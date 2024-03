L’oroscopo del 22 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se un’esperienza vissuta di recente ancora vi pesa mentalmente, parlare con un amico vi permetterà di vedere la questione da una prospettiva diversa e finalmente la lascerete alle spalle. Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci, rischiate di subire passivamente la situazione ma un approccio proattivo vi permetterà di risolvere rapidamente. Al contempo, oggi state alla larga da persone che costantemente vi coinvolgono nei loro problemi, spesso anche inesistenti. Lasciate che per una volta se la sbroglino da soli! Amore: in coppia, siete molto esigenti, chiederete al partner di impegnarsi in discussioni serie. Non siate troppo severi… Soli: in cerca di una storia seria ma dovreste essere un po’ più flessibili. Cosa che oggi vi sarà molto difficile.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci, un’amicizia o un’alleanza significativa potrebbe consolidarsi ma al contempo potrebbe accendere il desiderio di abbandonare gruppi che non vi interessano più, amicizie ormai obsolete e cercare nuove relazioni. E’ un’ottima giornata per rinfrescare il profilo sui social media così da sollecitare più interesse o potenziali clienti! Potreste inoltre scoprire la fattibilità o meno di un progetto o di un obiettivo a lungo termine, il che renderà più facile prendere le giuste decisioni. Amore: in coppia, se da qualche giorno tenete tutto dentro oggi rischiate di esplodere ed essere offensivi. Soli: un po’ frustrati, sembra che la persona che vi attrae non mostri segnali di interesse. Tiratevi su, aspettate e domani andrà meglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui siete pronti ad adottare riguardo a un problema un approccio concreto, non importa quanto bene o meno conoscete le persone coinvolte. State prendendo in considerazione un progetto che richiede molta professionalità? Se è così, dare il massimo può essere d’aiuto ad avere successo. È un buon momento per entrare in contatto con persone influenti e sviluppare delle relazioni che possano essere rafforzate nel tempo e che, al contempo, vi permetteranno di aprire nuove porte e progredire! Amore: in coppia, vi aspettate dei gesti che non arrivano e penserete che il partner sia distante, anche se forse è solo una vostra fantasia. Soli: la solitudine vi pesa parecchio e oggi penserete che il mondo intero ce l’abbia con voi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci siete spinti a parlare di un progetto o un piano realizzabile e a dare il via. Non vi manca la serietà, il senso di responsabilità, il desiderio di ottenere dei risultati e dunque potete prendere qualsiasi tipo di impegno. Tuttavia, evitate accuratamente di dubitare di voi stessi o temere di andare avanti: è tempo di essere coraggiosi. Concentratevi sui vostri obiettivi, elaborate una solida strategia e tenete presente che durante il percorso gli astri faranno attivare uno o due colpi di fortuna! Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimente ciò che provate. Qualcosa vi blocca ed è spiacevole. Fate un respiro profondo e provate a parlare… Soli: siete riservati e riluttanti ad avere incontri. Niente panico, domani il sole tornerà a splendere.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potreste conoscere una persona che cambia le proprie opinioni e si muove in base a chi si trova di fronte. E’ un camaleonte che va evitato: è più interessato a fare una buona impressione agli altri che a costruire una relazione autentica o ad aggiungere valore a qualsiasi cosa. Frequentarlo non solo sarà dannoso per la vostra vita sociale ma al contempo per il portafoglio: non dovrete sorprendervi se vi chiederà di pagare qualcosa, ad esempio un pranzo. Le persone false di solito sono anche delle scroccone. Amore: in coppia, la relazione attraversa una splendida fase di crescita, insieme al partner fate progetti per migliorare la qualità della vostra vita a due. Soli: dovete sorridere! Oggi avete la possibilità di fare un incontro romantico interessante.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

