L’oroscopo del 25 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Plenilunio in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: fa emergere le emozioni, le tensioni, soprattutto quelle che avete volutamente ignorato. Prima di scatenare una discussione, riflettete, valutate i pro e i contro, parlate con calma ma soprattutto prendete in considerazione un compromesso. Cercate di stabilire l’armonia nelle relazioni. Mettete da parte l’ego e sarete felici! Se tuttavia capite che una relazione è arrivata al capolinea la cosa migliore è chiudere in modo amichevole; ciò aprirà la strada a nuovi sviluppi e opportunità. Amore: in coppia, cercate di ascoltare di più il partner, fate sentire che è al centro della vostra attenzione! Soli: un incontro potrebbe essere magico: scatterà l’effetto calamita sarete sulla stessa lunghezza d’onda!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena Bilancia sosta nel vostro settore del benessere, del lavoro e rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, eliminare qualche abitudine malsana. Rinunciare ad esempio a un certo alimento e sostituirlo con qualcosa di più sano. Sul fronte lavoro, forse è arrivato il momento di pensare a come reinventare la vostra attività, soprattutto se il rapporto con i colleghi e il boss è negativo oppure ciò che fate vi annoia e vorreste cambiare vita. Anche se non sarà facile, imboccare una nuova direzione vi farà sentire vitali, come se ricominciaste da capo. Amore: in coppia, circola dolcezza, volete cambiare il quotidiano. Non dovete fare grandi cose, una cenetta intima riaccenderà la passione. Soli: pensate positivo e aprite gli occhi: una persona vi conquisterà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Piena in Bilancia è una giornata in cui la vostra vita sociale brilla grazie a inviti, eventi, uscite e altre opportunità entusiasmanti. Più in generale, se vi troverete a una scelta personale o di lavoro, seguite l’istinto poiché vi permetterà di fare quella giusta. Se, inoltre, avete bisogno di una mano per trasformare un’idea in realtà, la troverete facilmente. Il transito infatti vi permette di entrare in contatto con le persone che contano! Avete lavorato con pazienza a un progetto? Ora sarete finalmente in grado di dare gli ultimi ritocchi e ne sarete orgogliosi! Amore: in coppia, non date per scontata la relazione e vedrete che avrete la possibilità di rinnovarla. I piccoli gesti sinceri (e sexy) conteranno molto. Soli: un’attrazione che cova da tempo, sfocerà in una storia d’amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e accende con forza il desiderio di pace e tranquillità ma non è detto sia possibile. Il transito porta allo scoperto eventuali tensioni, questioni spinose che dovrete affrontare a testa alta. Una chiacchierata tranquilla e sincera potrebbe essere d’aiuto a placare l’atmosfera elettrica e permettere a voi e alle persone care di ristabilire l’armonia. In programma, inoltre, potrebbe esserci un trasloco o un’importante ristrutturazione dell’abitazione oppure un radicale cambiamento nella dinamica familiare. Amore: in coppia, come detto, vorreste un po’ di pace, stare un po’ per conto vostro ma il partner potrebbe offendersi. Soli: non è giornata di incontri, una storia d’amore arriverà al momento giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se dovete affrontare una conversazione riguardante qualcosa di importante, con la Luna Piena in Bilancia, nel vostro settore della comunicazione, tenete presente che le persone coinvolte potrebbero essere più emotive del solito. Potreste raggiungere un punto in cui la razionalità non sarà presente e la conversazione trasformarsi in una discussione. Calma, fate un respiro profondo. Il lato positivo: potreste individuare un’opportunità che avevate davanti agli occhi ma non vedevate: in questo caso, se accende il vostro interesse, dovrete coglierla al volo. Amore: in coppia, bando alle paure, alle inquietudini: queste emozioni hanno un impatto negativo sulla relazione. Soli: pur non rinnegando il passato amoroso, oggi noterete gli errori che potreste aver commesso.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Plenilunio in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze ed è il momento di esaminare con attenzione il budget, controllare le entrate e le uscite. Potrebbe esserci l’arrivo di una somma di denaro ma al contempo essere spinti a lanciarvi in spese folli forse con l’intento di gratificarvi. Come stanno andando le cose nel lavoro e nella vita personale? Dovreste chiedervi cos’è che vi rende insoddisfatti. Cercate dunque di liberarvi della zavorra emotiva, riflettere a fondo sulla vostra situazione così da fare chiarezza ed eventualmente decidere cosa fare al riguardo. Amore: in coppia, cercate di fare di tutto per mantenere l’armonia! Ci riuscirete con il dialogo e la comprensione. Soli: grandi possibilità di incontrare l’anima gemella, l’amore sarà molto romantico. Conquisterete!