L’oroscopo del 23 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Pesci, fino al 30 aprile sosterà alle spalle del vostro segno: potreste sentirvi meno pimpanti del solito, un po’ demotivati, non sempre saprete come incanalare l’energia in modo efficace ma al contempo la creatività sarà al top! Tuttavia è un ottimo momento per rivedere i vostri obbiettivi prima che Marte, tra sei settimane, entri nel vostro segno. E’ il periodo ideale per elaborare strategie, riposare, riflettere e risolvere questioni lasciate in sospeso. Tanto più che sarà inutile premere l’acceleratore: le cose accadranno quando sarà il momento. Amore: in coppia, alcune piccole tensioni e malintesi. Con il partner cercate di esprimervi il più chiaramente possibile. Soli: la comunicazione non è al top: per oggi non lanciatevi in dichiarazioni d’amore. Rimandate.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 30 aprile, Marte in Pesci farà brillare la vita sociale, sarete pronti a stringere nuovi contatti che potrebbero essere utili anche nel lavoro, nel raggiungimento dei vostri obbiettivi. Potreste toccare con mano che il modo migliore per realizzare, ad esempio un progetto è quello di lavorare in team, senza tuttavia entrare in competizione. Se vi interessa, potreste anche garantirvi una nuova fonte di entrate acquisendo la conoscenza di software, stampa 3D, intelligenza artificiale o una nuova competenza di marketing digitale. Amore: in coppia, anche se avete delle preoccupazioni la tenerezza è molto presente.ed è più importante del resto. Soli: fascino, gioia di vivere, simpatia e tutti gli occhi oggi saranno puntati su di voi! Conquisterete il cuore di chi vi attrae.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte in Pesci, da oggi e fino al 30 aprile sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. Che abbiate più responsabilità da gestire o essere voi a scegliere di lavorare di più: l’importante è che i vostri obbiettivi siano realistici. La vita lavorativa sarà impegnativa, il che può anche farvi sentire sotto stress per cui fate delle pause, praticate esercizio fisico, concedetevi delle passeggiate per mantenere forza e vitalità. In generale, ricordate che è con la pazienza e la pianificazione che otterrete il successo. Amore: in coppia, sentimenti reciproci sono profondi e sinceri. Avete dei progetti con la dolce metà? E’ la giornata ideale per dare il via! Soli: oggi farete di tutto per trovare l’anima gemella! Le app di incontri per voi non hanno segreti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da oggi e fino al 30 aprile, Marte in Pesci invierà al vostro segno splendide vibrazioni, il pianeta rosso accenderà desiderio di ampliare i vostri interessi e cercare nuove opportunità. La vostra attenzione potrebbe essere catturata da qualche studio mirato a migliorare non solo le vostre conoscenze ma al contempo a fare passi avanti nel lavoro, nella carriera. Sul vostro percorso non troverete ostacoli. Il transito infine, accentua la vostra nota sensibilità: non esiterete all’occorrenza a fare sacrifici per le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, con il partner è amore a tutto campo, qualsiasi conversazione sarà dolce e al contempo costruttiva. Soli: siete dotati di grandi capacità nella comunicazione. Allora, scrivete messaggi o contattate senza esitare chi vi attrae.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il transito di Marte in Pesci, fino al 30 aprile, al vostro segno parla delle questioni finanziarie, della produttività. Non è escluso che sarete costretti a reclamare una somma che vi devono e con questo transito dovrete essere un po’ aggressivi, battere i pugni sul tavolo, evitando tuttavia che le emozioni, in particolare la rabbia, prendano il sopravvento. Atteggiamento distaccato da mantenere in generale, di fronte a qualsiasi situazione difficile. Sfruttate il passaggio per ottenere ciò che vi spetta ma con maggiore diplomazia. Amore: in coppia, qualsiasi storia d’amore richiede impegno, ne siete consapevoli e non dormirete sugli allori. Soli: sarete aperti a eventuali approcci e fate bene: avranno sicuramente un seguito molto romantico, ovvero una bella storia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 30 aprile, Marte sosterà in Pesci nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: chi vi circonda a volte sarà motivo di irritazione e frustrazione. Non è escluso un rapporto di forza ma probabilmente non ne parlerete e ciò potrebbe scatenare ancora di più tensione interiore. E’ un buon momento per affrontare il problema, chiarire la situazione una volta per tutte, anche attraverso un eventuale compromesso così da sentirvi sollevati. Facendo finta di niente, ingoiando il rospo, la relazione non potrà che peggiorare. Amore: in coppia, la vostra unione è basata sulla reciproca fiducia, oggi vivrete momenti di autentica felicità! Assaporate il presente. Soli: uscite, fatevi notare: il potere di seduzione è al top, siete magnetici e avete le carte in regola per conquistare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte in Pesci, da oggi e fino al 30 aprile, sosta nel vostro settore dello stile di vita: circolerà un po’ di stress, nervosismo e sarete determinati ad apportare alcuni cambiamenti importanti mirati ad alleggerire la mole di lavoro e avere più tempo libero per prendere cura voi stessi. Avrete inoltre voglia di introdurre nel quotidiano abitudini più sane ed eliminare quelle malsane. Questa potrebbe essere la vostra intenzione ma riguardo alla cura del corpo rischiate di esagerare. