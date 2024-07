L’oroscopo del 2 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’arrivo di Mercurio in Leone vi rende ancora più coraggiosi del solito, avrete splendide idee che vi permetteranno di dare il via ai vostri progetti quando il 22 luglio, il Sole entrerà in Leone. Con questo ottimo aspetto di Mercurio, fino al 25, siete siete più positivi, estroversi e comunicate con maggiore entusiasmo. Quando parlerete sarete ascoltati con attenzione – fate autopromozione! – vi adatterete a chi avete di fronte e direte più o meno ciò che l’altro desidera sentire, complimenti compresi. E’ un ottimo momento per affinare un talento creativo nonché divertirvi. Amore: in coppia, splendida sintonia con la dolce metà, il desiderio reciproco è al top, entrambi volete condividere tutto! Soli: i pianeti illuminano la vostra vita sentimentale. Sorpresa del giorno: vi innamorate e date il via a una storia d’amore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio entra in Leone, fino al 25 luglio sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: qualunque problema o compito possa incombere su di voi, sarete pronti ad affrontarlo. Al contempo, il transito rappresenta un’opportunità per stabilire confini solidi e positivi tra lavoro e vita privata. Aggiungiamo che in questo periodo proverete forti emozioni soprattutto nelle questioni riguardanti le persone care. In caso di discussione o di un chiarimento, mantenete la calma anche se vi ritenete offesi, così da evitare che la conversazione prenda una piega pericolosa. Amore: in coppia, che la relazione vada bene o meno, oggi chiarirete un problema e ciò vi permetterà di ripartire mano nella mano.. Soli: attratti da una persona ma avrete la sensazione che sia uguale a un/a ex e avrete dei dubbi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Leone, fino al 25 luglio accende il vostro ottimismo, l’energia di questo segno accentua la vostra capacità di entrare in contatto e conversare con gli altri in modo positivo. Saranno in molti, colleghi compresi, a rivolgersi a voi anche per essere incoraggiati. Il dono della parlantina vi permetterà di stringere nuove relazioni – alcune utili anche nel lavoro – ed è un buon momento per promuovere le vostre idee o la vostra attività. E’ possibile che da una conversazione nasca una grande idea per un progetto. Unica accortezza: evitate chiacchiere inutili e pettegolezzi. Amore: in coppia, vorrete introdurre una nota piccantina e troverete dei modi per affascinare la dolce metà. Soli: con Mercurio in Leone potreste decidere di navigare su una app di incontri e fare nuove conoscenze. Conquisterete!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 25 luglio, Mercurio in Leone sosta nel vostro settore delle finanze e avrete la possibilità di aumentare le entrate. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un lavoro extra o di ampliare la vostra attività oppure un hobby trasformarsi in una fonte di guadagno. In ogni caso, fate attenzione: se avete intenzione di dare il via a un progetto o un’impresa, prima di investire il tempo, le energie o il denaro fate le verifiche necessarie e se avete dei forti dubbi, lasciate perdere. Infine, se da tempo desiderate lanciarvi in un acquisto, confrontate i prezzi e aspettate fino a giovedì. Amore: in coppia, sarete determinati a usare il vostro fascino per riaccendere la passione. Soli: in caso di incontro o di un appuntamento, evitate di pensare di non essere all’altezza. Avete le carte in regola per conquistare!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio sosta nel vostro segno – fino al 25 luglio – avrete voglia di condividere le vostre idee e se avete lavorato su un progetto è il momento di parlarne per chiedere un consiglio. In questo periodo sarete dotati di grande sicurezza e per ottenere ciò che desiderate sfrutterete il vostro talento e il fascino. Nel corso del transito tenete presente che lo sguardo di chi conta sarà puntato su di voi per cui assicuratevi dare il meglio. Fino a giovedì, il pianeta in dissonanza con Plutone: potreste essere costretti a subire una situazione. Ma si tratterà di pochi giorni, in seguito tornerete a brillare. Amore: in coppia, nella relazione c’è fantasia e leggerezza, stare in compagnia del partner vi regala gioia. Soli: una persona che vi attrae vi sorprenderà in modo piacevole. Oggi nella vita affettiva accadrà qualcosa di importante.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 25 luglio, Mercurio in Leone sosterà alle spalle del vostro segno: se in una relazione personale o di lavoro ci sono dei problemi, è il momento di dare il via a una conversazione sincera. Fate il primo passo. Qualunque cosa sia accaduta il transito rappresenta un’opportunità per parlare delle vostre emozioni, del dispiacere e permettere a entrambi di ripartire da zero. Più in generale, evitate di essere critici nei confronti di voi stessi e pensare a tutto ciò che potrebbe andare storto: cercate di stare accanto a persone che vi sostengono, esaltano le vostre qualità. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare ancora più vicini al partner e mostrare il vostro amore. Le vostre attenzioni avranno il potere di rassicurarlo/a. Soli: è il martedì ideale per conquistare e scrivere un capitolo importante della vita affettiva.