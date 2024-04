L’oroscopo del 25 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Pronti a dare il massimo? Mercurio nel vostro segno dopo tre settimane riprende il moto diretto. Dal 1 aprile, i progetti e gli obbiettivi forse vi sono sembrati impossibili da realizzare ma da oggi la nebbia scompare e tornate a essere voi stessi, sarete in grado di fare velocemente dei progressi. Si schiarisce anche il fronte della comunicazione, se ci sono state discussioni ora avrete la possibilità di appianare: il vostro messaggio passerà senza problemi. In generale, lascerete alle spalle tutto ciò che vi ha irritato. Amore: in coppia, avete intenzione di sorprendere il partner, di uscire dal solito quotidiano. La voglia è quella di ritrovarvi, felici e sempre più innamorati! Soli: desiderate nuovi incontri romantici e gli astri vi accontentano. Le sorprese, saranno parecchie.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Ariete da oggi riprende il moto diretto: è come se davanti a voi ci fosse una lavagna pulita e avete la possibilità di scrivere un nuovo inizio. Qualsiasi conversazione difficile abbiate avuto nelle precedenti tre settimane, se ci sono stati dei ritardi, ora chiarirete e presto i vostri piani avranno via libera. Il semaforo è verde e vi consente di avere una comunicazione chiara e di grande impatto. Potete rinegoziare, contattare nuovamente e andare avanti. E dal 15 maggio, quando il pianeta entrerà in Toro, andrà ancora meglio! Amore: In coppia, facilità a comunicare con il partner ed è una buona cosa: vi permette di allentare le tensioni interiori. Soli: sembra che nessuno oggi sia in grado di far battere forte il vostro cuore o farvi ritrovare il sorriso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Ariete che oggi riprende il moto diretto. man mano che andrà avanti sarà più facile riconciliarvi con chi vi circonda. Se ci sono state delle incomprensioni, delle discussioni accese nell’ambito delle amicizie, nel giro di poco tempo le lascerete alle spalle. E’ il momento ideale per tendere la mano e riannodare con gli altri, ritrovare l’intesa e l’armonia nelle relazioni che hanno presentato dei problemi. Al contempo, se alcuni progetti sono rimasti in sospeso ora riprendono velocità. Amore: in coppia, l’amore è sempre presente ma, per oggi, evitate di affrontare argomenti delicati o riguardanti il denaro. Soli: un incontro è in programma ma occhi aperti, fate leva sulla logica: rischiate di trovarvi di fronte a una persona poco sincera.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Ariete, dopo tre settimane riprende il moto diretto: le trattative in fase di stallo e gli accordi che hanno presentato dei rallentamenti, finalmente da oggi riprenderanno slancio. Se inoltre, avete chiesto un incontro al boss probabilmente avete dovuto aspettare un po’ per ottenere una risposta e un appuntamento. L’attesa dunque è finita! Il lato positivo potrebbe essere che durante questo periodo di inattività avete perfezionato alcuni piani, stabilito nuovi contatti e ora siete pronti a premere di nuovo l’acceleratore. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere poco incline alla tenerezza ma non ne fate un dramma! Soli: un amico potrebbe aver organizzato un incontro con una persona senza avervi prima consultato. Accettate, potrebbe andare bene

Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo tre settimane, Mercurio in Ariete riprende il moto diretto, il che significa che potrete viaggiare senza subire ritardi e inconvenienti. Ma all’orizzonte si profilano anche opportunità positive per quanto riguarda le vostre ambizioni personali, un’idea, un progetto o un lavoro, e i prossimi giorni saranno fondamentali per sfruttarle al meglio. L’istinto vi suggerisce di entrare in contatto con qualcuno? Fatelo senza esitare! Infine, ora avete la possibilità di esprimervi in modo chiaro e diretto senza essere fraintesi. Amore: in coppia, volete introdurre un po’ di pepe nella relazione ma se capite che il partner non ha voglia, evitate di insistere. Soli: un leggero calo di energia, se state programmando una serata con gli amici, prima riposate.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Ariete da oggi riprende il moto diretto ed è una buona notizia: se state aspettando una somma di denaro, ad esempio, nei prossimi giorni potrebbe finalmente arrivare. Più in generale, nel settore delle finanze ci sarà meno stress rispetto alle recenti tre settimane in cui siete stati costretti a sostenere delle spese non indifferenti. Ora arriverà maggiore chiarezza, darete il via a conversazioni che sono state rimandate. Liberatevi di tutto ciò che capite ormai non è più redditizio o utile e fate un piano per ottenere la stabilità. Amore: in coppia, rimuginate, non sapete bene cosa volete e potreste scatenare delle tensioni. Soli: una persona si farà in quattro per conquistarvi ma inutilmente: i pensieri negativi prendono il sopravvento.