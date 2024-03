L’oroscopo del 20 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon compleanno, Ariete! Il Sole alle 04.07 è entrato nel vostro segno – sosterà per quattro settimane – ed è un periodo in cui brillerete, sarete esuberanti, entusiasti, con grande sicurezza in voi stessi. Il pianeta oggi è in buon aspetto con Plutone, il che fa pensare che lavoro o vita personale, vi sentirete pronti a prendere una iniziativa coraggiosa. Se nelle ultime settimane avete incontrato numerosi ostacoli, da oggi avete via libera! Che si tratti di obbiettivi, progetti o desideri, dovete concentrarvi su ciò che per voi è più importante. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner sono costruttive, l’intesa sul fronte eros è al top, gli abbracci e baci sono bollenti. Soli se una persona vi attrae, fate il primo passo, prendete l’iniziativa: il vostro potere di seduzione è al top!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Ariete da oggi e nelle prossime quattro settimane sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un’opportunità per prendere cura di voi stessi, per riflettere su situazioni lasciate in sospeso, mettere in discussione qualcosa che avete intrapreso nella vita professionale o privata e decidere se è il momento di apportare alcune modifiche o mollare definitivamente. Al contempo, il passaggio potrebbe spingervi a trovare il coraggio per fare un passo avanti nel lavoro, qualcosa che segnerà positivamente il vostro percorso. Amore: in coppia, non è una giornata tranquilla: potrebbero riemergere vecchi rancori, vostri o del partner. Mantenete la calma…Soli: chi vi corteggia potrebbe fare dei commenti spiacevoli nei vostri confronti. Evitate di reagire, non ne vale la pena.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Ariete è un transito che vi piacerà, saranno quattro settimane molto positive! Sarete dotati di grande dinamismo. Avrete voglia di ampliare gli orizzonti, il vostro sguardo sarà rivolto al futuro e ai progetti che vorrete realizzare. Sarà importante al riguardo stringere nuovi contatti, anche online, che vi saranno utili a concretizzare quanto avete in mente. Il buon aspetto con Plutone inoltre indica che sarete spinti a riprendere gli studi o a frequentare un corso oppure a cogliere nuove opportunità che faranno lievitare le entrate. Amore: in coppia, esprimerete al partner il desiderio di ravvivare un po’ la relazione, al momento forse un po’ noiosa. Parlate con tenerezza. Soli: incrocerete lo sguardo di una persona molto attraente e nascerà un flirt passionale!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Ariete da oggi e per le prossime quattro settimane sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: è il momento ideale per mettervi al centro della scena. Potreste ricevere una promozione o dare il via a un’attività secondaria redditizia oppure svolgere un lavoro freelance per un cliente importante. Bando alla modestia, dunque, non nascondete il talento: fate vedere di che stoffa siete fatti, mostrate il coraggio, la determinazione e farete passi avanti giganteschi! Sarete notati e arriverà il meritato riconoscimento per l’impegno. Amore: in coppia, avrete la sensazione che nulla, oggi, vada per il verso da voi desiderato. Forse avete aspettative troppo alte? Soli: che fine ha fatto il vostro senso dell’umorismo? Cercate di sorridere, di essere più aperti nei confronti di chi vi corteggia!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole oggi entra in Ariete, in ottimo aspetto con il vostro segno. Se ultimamente la vostra vita lavorativa o privata è stata un po’ complicata, ora vi sentirete più leggeri, sarete più coraggiosi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida e vincerla! Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla carriera o alla vostra attività. Potreste infine anche viaggiare di più per motivi di lavoro o personali, andare in posti che non conoscete e vivere nuove esperienze. Amore: in coppia, praticare delle attività con il partner avrà il potere di ravvivare la relazione. Le idee non vi mancano…Soli: un flirt non vi appagherà e potrebbe scatenare nostalgia per un/a ex. Andate avanti, non pensate al passato!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Ariete da oggi e per quattro settimane punta i riflettori sul vostro settore legato alla produttività, alle finanze. Con questo transito sarete spinti a lavorare di più per guadagnare di più o per aumentare le entrate della vostra impresa. In entrambi i casi il vostro impegno sarà apprezzato dal boss o dai clienti. Con la presenza di Mercurio in Ariete, inoltre, potreste porvi alcune domande importanti e dare il via a conversazioni importanti che porteranno a decisioni importanti. Affari, finanze o blocchi emotivi, il passaggio è un’opportunità per fare progressi. Amore: in coppia, pieni di mille attenzioni con l’obbiettivo di stupire il partner ma rischiate di diventare un po’ soffocanti. Soli: dare il via a una nuova storia? Dovete concedere fiducia all’altro/a e lasciarvi andare!