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale per il benessere. Amore: in coppia, è il momento perfetto per aprire il vostro cuore al partner. Insieme, siete pronti a rafforzare la relazione. Soli: sul fronte incontri le opportunità non mancheranno. Trovare l’anima gemella non sarà davvero un problema!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Pesci per il vostro segno è un transito eccellente, fino al 30 aprile sosterà nel vostro settore del tempo libero. La creatività sarà al top e avrete voglia di dedicarvi a un hobby o apprendere un’abilità artistica, ad esempio lo studio di uno strumento musicale. Durante questo transito avrete splendide energie che dedicherete maggiormente al divertimento, alle attività con i figli, al piacere in generale. Nel lavoro sarete competitivi ma nel modo giusto, più energici e determinati. Potreste lavorare su un progetto che avete a cuore. Amore: in coppia, voglia di prolungare i momenti in cui vi sentite rassicurati dal partner, dalla solidità dei suoi sentimenti. In caso di discussione, evitate di partire in quarta. Soli: il vostro fascino agirà come una calamita magnetica!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo di Marte in Pesci, fino al 30 aprile nel vostro settore della famiglia e della casa, se di recente avete pensato di apportare dei miglioramenti nell’abitazione, al riguardo impegnerete parecchie energie. Potreste ad esempio, mettere ordine in modo radicale eliminando oggetti ormai inutili, pitturare le pareti, spostare i mobili. Al contempo, alcune questioni con i familiari potrebbero scatenare forti emozioni: il transito rappresenta un’opportunità per procedere delicatamente e insieme alle persone care iniziare a risolverle. Amore: in coppia, alcune cose taciute potrebbero causare tensioni. È meglio parlare di ciò che infastidisce e trovare dei compromessi. Soli: anche se una persona vi attrae, per oggi non è il caso di esporvi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte entra in Pesci, fino al 30 aprile sosterà nel vostro settore della comunicazione: in programma ci sono numerose conversazioni, incontri e appuntamenti, tutti molto significativi. Per il vostro segno, pur essendo un buon transito parliamo sempre però di Marte, dunque sarete impazienti e un po’ impulsivi: al contrario del solito rischiate di esprimervi in modo brusco, leggermente aggressivo o prendere decisioni al posto degli altri, il che potrebbe dispiacere a chi avete di fronte. Tenete dunque conto della sensibilità di chi vi circonda. Amore: in coppia, nella relazione circola un’insolita leggerezza che vi permetterà di sentirvi in perfetta armonia. Soli: Venere in Pesci facilita i contatti, gli incontri e le conversazioni. Godetevi la bella giornata romantica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte esce dall’Acquario – tornerà a gennaio 2026 – ed entra in Pesci: fino al 30 aprile sosterà nel vostro settore delle finanze ed è un un buon momento per effettuare uno o più acquisti. Forse entrerà una somma di denaro e avrete voglia di gratificarvi… Se il fatto vi soddisfa non dovete esitare ma se pensate che potrebbe essere impegnata per qualcosa di utile o metterla da parte pensando al futuro, prima di lanciarvi cercate di riflettere. Sul posto di lavoro, evitate di creare tensioni con atteggiamenti aggressivi e un po’ prepotenti. Amore: in coppia, appuntamento con la passione! Marte accende la sensualità – e la possessività – il partner appaga qualsiasi desiderio. Soli: una storia è dietro l’angolo, i pianeti accentuano il vostro sex appeal! Oggi niente può fermarvi!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Date il benvenuto a Marte nel vostro segno! Il transito, fino al 30 aprile, rappresenta una sorta di risveglio, sarete più fiduciosi, rinvigoriti e pronti a portare avanti i vostri progetti così da raggiungere il traguardo! Se quando il pianeta rosso ha sostato in Acquario siete riusciti a liberarvi da persone e situazioni che hanno fatto il loro tempo, ora avrete l’opportunità di accogliere nuovi sviluppi e opportunità così da migliorare la vostra vita. Attenzione: i livelli di stress potrebbero aumentare per cui è importante praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, voglia di tenerezza e per il partner i vostri desideri saranno ordini! Soli: conquiste a gogo sulle app di incontri o sui social media. In ogni caso, massima attenzione alle illusioni o alle aspettative irrealistiche.