo e sentirvi pronti ad agire, soprattutto se desiderate uscire da una situazione limitante. Rappresenterà il discorso di incoraggiamento di cui avete bisogno. In ogni caso, prima di lanciarvi accertatevi di poter tornare indietro. Amore: in coppia, giornata un po’ complicata. Il dialogo con il partner è bloccato, vi sentite di fronte a un muro. Soli: la situazione è confusa, nulla va come vorreste. Siete stufi di amori tira e molla o unilaterali. Oggi starete per conto vostro.