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Leone, fino al 25 luglio, per il vostro segno è un eccellente transito, la vita sociale brilla, il pianeta vi mette al centro della scena! E’ un ottimo periodo per stringere nuove relazioni sia nell’ambito professionale che personale. Se in mente, inoltre, in mente avete un’idea o un progetto oppure un obbiettivo, sarete molto convincenti e ciò vi darà l’opportunità di realizzare velocemente ciò che proporrete. Ultimamente siete stati un po’ per conto vostro? Considerate il transito come un intermezzo più luminoso e rilassante tutto da assaporare. Amore: in coppia, volete mostrare alla dolce metà quanto siete amorevoli e coccoloni. Il partner apprezzerà. Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri. Prestate attenzione ai segnali e date il via a una conversazione giocando la carta del fascino.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio entra in Leone, fino al 25 luglio sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: rifletterete su come andare avanti con i vostri piani, penserete al futuro. In questo periodo sarete pronti ad ampliare il giro dei contatti di lavoro e a parlare dei vostri progetti con persone che sapete saranno d’aiuto a concretizzarli. Bando alla modestia, è il momento di mettervi sotto i riflettori e mostrare il vostro talento, lasciare che a parlare siano le vostre ambizioni! Nel corso del transito, potreste avere un incontro con il boss per una questione importante. Amore: in coppia, se il partner dovesse fare una critica partirete in quarta. Eppure potrebbe dire qualcosa di vero, per cui se necessario, chiedete scusa. Soli: in caso di incontro evitate di porvi troppe domande. Puntate sulla leggerezza!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’arrivo di Mercurio in Leone, fino al 25 luglio, vi rende più spontanei e sinceri del solito, parlerete senza filtri ma tenete presente che se lavoro o vita personale volete fare una buona impressione, la diplomazia in questo periodo deve essere una priorità. Anche con gli amici e i familiari va bene essere sinceri ma senza esagerare: riflettete dunque prima di fare un commento scortese, poco sensibile a una persona che sta attraversando un momento difficile. Su un altro piano: con il transito sono favoriti spostamenti e viaggi soprattutto in posti che non conoscete. Amore: in coppia, romanticismo, passione da condividere con il partner. Se non è sulla stessa lunghezza d’onda fate ampio uso di senso dell’umorismo e amore. Soli: determinati, oggi partirete alla conquista di una persona che vi attrae da tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Mercurio in Leone, fino al 25 luglio, avrete le intuizioni giuste, la fiducia e la sicurezza necessarie per trasformare le finanze e la vita lavorativa. Nel corso del transito potreste avere inoltre delle conversazioni su questioni di denaro, per alcuni Capricorno non è esclusa la vendita di una casa. In questo periodo l’intuito sarà accentuato e istintivamente capirete le intenzioni di chi avete di fronte, cosa pensa, sentirete se la persona è sincera e potete concedere la vostra fiducia. Tuttavia, andateci piano poiché potreste attribuire intenzioni malevole che non ha. Amore: in coppia, è una giornata perfetta per godervi la vita in compagnia della dolce metà! Soli: sono favorite tutte le relazioni: potete incontrare gli amici, stringere nuovi contatti oppure dare il via a una nuova storia romantica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 25 luglio, Mercurio in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali e rappresenta un invito ad avere conversazioni all’insegna della comprensione reciproca, dell’accordo, della collaborazione. Per il vostro segno è un transito molto positivo, potete trarre dei vantaggi sia a livello personale, in cui il dialogo è favorito, sia a livello di lavoro o di affari, potreste firmare un contratto o dare il via a un progetto o a una collaborazione con un’altra persona. In generale se deciderete di muovervi in nuovi ambienti, anche online, arriveranno ottime opportunità. Amore: in coppia, se nel corso della giornata volete mantenere un’atmosfera armoniosa evitate argomenti delicati. Soli: andrete a un appuntamento poco convinti ma scoprirete che l’altro/a è intrigante e scatterà la passione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Leone, fino al 25 luglio, punta i riflettori sul vostro settore dello stile di vita: è il momento ideale per pensare al vostro benessere, prendere cura di voi stessi, seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico e concedervi delle pause. Farà bene al corpo, alla mente e allenterà lo stress. E’ un periodo in cui rallentare il ritmo e semplificare, per quanto vi è possibile, gli impegni di lavoro: sarete più efficienti. L’ultima cosa di cui ora avete bisogno è quella di mettervi sotto pressione inutilmente. Amore: in coppia, nella relazione c’è reciproca sincerità e tranquillità. È un bel martedì in cui condividere le cose belle e buone della vita e lanciarvi nell’eros! Soli: se non avete voglia di uscire, invitate a casa qualche amico: chissà, a sorpresa potrebbero presentarsi con una persona speciale.