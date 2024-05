L’oroscopo del 2 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Plutone in Acquario entra in moto retrogrado: nei prossimi mesi le amicizie potrebbero essere messe alla prova così da rafforzare quelle autentiche ed eliminare le relazioni che non funzionano più. Il pianeta, fino a domenica prossima è in buon aspetto con Marte in Ariete: il transito vi dota di una forza incredibile, resistete a tutto e siete indistruttibili! Sfruttate queste energie per mettervi in gioco, lavoro compreso, conoscere nuove persone, sbarazzarvi di tutto ciò che vi impedisce di prendere l’iniziativa e progredire! Amore: in coppia, l’amore procede a meraviglia! Con il partner deciderete di uscire con gli amici o vi dedicherete a un’attività da fare insieme. Soli: possibilità di incontri sui siti di appuntamento oppure uscirete e incontrerete una persona che vi piacerà.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La carriera e le ambizioni potrebbero essere al centro della vostra attenzione e desiderate un cambiamento. Plutone in Acquario entra in moto retrogrado e fino all’11 ottobre; è un buon periodo per dare uno sguardo approfondito a ciò che sta accadendo nel lavoro. La strada verso il successo non è sempre diritta, a volte ci sono delle curve. Rivedere dunque alcuni obbiettivi che sapete sono ormai obsoleti, potrebbe aprire la strada a qualcosa più in linea con i vostri valori, su cui varrà sicuramente la pena di lavorare. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti importanti per far evolvere la relazione, trascorrerete dei momenti intimi. Soli: arriverà un invito per un appuntamento romantico. E’ molto probabile che trascorrerete la serata e la notte in dolce compagnia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Plutone in Acquario che oggi entra in moto retrogrado, un progetto potrebbe svanire e sarete costretti a esaminare ciò che volete intraprendere con maggiore attenzione, soprattutto se siete un po’ spaventati o preoccupati riguardo al futuro, Se avete fatto il passo più lungo della gamba o vi siete lanciati in qualche iniziativa rischiosa oppure eccessivamente costosa, è il momento di fermarvi e riflettere: non sarà semplice né una passeggiata di piacere ma in questo modo prenderete la decisione giusta. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe aver programmato una sorpresa, una cenetta a due o qualcosa di romantico. Evitate discussioni troppo serie e divertitevi! Soli: non avete voglia di pensare all’amore, il vostro status offre il vantaggio di fare quello che volete.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Plutone in Acquario sosta nel vostro settore della trasformazione e da oggi entra in moto retrogrado: al vostro segno chiede di rivedere qualsiasi decisione, soprattutto nelle finanze, che potrebbe avervi portato fuori strada. Nei prossimi mesi potreste rendervi conto di aver avuto abitudini, atteggiamenti e modelli malsani che hanno inciso sulle finanze. Fino a domenica, il pianeta è in buon aspetto con Marte: il transito vi permetterà di dare il via a conversazioni che rafforzeranno importanti alleanze professionali. Amore: in coppia, è il momento di esprimervi. Dite al partner ciò che provate, mostrate apertamente il vostro lato romantico e il vostro amore! Soli: uscite o navigate sui siti d’incontri: la vostra parlantina, il modo di comunicare farà colpo su tutti/e!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Plutone in Acquario entra in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: fino a ottobre potrebbero entrare in una fase significativa. Il transito rappresenta un invito a liberarvi del superfluo e a immergervi nell’essenza del vero lavoro di squadra. Questo periodo mette alla prova l’autenticità dei vostri legami così da rafforzare solo quelli che contano davvero. È tempo di scoprire, con un atteggiamento obbiettivo, chi è veramente al vostro fianco e chi invece sta recitando solo un ruolo. Amore: in coppia, con il partner troverete l’attività che vi permetterà di prendere le distanze dal quotidiano così da stare meglio insieme e più innamorati che mai. Soli: pronti a fare il primo passo nei confronti di chi vi attrae. L’altro avrà una reazione che vi piacerà.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Plutone in Acquario entra in moto retrogrado e punta i riflettori sul vostro settore del quotidiano, del benessere e del lavoro. È tempo di sbarazzarvi di tutto ciò che non contribuisce al progresso, lasciando spazio ad abitudini e attività che vi permettano di stare bene, in armonia con voi stessi. Fino all’11 ottobre tenete presente che la ricerca della perfezione è positiva ma la saggezza di sapere cosa conta veramente e cosa dovete cambiare non renderà vano il vostro impegno anzi sarete ancora più produttivi. Amore: in coppia, in mente avete grandi progetti. Dovete solo trovare il tempo di parlarne con il partner così da capire se è o meno d’accordo. Soli: volete vivere una relazione seria e stabile con una persona affidabile e innamorata. E se invece già la conosceste ma non l’avete notata?