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Sole in Ariete, nei confronti di alcune persone potrebbero emergere delle emozioni che fino a oggi avete nascosto anche a voi. Sarete pronti ad ammettere che le cose non sono perfette come vorreste e ansiosi di esprimere ciò che provate. Non dovrete sorprendervi se qualcuno sarà scioccato da ciò che direte o farete: voi vi sentirete molto più liberi e sereni. Il transito dunque vi rende più determinati e grintosi del solito: ottimo atteggiamento per cercare un nuovo impiego o trovare nuovi clienti o imporvi sul posto di lavoro, oppure dare il via a una società. Amore: in coppia, vi amate come il primo giorno, la passione è sempre forte! in programma c’è una serata bollente! Soli: negli affari di cuore è una splendida giornata. Un incontro a sorpresa prenderà una piega romantica e passionale!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Sole in Ariete c’è un risveglio! Avete intenzione di voltare pagina apportando alcune modifiche. Sentirete che non è il momento di rimanere chiusi nella vostra zona di comfort e nel quotidiano dunque il ritmo sarà accelerato, nel lavoro avrete la sensazione di dover portare a termine qualunque impegno o compito alla velocità della luce. Le energie non vi mancheranno tuttavia anche se vi sentite forti da poter concludere tutto presto e bene, non significa farvi carico di mille responsabilità. Se infine, siete in cerca di impiego lo troverete! Amore: in coppia, è una giornata perfetta per programmare una cenetta a due o per organizzare un fine settimana romantico. Soli: in cerca di ammiratori/trici o dell’anima gemella? Potreste trovare entrambi! Stringerete comunque nuove amicizie.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Ariete vi dota di energie super e le impegnerete in passeggiate, escursioni o in qualsiasi altra attività – ad esempio un nuovo hobby – che vi appassiona, da cui trarre piacere. Il transito dunque riaccende la voglia di avventura, di vivere nuove esperienze, di concretizzare nuove idee e tanto meglio se comporteranno un po’ di rischio o competizione, proverete ancor più soddisfazione. E grande sarà anche l’impegno nel lavoro poiché avrete il desiderio di distinguervi da chi vi circonda. Grazie alla creatività e alla passione ci riuscirete. Amore: in coppia, è una giornata in cui desiderate uscire, muovervi e se il partner non sarà d’accordo, sono possibili delle piccole discussioni. Soli: per oggi, non sono previsti incontri epocali ma solo un dolce flirt. Meglio di niente…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Ariete per quattro settimane, potrebbe scatenare delle tensioni, dovrete battagliare per ottenere qualsiasi cosa – compresa una somma di denaro – e non è escluso inoltre che vi troverete di fronte a un bivio, dovrete prendere delle decisioni importanti. Ma, proprio come l’Ariete, siete leader: sfruttate l’energia del transito per ottenere il successo a cui mirate. Fate solo attenzione a non mettervi eccessivamente sotto pressione e prendere invece cura di voi stessi, ogni tanto staccare la spina, rilassarvi e coccolare le persone care! Amore: in coppia, tra critiche e silenzi pesanti, il partner potrebbe avere la sensazione di essere una bomba a orologeria. Soli: per oggi, non avete alcuna intenzione di lanciarvi in una relazione stabile, impegnativa, preferirete divertirvi in compagnia degli amici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Ariete, da oggi e per quattro settimane sosterà nel vostro settore della comunicazione. In questo periodo potreste avere conversazioni interessanti mirate a concludere positivamente e velocemente degli accordi, degli affari (nuovi o che avete in cottura da un po’ di tempo) oppure a dare il via a una nuova attività, anche online. Il Sole è in buon aspetto con Plutone nel vostro segno: parlare francamente vi farà provare un senso di liberazione, dire ciò che pensate di una situazione ed eventualmente difendervi, vi metterà in grado di superare qualsiasi ostacolo! Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di una ventata d’aria fresca. Facendo tutto insieme rischiate di sentirvi soffocati. Soli: se un vaso si rompe si può incollare ma non sarà lo stesso. Se un/a ex dovesse tornare, ricordatelo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Pesci vi dà appuntamento al prossimo anno e oggi entra in Ariete, nel vostro settore delle finanze ed è qui che nelle prossime quattro settimane concentrerete l’attenzione. Sarete pronti a esaminare il budget e ad apportare le modifiche necessarie. E anche se potreste avere voglia di spendere, tenete presente che risolvere eventuali problemi, compreso saldare un debito, sarà liberatorio. Al contempo, se avete intenzione di guadagnare un po’ di soldi extra per migliorare lo stile di vita, potreste dare il via a un secondo lavoro redditizio. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ di insoddisfazione e noia. Forse avete entrambi bisogno di una pausa di riflessione. Soli: l’amore oggi è latitante. Se una persona vi attrae forse non ricambia oppure è diversa da come vi aspettavate.