In questo momento vi sentirvi pronti a imboccare una nuova direzione e a cambiare la vostra vita ma una persona potrebbe bloccarvi, preferire che le cose rimangano così come sono. Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci è tempo di riflettere se dovete qualcosa a questa persona. A frenarvi potrebbe essere un malinteso senso della lealtà. La sua mancanza di sostegno tuttavia la dice lunga sul tipo di relazione e potreste avvertire il peso della situazione. Riflettete e cercate di pensare prima di tutto alle vostre esigenze! Amore: in coppia, con il partner dovete essere sinceri, comunicate apertamente le vostre aspettative e i desideri. Soli: stufi del vostro status? Cercate di aprire la strada all’amore. Perché perdere altro tempo? Amate senza remore e senza paura!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ultimamente vi siete fatti carico di troppi impegni, compiti e responsabilità? Non è il momento di destreggiarvi per prendere cura di tutto ma quello di ridurre la lista delle cose da fare: più semplificherete e più sarà facile la vostra vita. Se ritenete di dover fare qualcosa che in realtà non volete fare, non dovete essere eccessivamente rigidi con voi stessi! Rilassatevi e scoprirete che la vostra giornata sarà sicuramente molto più produttiva e soddisfacente. Ritagliate un po’ di tempo libero poiché è probabile che riuscirete a fare di più. Amore: in coppia, particolarmente tolleranti con il partner. Lo/a guarderete con occhi diversi e vorrete scoprire qualcosa in più. Soli: potete di seduzione al top, voglia di piacere e conquistare! Negli affari di cuore è una bella giornata.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una persona che stimate e rispettate, potrebbe avere un atteggiamento freddo e indifferente. Potreste chiedervi se senza volerlo abbiate fatto qualcosa di sbagliato ma probabilmente non avete fatto proprio niente… La congiunzione Venere-Saturno in Pesci rappresenta un invito a evitare che lo stato d’animo dell’altro abbia un impatto sul vostro. Avete tante cose da fare, dunque ignorate e andate oltre con sicurezza. Questa notte Marte entra in Pesci – ne riparleremo – accentuerà la vostra creatività, la voglia di vivere e il vostro talento! Amore: in coppia, vi impegnerete per capire meglio il partner. Il che avrà un notevole impatto positivo sulla relazione. Soli: il lavoro assorbe tutta la vostra attenzione, per cui oggi probabilmente non lascerete molto spazio agli affari di cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci, in casa potrebbe esserci una discussione, probabilmente le vostre idee o le opinioni si scontreranno con quelle delle persone care. Forse avete in mente un piano che non è di loro gradimento. A meno che non troverete un modo per risolvere, vi sentirete tutti a disagio e anche un po’ rancorosi. Il transito per il vostro segno rappresenta un invito a lasciare in sospeso il vostro piano: domani la situazione migliorerà, avrete modo di parlarne esaminando le modifiche di tutti i familiari. Amore: in coppia, è il venerdì

giusto per mettere le carte in tavola e parlare di eventuali problemi. Esprimetevi con gentilezza. Soli: potrebbe esserci un incontro ma prima di lanciarvi riflettete così da evitare di ripetere gli stessi errori.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fate leva sul vostro senso di responsabilità – al vostro segno non manca davvero – e prima di promettere qualsiasi cosa, riflettete attentamente poiché in seguito potreste pentirvi. Se direte sì solo per entrare nelle buone grazie di una persona o fare una buona impressione, assicuratevi di essere all’altezza poiché lo sforzo richiesto potrebbe affievolirsi nel giro di poco perdere interesse, infischiarvene di aver fatto una promessa e ciò non andare affatto bene. Fareste una magra figura, per cui evitate e non esponetevi inutilmente. Amore: in coppia, volete coinvolgere il partner in alcuni progetti che avete a cuore da tempo e di cui non avete osato parlare. Soli: buone notizie! Siete più motivati a prendere il controllo della vostra vita amorosa e a dare il via a una storia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un venerdì in cui sul posto di lavoro potreste essere in disaccordo con un collega o un collaboratore oppure con il boss. Anche se tra voi solitamente tutto fila liscio, con la dissonanza Venere-Saturno potrebbe essere difficile andare d’accordo su qualsiasi argomento. Il transito domani sarà superato per cui fate leva sulla pazienza. Potrebbe essere che su una questione, anche di poco conto, siate entrambi testardi e non abbiate intenzione di andare incontro all’altro. Per porre fine all’impasse forse dovreste cedere. Amore: in coppia, prima di alterarvi per un dettaglio o per un malinteso verificate di aver capito bene cosa ha detto il partner. Siate tolleranti. Soli: se cercate l’amore, avete mille possibilità di un incontro romantico. Lascerete alle spalle qualsiasi delusione

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno è una giornata in cui non vi sentite al top. La tendenza è quella di concentrarvi su tutto ciò che ritenete non va in voi, nel vostro aspetto o nelle vostre prestazioni anziché sui lati positivi e ciò complicare non poco questo venerdì. Non solo, potreste essere spinti a fare anche dei paragoni con chi vi circonda con il risultato che sarete ancor più demotivati. Uscite velocemente da questo schema mentale negativo: vi muoverete al meglio e vi accetterete esattamente così come siete. Amore: in coppia, se avete intenzione di cambiare qualcosa nella relazione, fatelo con grande cautela ma soprattutto nel momento giusto. Soli: è possibile che una persona protettiva, attiri la vostra attenzione. Non volete storie frivole.