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Ariete riprende il moto diretto ed è messaggero di notizie positiva: potrebbe entrare una piccola somma di denaro od ottenere dei vantaggi speciali. Ad esempio, ricevere un’offerta generosa di lavoro o qualcosa che apprezzerete in modo particolare. E’ un ottimo transito per riprendere una trattativa interrotta o si trascina da tempo e trovare un accordo con persone poco disposte a venirvi incontro. Potreste anche accettare di firmare nuovi contratti, dare il via a una collaborazione o a una società. Amore: in coppia, avete la possibilità di mantenere l’armonia a patto che non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo. Soli: è suonata l’ora di un incontro importante, una persona corrisponderà alle vostre aspettative!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Ariete, dopo tre settimane riprende il moto diretto: punta i riflettori sui vostri progetti e finalmente riprenderanno slancio. Quei piani che hanno presentato dei problemi e non andavano né avanti né indietro, ora saranno completati. Questo transito vi rende inoltre più efficienti nel lavoro, molto perfezionisti e se siete in cerca di un impiego potreste trovarlo. Se infine avvertite il bisogno di tornare in forma, avrete la motivazione e la lucidità per dare il via o riprendere alcune abitudini e scelte di vita positive. Amore: in coppia, la sicurezza di vivere una bella storia d’amore vi regala parecchie energie. Ed è ciò che prova anche il partner. Soli: se avete stretto nuove amicizie il successo è assicurato. Una persona conquisterà il vostro cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio in Ariete che riprende il moto diretto – transito eccellente per il vostro segno – potete dire addio ai ritardi riguardanti gli spostamenti, le conversazioni, la comunicazione. Ora tutto si snoderà velocemente e senza problemi. Un cambiamento astrale che vi permetterà di progredire soprattutto se se ultimamente gli sviluppi sono stati a passo di gambero. Sfruttate qualsiasi opportunità per mostrare inoltre il vostro talento: è il momento di ottenere il meritato successo. Non ultimo, è il momento di rinnovare il look! Amore: in coppia, l’amore costituisce un grande sostegno, fa evolvere voi e la dolce metà. Soli: se avete intenzione di incontrare una persona oggi non esitate a chiedere un appuntamento. Accetterà e l’incontro sarà promettente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Ariete, dopo tre settimane riprende il moto diretto nel vostro settore della casa, della famiglia. Quando era in moto retrogrado, il pianeta non vi ha reso le cose facili: se ad esempio state facendo dei lavori in casa potreste aver avuto dei problemi, dei rallentamenti ma ora la situazione si sbloccherà e andrete avanti. Se con un familiare ci sono stati dei conflitti ora avete la possibilità di esprimere ciò che provate e l’altro vi ascolterà. Dopo una conversazione breve e insieme facile le tensioni svaniranno. Amore: in coppia, oggi spezzerete il solito quotidiano: un’uscita divertente o farete una piccola sorpresa al partner? Soli: avete bisogno di stabilità e dunque non vi lancerete alla cieca in una storia solo per timore della solitudine.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Mercurio in Ariete che riprende il moto diretto, da oggi gli intoppi e i ritardi che hanno messo a dura prova la vostra pazienza scompariranno, riprenderete quelle trattative che sembravano entrate in letargo. Le conversazioni non presenteranno problemi, troverete un terreno d’intesa negli accordi e concluderete rapidamente. Il pianeta sosterà in Ariete fino al 15 maggio: è un transito positivo che vi permette di prendere alcune decisioni astute mirate a rimettere in carreggiata la vostra vita personale e professionale. Amore: in coppia, qualche turbolenza ma saprete cosa fare per vivere una giornata piena d’amore e desiderio. Soli: negli affari di cuore avete deciso di essere più intraprendenti e fate bene. Non avete nulla da perdere. Conquisterete!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Ariete riprende il moto diretto, il transito indica che inizia a diradarsi la nebbia che ha avvolto i vostri progetti e annuncia la fine di fastidiosi ritardi, anche nel settore delle finanze. I problemi riguardanti il denaro ora troveranno una soluzione. Potete dunque tirare un sospiro di sollievo e smettere di stringere la cinghia. Nel periodo in cui il pianeta era retrogrado – le recenti tre settimane – si spera comunque che abbiate esaminato il budget e capito dov’è che spendete inutilmente il denaro guadagnato con tanta fatica. Amore: in coppia, la relazione funziona, vi amate e insieme siete felici. Oggi vivrete momenti indimenticabili. Soli: è una giornata in cui c’è l’incontro con l’amore. Nascerà una storia storia d’amore e con l’altro/a farete scintille!