L’oroscopo del 24 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione è la giornata giusta per capire come sono evolute le dinamiche nelle relazioni, ovvero quali si sono rafforzate nel rispetto reciproco e quali invece avete chiuso a causa della gelosia delle persone o dei problemi di comunicazione. Con il buon aspetto Luna-Saturno, prima di stringere impulsivamente un’amicizia e poi rimanere delusi chiedetevi se vi fidate davvero della persona e se conoscete bene la sua storia. L’entusiasmo conta molto ma è altrettanto importante approfondire la conoscenza. Amore: in coppia, non è la giornata ideale per trovare insieme al partner la soluzione ai problemi del quotidiano. Soli: le idee sono un po’ confuse, la comunicazione non è al top. Occhio a creare divergenze d’opinione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con Saturno e vi spinge alla cautela. In una relazione personale o di lavoro, d’affari, potrebbe esserci un ostacolo che vi blocca e vi fa tornare sui vostri passi. Non è un atteggiamento sbagliato poiché fate bene ad assicurarvi che la relazione sia costruita su basi solide. Se state negoziando un accordo, fate tutte le domande possibili, anche quelle che potrebbero sembrare puntigliose. Ma è così che entro la fine della giornata, sarete pronti a firmare il contratto senza problemi. Amore: in coppia, lo sguardo intrigante del partner la dirà lunga e avrete qualche idea audace…Soli: sicuri di voi, affascinanti, oggi farete incontri romantici interessanti che molto probabilmente avranno un seguito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Saturno in Pesci rappresenta un’opportunità per capire il significato del successo nella vostra vita lavorativa. Mentre riflettete sul vostro percorso professionale, potreste essere più emotivi, ripensare a vecchi obblighi, impegni e responsabilità che probabilmente hanno influito sui vostri risultati, non sempre gratificanti. Ma ciò al contempo vi offrirà degli spunti di riflessione fondamentali su come vedete il successo e su cosa vi farà sentire realizzati nel prossimo futuro. Amore: in coppia, siete ottimisti e un’uscita con il partner, recarvi in un posto inedito vi permetterà di trascorrere splendidi momenti. Soli: in cerca di una bella storia d’amore? Giocate bene le vostre carte, gli astri sono favorevoli!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se una persona, lavoro o vita personale, oggi dirà qualcosa che non apprezzerà e proverete emozioni spiacevoli, evitate di girare i tacchi e uscire dalla stanza: rimanete fermi e ascoltate. Solo perché qualcuno esprime un’opinione con cui non siete d’accordo non significa che ciò che sta dicendo non sia istruttivo o sia sbagliato. Anche se tutto ciò che apprenderete è che detestate tutto ciò che rappresenta la persona, fareste comunque meglio ad ascoltare. Non dovete chiudervi dunque alle nuove esperienze. Amore: in coppia, a volte vi fissate su dettagli che hanno poca importanza. E’ una inutile perdita di tempo. Soli: potreste essere attratti da una persona non è detto che ricambi. Non esponetevi poiché potrebbe scappare.

Leone (23 luglio-23 agosto)

L’entusiasmo riguardo a un progetto personale o di lavoro che avevate intenzione di concretizzare si è un po’ spento? In questo caso un amico potrebbe incoraggiarvi a non arrendervi e dovreste ascoltarle le sue parole. Se si tratta di un’amicizia stretta è possibile che in alcune circostanze vi conosca meglio di quanto conosciate voi stessi: e in questo momento è una di quelle situazioni. La vostra riluttanza potrebbe essere dovuta alla paura di fallire e ciò che dirà vi spingerà ad agire. Amore: in coppia, con il partner oggi siete Bastian Contrario: dite il contrario di quanto afferma il partner. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: un po’ nervosi, la comunicazione non va. Per oggi è meglio evitare appuntamenti amorosi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