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Plutone in Acquario entra in moto retrogrado e nella vita sociale potreste stringere delle nuove relazioni che potrebbero essere rivoluzionarie, cambiare radicalmente la vostra vita. Preparatevi a incontri tanto profondi quanto trasformativi. Le persone che entreranno nella vostra vita durante il transito, fino all’11 ottobre, non saranno solo incontri casuali, ma potrebbero essere co-protagonisti nel vostro percorso. Al contempo, sfruttate questo periodo per scoprire cosa vi regala gioia. E’ un ottimo momento per lavorare su progetti creativi. Amore: in coppia, se l’atmosfera è un po’ tesa, evitate battute umoristiche: cercate di essere affettuosi e rassicuranti. Soli: non pensate né all’amore né al romanticismo oppure sarete così esigenti che chiunque potrebbe essere una delusione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Plutone in Acquario entra in moto retrogrado e nel settore della casa, della famiglia potrebbe esserci una trasformazione radicale. Il transito rappresenta un’opportunità per risolvere definitivamente vecchi problemi con le persone care che periodicamente tornano a galla. Fino all’11 ottobre il transito vi spingerà a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo che possiate trascorrere più tempo insieme agli amici e ai familiari. In ogni caso, avrete bisogno di tranquillità dunque state alla larga da chi crea agitazione e cerca la lite. Amore: in coppia, oggi farete l’amore e non la guerra! I passaggi accendono il desiderio e il partner sarà pronto a seguirvi in questo erotico e affascinante percorso. Soli: più simpatici, più aperti, conquisterete non una ma più persone. A voi la scelta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Plutone in Acquario sosta nel vostro settore della comunicazione e oggi entra in moto retrogrado: se avete evitato determinate conversazioni di lavoro o personali, ora potete affrontarle. Con questo transito avrete più che mai l’abilità di trasformare anche i dialoghi più scoraggianti in opportunità di crescita. Fino all’11 ottobre, sarete spinti ad ampliare la cerchia dei contatti ma fate attenzione che ciò non vi porti a trascurare gli amici di sempre. Infine, prima di condividere informazioni riservate chiedetevi se potete fidarvi. Amore: in coppia, il partner vi trova divertenti, simpatici e pieni di vita. Sulla relazione soffia un vento di novità che giova a entrambi. Soli: in programma c’è un incontro romantico e direte sì a un appuntamento. Perderete la testa (ma sarà un fatto reciproco).

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Plutone in Acquario entra in modo retrogrado nel vostro settore delle finanze: potreste aver voglia di riflettere su quanto avete realizzato al riguardo e adottare un approccio diverso. Questo cambio di direzione vi spinge a rivedere anche il vostro atteggiamento verso il denaro, i beni, cosa e chi apprezzate e il vostro livello di autostima. Durante il transito, potreste essere preoccupati per i soldi ma il pianeta vi permetterà di avere una nuova prospettiva. E con meno pressione, miglioreranno le scelte e le decisioni. Amore: in coppia, la relazione sta andando alla grande, c’è una bella intensità nei sentimenti e l’atmosfera è bollente. Insieme vi sentite realizzati! Soli: l’aria profuma d’amore e ci sono bellissime opportunità. Sul posto di lavoro una persona, forse un/a collega, vi farà gli occhi dolci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Plutone nel vostro segno, oggi entra in moto retrogrado fino all’11 ottobre. Fate del vostro meglio per essere pazienti, anche se ciò significherà accantonare temporaneamente alcuni progetti che avete a cuore in modo da concentrarvi su questioni più urgenti. Non è piacevole ma c’è un lato positivo: facendo un passo indietro ed esaminando la vostra situazione avrete la possibilità di introdurre un maggiore equilibrio e avere un approccio diverso e innovativo alle questioni riguardanti la carriera, le finanze e le responsabilità personali. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, insieme siete felici. Ogni cosa che farete insieme sarà fonte di gioia e benessere. Soli: un incontro è possibile ma essere così selettivi rappresenta un ostacolo alla nascita di una storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Plutone in Acquario sosta alle spalle del vostro segno ed entra in moto retrogrado fino all’11 ottobre. Durante questo periodo un progetto potrebbe rimanere in sospeso ma al contempo presentarsi nuove opportunità, avere la possibilità di aprire nuove porte che fino a oggi avete evitato. Per vivere al meglio questo periodo imprevedibile è accettare che non potete avere il controllo totale sulle situazioni e invece seguire la corrente. Nel corso del transito vi sarà comunque facile lavorare sulla risoluzione dei problemi. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, il vostro cuore più leggero e avete la speranza che le cose tornino alla normalità e che i dissapori siano ormai alle spalle. Soli: accetterete l’invito di una persona che ha attirato la vostra attenzione e un sogno si avvererà!