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena nel vostro segno vi rende molto emotivi, decisamente più del solito, e ciò potrebbe avere un impatto sulle relazioni di lavoro o personali. Al riguardo potreste essere spinti a prendere delle decisioni che ai vostri occhi sono urgenti, fate pure ma la la cosa migliore è muovervi quando avrete uno stato d’animo più calmo e tranquillo. Prendete tempo e, per due settimane, dite “no” alle reazioni impulsive. Ricordate che siete sostenuti da Plutone in Acquario, in buon aspetto con la lunazione per cui nei prossimi mesi e anni la fiducia in voi stessi aumenterà. Amore: in coppia, una conversazione cuore a cuore, sincera, avrà il potere di chiarire eventuali malintesi. Soli: siete attraenti, tutti gli occhi sono puntati su di voi! Si profila un cambiamento affettivo molto positivo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: le prossime due settimane sono ideali per mollare cattive abitudini, relazioni tossiche, pensieri negativi e tutto ciò che impedisce di realizzare i vostri sogni e avere una vita migliore. Ritagliate del tempo per riflettere su ciò a cui siete pronti a mettere uno stop e, al contempo, su ciò che non vedete l’ora di realizzare. Arriveranno inoltre le risposte a eventuali problemi difficili e porteranno a quel cambiamento sperato da tempo. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare un piccolo commento spiacevole ma non ne fate un dramma! Evitate di covare risentimento, non ne vale la pena. Soli: con Marte in Pesci, se una persona vi attrae è il momento di osare: sarete più che soddisfatti dalla reazione dell’altro/a.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna Piena in Bilancia l’atmosfera è leggera, avete intenzione di movimentare la vita sociale e divertirvi ma fate attenzione: se uscirete con gli amici rischiate di spendere troppo… Trovate dei modi per distrarvi ugualmente ma senza che vi costi un occhio della testa. Su un altro piano: se in mente avete un grande progetto di lavoro o personale, al momento potreste avere difficoltà a concretizzarlo ma tenete presente che nell’arco dei prossimi sei mesi ci riuscirete! Grazie, forse, anche al sostegno di persone pronte a dare una mano, un sostegno concreto. Amore: in coppia, il Plenilunio odierno indica che potreste riaccendere la fiamma ed eventualmente ripartire da zero. Soli: aprirete il vostro cuore. Se di recente avete iniziato una storia, diventerà molto seria.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Bilancia coincide con alcuni eventi che potrebbero influenzare la vostra carriera o il desiderio di fare passi avanti nel lavoro e uno in particolare vi farà trovare sotto i riflettori. Se è così, sfruttate positivamente la situazione per promuovere le vostre capacità, le competenze e aggiornare e condividere il vostro CV. Potrebbe accadere qualcosa che vi mette su una strada completamente nuova. Ricordate che per progredire, il supporto emotivo gioca un ruolo importante per cui cercate di coltivare le relazioni con chi è sempre pronto a sostenervi! Amore: in coppia, la routine potrebbe incidere sulla relazione: esprimetevi con tenerezza e l’atmosfera migliorerà. Soli: potreste essere attratti da una persona già impegnata. A voi decidere cosa fare…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Plenilunio in Bilancia vi dota di entusiasmo, siete di buonumore e avete voglia di cogliere una nuova opportunità di lavoro o di affari. Fate bene perché vi porterà al successo! Non è escluso che porterete a termine un progetto importante e vi troverete al centro della scena, vi farà riscuotere l’ammirazione di chi vi circonda. Grazie a questo eccellente transito, anche sul fronte finanze potrebbero arrivare buone notizie: ad esempio entrare una somma inaspettata proprio al momento giusto. Con le persone care, infine, anziché scatenare conflitti troverete un compromesso. Amore: in coppia, con il partner c’è grande armonia, sulla relazione soffia un vento di leggerezza Soli: uscite poiché c’è l’alta possibilità di incontrare una persona con cui scatterà una splendida intesa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Plenilunio in Bilancia siete spinti a risolvere i problemi che potrebbero aver impedito di essere felici e di successo come vorreste. Il transito rappresenta un invito a prendere iniziative radicali mirate a introdurre cambiamenti importanti nella nostra vita. Potreste anche essere spinti a eliminare dai social quei contatti che vi stimolano in modo negativo. Non siete dell’umore giusto per essere compiacenti con le persone che vi irritano, vi infastidiscono ma al contempo non volete nemmeno discutere. Potete chiudere ma con stile e gentilezza. Amore: in coppia, con il partner avrete conversazioni più profonde del solito sul vostro futuro, pensare di acquistare una casa. Soli: il Plenilunio apre la strada a una relazione che resisterà alla prova del tempo.