In generale, che si tratti di peccati di gola o di spendere del denaro, vi controllate abbastanza bene. Ma oggi, sebbene la parola d’ordine dei pianeti sia la “moderazione”, avvertite il forte bisogno di concedervi qualche gratificazione e le prenderete dove vi sarà possibile. In fondo fate bene: il vostro senso del dovere fa più che spesso passare in secondo piano il vostro piacere personale, di qualunque tipo si tratti. Forse è arrivato il momento di modificare il vostro atteggiamento sempre rigoroso. Amore: in coppia, oggi guarderete il partner con gli occhi del primo incontro! La complicità vi spingerà a vivere una notte bollente. Soli: cambierete qualche abitudine, qualche posto che frequentate nella speranza di fare un incontro!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui nel lavoro o negli affari potreste provare una delusione ma dovete comunque mantenere alta la sicurezza in voi stessi. Potrebbe trattarsi , ad esempio, di un’opportunità in cui sperate che presenta dei ritardi notevoli e iniziare a pensare che si è trattata solo di un’illusione oppure una promozione che eravate certi di ottenere invece va a un altro collega. Anziché sentirvi sconfitti, consideratela un’esperienza istruttiva per evitare in futuro di trovarvi nella stessa situazione. Amore: in coppia, è la giornata ideale per appianare eventuali diversità di vedute, esprimere le rispettive esigenze e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: fascino al top! Potrebbe esserci un innamoramento a sorpresa.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

È tempo di definire gli accordi di lavoro o d’affari che avete in cottura in modo che possano procedere senza intoppi e concludere. Al contempo, il buon aspetto tra Marte in Pesci con Giove e Urano, indica che improvvisamente potrebbe arrivare una proposta o un’offerta di lavoro che non vi sareste mai aspettati. Qualcuno potrebbe ritenere che siate la persona giusta per una collaborazione o un altro tipo di progetto e chiedervi di accettare. Pronti a uscire dalla vostra zona di comfort? Amore: in coppia, benessere e serenità, grande romanticismo: oggi del partner vedrete solo le qualità e non un solo difetto! Soli: avrete la possibilità di fare un incontro promettente e oggi non vi farete scappare l’amore!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Il buon aspetto Luna-Saturno indica la necessità di mettere a punto le cose che volete effettivamente realizzare. Alcuni piani o progetti grandiosi che avete in mente potrebbero essere fuori dalla vostra portata e dovreste attenervi alla realtà: oggi avete la possibilità di correggere la rotta. E’ inoltre un mercoledì in cui fare attenzione alle spese impulsive, alle decisioni rapide nonché ai peccati di gola. Cercate di seguire una dieta sana. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, evitate di parlare di argomenti spinosi. Non volendo, infatti, potreste offendere in partner. Soli: prima di pensare a storia d’amore, cercate di ritrovare la sicurezza in voi stessi! Ce la farete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è tutto d’un pezzo e molto raramente scende a un compromesso, quando accade c’è sempre una buona ragione. Ed è quel che farete oggi ma solo perché nel corso di una conversazione con il boss o un cliente, capirete che se volete fare passi avanti nel lavoro o concludere un affare, non avrete altra soluzione. Vi è ben chiaro che ostinandovi ad andare verso una direzione e l’altra persona verso una diversa, il risultato sarebbe quello di rimanere a un punto morto. Amore: in coppia, un’entrata di denaro vi permetterà di dare il via a un progetto, forse un romantico viaggetto a due…Soli: potrebbe esserci una sorpresa romantica, ad esempio il ritorno di un/a ex. Come gestirete la situazione?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni vi permettono di raccogliere i frutti del vostro sforzo, dell’impegno ma al contempo vi rendono inflessibili. Lavoro o affari, non cederete di un millimetro e non intenderete fare concessioni. Potreste ostinarvi per due ragioni: perché siete fermamente convinti di ciò che state facendo e corrisponde ai vostri valori, il che è positivo, oppure per semplice testardaggine o ribellione e vorrete imporre le vostre regole. Ma tenete presente che il braccio di ferro non è mai produttivo. Amore: in coppia, aperti con il partner, sentite che la relazione ha imboccato la direzione giusta. Soli: giornata favorevoli agli incontri, potreste trovare l’anima gemella! La possibilità di dare il via a una bella storia d’amore è molto alta.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui avete la possibilità di appianare eventuali tensioni presenti in una relazione di lavoro o personale, dicendo al diretto interessato ciò che vuole sentirsi dire. E’ evidente che sarebbe più giusto dire chiaramente la verità – e lo vorreste parecchio – ma purtroppo l’altro potrebbe non credervi e ciò accrescere comunque la sua rabbia nei vostri confronti. Non temete, presto scoprirà da solo/a dove risiede la verità ma in questo modo se non altro non potrà accusarvi in alcun modo. Amore: in coppia, desiderio e passione al top! Ma fate attenzione a essere un po’ troppo esigenti. Soli: un’avventura potrebbe tentarvi. In ogni caso, non girate film: potrebbe essere piacevole ma passeggera.